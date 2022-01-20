الأوبرا في الصين تستعد لاستقبال رأس السنة الصينية الجديدة
أثناء الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة القادمة، يسير فنانو الأوبرا الصينية بأزياء تقليدية ألوانها زاهية وملفتة في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، لنشر البهجة وروح الاحتفال بالعام القمري الجديد.
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
يتجول فنانو الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) خلال الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
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© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
يتجول فنانو الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) خلال الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
يتجول فنانو الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) خلال الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
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© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
يتجول فنانو الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) خلال الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaفنانو الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) يتجمعون في كوالس المسرح قبل البدء بالاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
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© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
فنانو الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) يتجمعون في كوالس المسرح قبل البدء بالاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaتحضيرات فناني الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) قبل بدء الأوبرا بمناسبة الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
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© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
تحضيرات فناني الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) قبل بدء الأوبرا بمناسبة الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaفنانو الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) يتجمعون قبل بدء الأوبرا بمناسبة الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
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© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
فنانو الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) يتجمعون قبل بدء الأوبرا بمناسبة الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaطفلة تلتقط صورة سيلفي مع أحد فناني الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) قبل بدء الأوبرا بمناسبة الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
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© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
طفلة تلتقط صورة سيلفي مع أحد فناني الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) قبل بدء الأوبرا بمناسبة الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaأحد فناني الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) يقف أمام المصور قبل بدء الأوبرا بمناسبة الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
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© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
أحد فناني الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) يقف أمام المصور قبل بدء الأوبرا بمناسبة الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaفنانو الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) يتجولون بأزياءهم التقليدية حول المنطقة في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، احتفالاً بالعام القمري الجديد القادم، 19 يناير 2022
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© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
فنانو الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) يتجولون بأزياءهم التقليدية حول المنطقة في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، احتفالاً بالعام القمري الجديد القادم، 19 يناير 2022
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaأحد فناني الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) ينظر خلف ستار المسرح قبل البدء بالأوبرا في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، احتفالاً بالعام القمري الجديد القادم، 19 يناير 2022
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© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
أحد فناني الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) ينظر خلف ستار المسرح قبل البدء بالأوبرا في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، احتفالاً بالعام القمري الجديد القادم، 19 يناير 2022
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumphaفنانو الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) على خشبة المسرح بمناسبة الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
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© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
فنانو الأوبرا الصينية التقليدية من فرقة "ساي يونغ هونغ" (Sai Yong Hong) على خشبة المسرح بمناسبة الاحتفالات بالعام القمري الجديد القادم، في مستودع لونغ 1919 في بانكوك، 19 يناير 2022
ويستعد الصينيون في مختلف أنحاء العالم للاحتفال بالعام الصيني الجديد، الذي سيكون "عام النمر" مودعين "عام الثور".
وتعتمد السنة الصينية على التقويم القمري والشمسي معاً، ويختلف موعدها من سنة إلى أخرى، لكنه يقع دائماً بين أواخر يناير/ كانون الثاني ومنتصف فبراير/ شباط؛ فهذه السنة هي عام 4720، الذي يوافق هذا العام الأول فبراير.
ويعتبر عيد رأس السنة الصينية الجديدة، أو رأس السنة القمرية أو عيد الربيع الصيني، هو تقليد احتفالي يعود تاريخه إلى نحو 3 آلاف عام، وهو أهم المناسبات الاحتفالية التقليدية وأكبرها في الصين.