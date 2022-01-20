https://arabic.sputniknews.com/20220120/الأوبرا-في-الصين-تستعد-لاستقبال-رأس-السنة-الصينية-الجديدة-1056716390.html

الأوبرا في الصين تستعد لاستقبال رأس السنة الصينية الجديدة

الأوبرا في الصين تستعد لاستقبال رأس السنة الصينية الجديدة

أثناء الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة القادمة، يسير فنانو الأوبرا الصينية بأزياء تقليدية ألوانها زاهية وملفتة في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، لنشر البهجة وروح... 20.01.2022, سبوتنيك عربي

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ويستعد الصينيون في مختلف أنحاء العالم للاحتفال بالعام الصيني الجديد، الذي سيكون "عام النمر" مودعين "عام الثور".وتعتمد السنة الصينية على التقويم القمري والشمسي معاً، ويختلف موعدها من سنة إلى أخرى، لكنه يقع دائماً بين أواخر يناير/ كانون الثاني ومنتصف فبراير/ شباط؛ فهذه السنة هي عام 4720، الذي يوافق هذا العام الأول فبراير.ويعتبر عيد رأس السنة الصينية الجديدة، أو رأس السنة القمرية أو عيد الربيع الصيني، هو تقليد احتفالي يعود تاريخه إلى نحو 3 آلاف عام، وهو أهم المناسبات الاحتفالية التقليدية وأكبرها في الصين.

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