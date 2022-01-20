الأمم المتحدة تحث على وقف إطلاق النار في أماكن النزاعات خلال أولمبياد بكين

سيقام الأولمبياد في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/شباط المقبل.وقال شاهد: "بصفتي رئيس الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، أناشد جميع الدول الأعضاء رسميًا إظهار التزامها بالهدنة الأولمبية فيما يتعلق بدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022".ودعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية "لتعزيز ثقافة السلام والوئام بروح هذه الهدنة".وأضاف: "أناشد أيضًا جميع المشاركين في النزاعات المسلحة الحالية في جميع أنحاء العالم مناشدة الاتفاق بشكل حاسم على وقف حقيقي متبادل لإطلاق النار طوال فترة الهدنة الأولمبية، وبالتالي خلق فرصة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية".
دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهد، أطراف النزاع إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار خلال أولمبياد بكين وإبرام "هدنة أولمبية".
سيقام الأولمبياد في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/شباط المقبل.
وقال شاهد: "بصفتي رئيس الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، أناشد جميع الدول الأعضاء رسميًا إظهار التزامها بالهدنة الأولمبية فيما يتعلق بدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022".
ودعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية "لتعزيز ثقافة السلام والوئام بروح هذه الهدنة".
وأضاف: "أناشد أيضًا جميع المشاركين في النزاعات المسلحة الحالية في جميع أنحاء العالم مناشدة الاتفاق بشكل حاسم على وقف حقيقي متبادل لإطلاق النار طوال فترة الهدنة الأولمبية، وبالتالي خلق فرصة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية".