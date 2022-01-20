تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220120/البترول-المصرية-تعلن-تفاصيل-اتفاقيتين-جديدتين-بتكلفة-تتجاوز-نصف-مليار-دولار-1056745361.html
"البترول المصرية" تعلن تفاصيل اتفاقيتين جديدتين بتكلفة تتجاوز نصف مليار دولار
"البترول المصرية" تعلن تفاصيل اتفاقيتين جديدتين بتكلفة تتجاوز نصف مليار دولار
أعلنت وزارة البترول المصرية عن اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن النفط، باستثمارات تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T12:28+0000
2022-01-20T12:28+0000
وزارة البترول المصرية
اتفاقيات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104451/77/1044517766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2f49611daa36501faefbfe26bd4b6d60.jpg
وحسب بيان نشرته وزارة البترول المصرية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، تم توقيع الاتفاقيتين مع شركتي ترانس جلوب الكندية وفاروس إنرجي.وجاء في البيان: "وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين جديدتين مع شركتى ترانس جلوب الكندية وفاروس انرجى للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية".ولفت البيان إلى أن إجمالي استثمارات الصفقتين الجديدتين "يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً".وتتضمن اتفاقية شركة "ترانس غلوب" دمج مناطق شمال غرب "غارب" وغرب "غارب"، وغرب "بكر" بالصحراء الشرقية، إضافة إلى ضخ استثمارات جديدة لإنتاج الزيت الخام.أما اتفاقية شركة "فاروس إنرجى"، فتستهدف بحسب البيان ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام، بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية.يشار إلى أن مصر كانت قد أعلنت، مؤخرا فوز شركات عالمية بامتياز التنقيب عن البترول في ثمان مناطق في مصر، باستثمارات تقدر بحوالي 250 مليون دولار؛ بعد إعلان نتائج مزايدة عالمية رقمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104451/77/1044517766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_374a7d32066997b32f2897abcaab26d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزارة البترول المصرية, اتفاقيات

"البترول المصرية" تعلن تفاصيل اتفاقيتين جديدتين بتكلفة تتجاوز نصف مليار دولار

12:28 GMT 20.01.2022
© AP Photo / Claudio Periالمهندس طارق الملا، وزير البترول المصري
المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Claudio Peri
تابعنا عبر
أعلنت وزارة البترول المصرية عن اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن النفط، باستثمارات تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار.
وحسب بيان نشرته وزارة البترول المصرية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، تم توقيع الاتفاقيتين مع شركتي ترانس جلوب الكندية وفاروس إنرجي.
وجاء في البيان: "وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين جديدتين مع شركتى ترانس جلوب الكندية وفاروس انرجى للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية".
ولفت البيان إلى أن إجمالي استثمارات الصفقتين الجديدتين "يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً".
وتتضمن اتفاقية شركة "ترانس غلوب" دمج مناطق شمال غرب "غارب" وغرب "غارب"، وغرب "بكر" بالصحراء الشرقية، إضافة إلى ضخ استثمارات جديدة لإنتاج الزيت الخام.
أما اتفاقية شركة "فاروس إنرجى"، فتستهدف بحسب البيان ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام، بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية.
يشار إلى أن مصر كانت قد أعلنت، مؤخرا فوز شركات عالمية بامتياز التنقيب عن البترول في ثمان مناطق في مصر، باستثمارات تقدر بحوالي 250 مليون دولار؛ بعد إعلان نتائج مزايدة عالمية رقمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية