https://arabic.sputniknews.com/20220120/الأسد-ضغوط-الغرب-على-روسيا-بسبب-دورها-المهم-في-الساحة-الدولية-1056771431.html

الأسد: ضغوط الغرب على روسيا بسبب دورها المهم في الساحة الدولية

الأسد: ضغوط الغرب على روسيا بسبب دورها المهم في الساحة الدولية

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أن "الضغوط الغربية التي تتعرض لها روسيا في العديد ‏من الملفات، تأتي كرد فعل على دورها المهم والفاعل على الساحة... 20.01.2022, سبوتنيك عربي

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Descriptionجاء ذلك خلال استقبال الأسد لألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له، بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية.كما شدد الرئيس السوري على أن "ما تتعرض له روسيا من ضغوط غربية هو نتيجة دفاعها عن القانون الدولي، ووقوفها في وجه السياسة اللاأخلاقية التي تنتهجها بعض دول الغرب، ومحاولات هذه الدول خلق الفوضى بهدف التحكم في الدول الأخرى وإرادة شعوبها".وخلال اللقاء الذي جرى بين الرئيس السوري والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، "تمت مناقشة مجالات التعاون الثنائي السوري الروسي، والانعكاسات الإيجابية لهذا التعاون في الانتصارات التي تتحقق على الإرهاب، وعودة الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية".من ناحيته، نقل ألكسندر لافرينتييف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للرئيس السوري بشار الأسد والشعب السوري، مؤكدا أن "روسيا الاتحادية تولي أهمية خاصة لتطوير العلاقة مع سوريا بشكل مستمر وتعزيز التعاون بين المؤسسات من كلا الطرفين، ودعم الشعب السوري في كل ما يساعده على تجاوز آثار الحرب".كما عبر لافرينتييف عن "ارتياح بلاده للمؤشرات التي تدل على عودة سوريا للعب دورها المهم على الساحة العربية، والتي أتت نتيجة لانتصارات سوريا وإرادة شعبها في الدفاع عن أرضه وإعادة إعمار بلده".وعبّر الرئيس السوري بشار الأسد عن تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولون في روسيا الاتحادية على مختلف المستويات من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا