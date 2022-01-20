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الإمارات تكشف عن اتفاق مع إسرائيل وأمريكا على خلفية "الهجوم الحوثي على أبو ظبي"
الإمارات تكشف عن اتفاق مع إسرائيل وأمريكا على خلفية "الهجوم الحوثي على أبو ظبي"
قال سفير الامارات في واشنطن، يوسف العتيبة، إن "العلاقات الأمنية بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة ستتوطد قريبا خاصة في مجال الاستخبارات". 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T13:42+0000
2022-01-20T13:42+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإن العتيبة، قال إن "العلاقات الأمنية بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة ستتوطد قريبا خاصة في مجال الاستخبارات على خلفية الهجوم الحوثي على أبو ظبي يوم الاثنين الماضي".وأضافت أن السفير الإماراتي قدم الشكر، خلال كلمة ألقاها أمام معهد الأبحاث اليهودي للأمن القومي الأمريكي في واشنطن، للدول التي استنكرت الاعتداء بما في ذلك إسرائيل.وبعث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء الماضي، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بعد الهجوم الذي استهداف الإمارات.وأدان بينيت في رسالته، التي نشرها عبر حسابه على تويتر، الهجوم الذي وقع في أبو ظبي، وعرض مساعدة استخبارية وأمنية للإمارات حسب الحاجة، مشددا على ضرورة مواجهة إيران، ومؤكدا أن "توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى إرهاب على نطاق أوسع".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/وزير-خارجية-إسرائيل-يؤكد-وقوف-بلاده-مع-الإمارات-ويدين-بشدة-الهجوم-الإرهابي-الحوثي-1056618076.html
https://arabic.sputniknews.com/20220120/الإمارات-تكشف-لأول-مرة-عن-الأسلحة-التي-استخدمتها-أنصار-الله-في-هجوم-أبو-ظبي-1056726301.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تكشف عن اتفاق مع إسرائيل وأمريكا على خلفية "الهجوم الحوثي على أبو ظبي"

13:42 GMT 20.01.2022
© REUTERS / GOVERNMENT PRESS OFFICE (GPO)ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في الإمارات
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / GOVERNMENT PRESS OFFICE (GPO)
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قال سفير الامارات في واشنطن، يوسف العتيبة، إن "العلاقات الأمنية بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة ستتوطد قريبا خاصة في مجال الاستخبارات".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإن العتيبة، قال إن "العلاقات الأمنية بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة ستتوطد قريبا خاصة في مجال الاستخبارات على خلفية الهجوم الحوثي على أبو ظبي يوم الاثنين الماضي".
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يلتقي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
وزير خارجية إسرائيل يؤكد وقوف بلاده مع الإمارات ويدين بشدة "الهجوم الإرهابي الحوثي"
أمس, 12:06 GMT
وأضافت أن السفير الإماراتي قدم الشكر، خلال كلمة ألقاها أمام معهد الأبحاث اليهودي للأمن القومي الأمريكي في واشنطن، للدول التي استنكرت الاعتداء بما في ذلك إسرائيل.
وبعث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء الماضي، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بعد الهجوم الذي استهداف الإمارات.
وأدان بينيت في رسالته، التي نشرها عبر حسابه على تويتر، الهجوم الذي وقع في أبو ظبي، وعرض مساعدة استخبارية وأمنية للإمارات حسب الحاجة، مشددا على ضرورة مواجهة إيران، ومؤكدا أن "توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى إرهاب على نطاق أوسع".
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
الإمارات تكشف لأول مرة عن الأسلحة التي استخدمتها "أنصار الله" في هجوم أبو ظبي
09:43 GMT
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
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