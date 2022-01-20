https://arabic.sputniknews.com/20220120/الإمارات-تكشف-عن-اتفاق-مع-إسرائيل-وأمريكا-على-خلفية-الهجوم-الحوثي-على-أبو-ظبي-1056748889.html

الإمارات تكشف عن اتفاق مع إسرائيل وأمريكا على خلفية "الهجوم الحوثي على أبو ظبي"

الإمارات تكشف عن اتفاق مع إسرائيل وأمريكا على خلفية "الهجوم الحوثي على أبو ظبي"

قال سفير الامارات في واشنطن، يوسف العتيبة، إن "العلاقات الأمنية بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة ستتوطد قريبا خاصة في مجال الاستخبارات". 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T13:42+0000

2022-01-20T13:42+0000

2022-01-20T13:42+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053898378_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_f80310092e3612cd1a6c8ef96ca7410a.jpg

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإن العتيبة، قال إن "العلاقات الأمنية بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة ستتوطد قريبا خاصة في مجال الاستخبارات على خلفية الهجوم الحوثي على أبو ظبي يوم الاثنين الماضي".وأضافت أن السفير الإماراتي قدم الشكر، خلال كلمة ألقاها أمام معهد الأبحاث اليهودي للأمن القومي الأمريكي في واشنطن، للدول التي استنكرت الاعتداء بما في ذلك إسرائيل.وبعث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء الماضي، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بعد الهجوم الذي استهداف الإمارات.وأدان بينيت في رسالته، التي نشرها عبر حسابه على تويتر، الهجوم الذي وقع في أبو ظبي، وعرض مساعدة استخبارية وأمنية للإمارات حسب الحاجة، مشددا على ضرورة مواجهة إيران، ومؤكدا أن "توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى إرهاب على نطاق أوسع".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20220119/وزير-خارجية-إسرائيل-يؤكد-وقوف-بلاده-مع-الإمارات-ويدين-بشدة-الهجوم-الإرهابي-الحوثي-1056618076.html

https://arabic.sputniknews.com/20220120/الإمارات-تكشف-لأول-مرة-عن-الأسلحة-التي-استخدمتها-أنصار-الله-في-هجوم-أبو-ظبي-1056726301.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم