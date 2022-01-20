الأرصاد المصرية تحذر من 3 ظواهر جوية

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن تتعرض البلاد للصقيع والأمطار مع حدوث شبورة كثيفة، غدا الجمعة.وتتكاثر الغيوم في سماء القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما تكون الأجواء دافئة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع في مناطق وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، حيث تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع حدوث نشاط للرياح.وتتعرض مصر لتيار هواء بارد قادم من أوروبا هو السبب في انخفاض درجات الحرارة بحسب الأرصاد المصرية، التي تنصح بارتداء الملابس الشتوية وبصفة خاصة الأطفال وكبار السن، حيث من المتوقع أن تبقى هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.
وتتكاثر الغيوم في سماء القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما تكون الأجواء دافئة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع في مناطق وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، حيث تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع حدوث نشاط للرياح.
وتتعرض مصر لتيار هواء بارد قادم من أوروبا هو السبب في انخفاض درجات الحرارة بحسب الأرصاد المصرية، التي تنصح بارتداء الملابس الشتوية وبصفة خاصة الأطفال وكبار السن، حيث من المتوقع أن تبقى هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.