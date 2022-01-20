الإمارات ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي دراسة إعادة تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية دولية

ونشرت السفارة الإماراتية في واشنطن تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، فجر اليوم الخميس، أعربت من خلالها عن ترحيبها بما صرح به الرئيس الأمريكي من دراسة الإدارة الأمريكية إعادة إدراج جماعة "أنصار الله" منظمة إرهابية.وذكرت السفارة أن القضية برمتها واضحة، وتتمثل بإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز على الأهداف المدنية، مع استمرار العدوان وتحويل مسارات الحل لدى الشعب اليمني.وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عما إذا كان يؤيد إعادة إدراج جماعة "أنصار الله" كمنظمة إرهابية، مؤكدا أن "الإجابة قيد الدراسة".وكان السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، قد دعا، أمس الأربعاء، الإدارة الأمريكية إلى إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية، وذلك بعد يومين من قصف أهداف في العاصمة أبوظبي.وأكد العتيبة في بيان أنه سيجتمع برفقة رئيس المخابرات الوطنية الإماراتية، علي الشامسي، مع البيت الأبيض والكونغرس، اليوم في واشنطن، وهو ما أشارت إليه السفارة الإماراتية في واشنطن.وكانت واشنطن قد رفعت اسم حركة "أنصار الله" اليمنية من قائمة التنظيمات الإرهابية، في فبراير/شباط 2021.وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أعلنت، يوم الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
رحبت الإمارات، اليوم الخميس، بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، دراسة إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منظمة إرهابية.
ونشرت السفارة الإماراتية في واشنطن تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، فجر اليوم الخميس، أعربت من خلالها عن ترحيبها بما صرح به الرئيس الأمريكي من دراسة الإدارة الأمريكية إعادة إدراج جماعة "أنصار الله" منظمة إرهابية.
The UAE welcomes @POTUS comments that Houthi return to terror list is under consideration. Case is clear—launching ballistic and cruise missiles against civilian targets, sustaining aggression, diverting aid from Yemeni people. (1/2)https://t.co/GgsCcGbheR
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.