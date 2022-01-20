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الأرصاد المصرية تحذر من 3 ظواهر جوية
الأرصاد المصرية تحذر من 3 ظواهر جوية
حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية في مصر من تعرض البلاد لطقس بارد يصحبه أمطار وشبورة خاصة على العاصمة القاهرة والوجه البحري. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T13:47+0000
2022-01-20T13:47+0000
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن تتعرض البلاد للصقيع والأمطار مع حدوث شبورة كثيفة، غدا الجمعة.وتتكاثر الغيوم في سماء القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما تكون الأجواء دافئة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع في مناطق وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، حيث تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع حدوث نشاط للرياح.وتتعرض مصر لتيار هواء بارد قادم من أوروبا هو السبب في انخفاض درجات الحرارة بحسب الأرصاد المصرية، التي تنصح بارتداء الملابس الشتوية وبصفة خاصة الأطفال وكبار السن، حيث من المتوقع أن تبقى هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/مصر-طقس-شديد-البرودة-يصل-إلى-أقل-من-5-درجات-1056294181.html
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منوعات, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر من 3 ظواهر جوية

13:47 GMT 20.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالطقس السيء في مصر
الطقس السيء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية في مصر من تعرض البلاد لطقس بارد يصحبه أمطار وشبورة خاصة على العاصمة القاهرة والوجه البحري.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن تتعرض البلاد للصقيع والأمطار مع حدوث شبورة كثيفة، غدا الجمعة.
وتتكاثر الغيوم في سماء القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما تكون الأجواء دافئة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع في مناطق وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، حيث تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع حدوث نشاط للرياح.
موجة الطقس السيئ تضرب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
مصر.. طقس شديد البرودة يصل إلى أقل من 5 درجات
17 يناير, 02:47 GMT
وتتعرض مصر لتيار هواء بارد قادم من أوروبا هو السبب في انخفاض درجات الحرارة بحسب الأرصاد المصرية، التي تنصح بارتداء الملابس الشتوية وبصفة خاصة الأطفال وكبار السن، حيث من المتوقع أن تبقى هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.
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