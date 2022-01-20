الأسطول الروسي يحصل على غواصة جديدة

تم قبول أحدث غواصة (ماغادان) في البحرية. الغواصة مسلحة بـ "كاليبر"، ستعزز بشكل جدي إمكانات الأسطول. في الوقت الحالي، لا تزال في كرونشتاد، لكنها ستخدم قريبًا في لواء الغواصات التاسع عشر."ماغادان" هي ثالث غواصة من مشروع 636.3 للمحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر الغواصات تقدمًا في فئتها.طاقم الغواصة - 56 شخصا. المطبخ صغير جدًا، ولكن تم التفكير في كل شيء بطريقة توفر للغواصين 4 وجبات يوميًا دون أي مشاكل. في غرفة المعيشة – أسرة فوق بعضها، رفوف كما في القطارات، ارتفاع السقف لا يزيد عن 1.90 متر، أجهزة مختلفة. المقصورة مصممة لـ 11 بحارا.
اليوم (20 يناير/ كانون الثاني) هو يوم قبول المنتجات العسكرية في وزارة الدفاع الروسية. والأولوية عادة تكون للأسطول البحري.
تم قبول أحدث غواصة (ماغادان) في البحرية. الغواصة مسلحة بـ "كاليبر"، ستعزز بشكل جدي إمكانات الأسطول. في الوقت الحالي، لا تزال في كرونشتاد، لكنها ستخدم قريبًا في لواء الغواصات التاسع عشر.
"ماغادان" هي ثالث غواصة من مشروع 636.3 للمحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر الغواصات تقدمًا في فئتها.
طاقم الغواصة - 56 شخصا. المطبخ صغير جدًا، ولكن تم التفكير في كل شيء بطريقة توفر للغواصين 4 وجبات يوميًا دون أي مشاكل. في غرفة المعيشة – أسرة فوق بعضها، رفوف كما في القطارات، ارتفاع السقف لا يزيد عن 1.90 متر، أجهزة مختلفة. المقصورة مصممة لـ 11 بحارا.