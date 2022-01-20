"البترول المصرية" تعلن تفاصيل اتفاقيتين جديدتين بتكلفة تتجاوز نصف مليار دولار

وحسب بيان نشرته وزارة البترول المصرية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، تم توقيع الاتفاقيتين مع شركتي ترانس جلوب الكندية وفاروس إنرجي.وجاء في البيان: "وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين جديدتين مع شركتى ترانس جلوب الكندية وفاروس انرجى للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية".ولفت البيان إلى أن إجمالي استثمارات الصفقتين الجديدتين "يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً".وتتضمن اتفاقية شركة "ترانس غلوب" دمج مناطق شمال غرب "غارب" وغرب "غارب"، وغرب "بكر" بالصحراء الشرقية، إضافة إلى ضخ استثمارات جديدة لإنتاج الزيت الخام.أما اتفاقية شركة "فاروس إنرجى"، فتستهدف بحسب البيان ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام، بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية.يشار إلى أن مصر كانت قد أعلنت، مؤخرا فوز شركات عالمية بامتياز التنقيب عن البترول في ثمان مناطق في مصر، باستثمارات تقدر بحوالي 250 مليون دولار؛ بعد إعلان نتائج مزايدة عالمية رقمية.
أعلنت وزارة البترول المصرية عن اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن النفط، باستثمارات تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار.
وحسب بيان نشرته وزارة البترول المصرية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، تم توقيع الاتفاقيتين مع شركتي ترانس جلوب الكندية وفاروس إنرجي.
وجاء في البيان: "وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين جديدتين مع شركتى ترانس جلوب الكندية وفاروس انرجى للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية".
ولفت البيان إلى أن إجمالي استثمارات الصفقتين الجديدتين "يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً".
وتتضمن اتفاقية شركة "ترانس غلوب" دمج مناطق شمال غرب "غارب" وغرب "غارب"، وغرب "بكر" بالصحراء الشرقية، إضافة إلى ضخ استثمارات جديدة لإنتاج الزيت الخام.
أما اتفاقية شركة "فاروس إنرجى"، فتستهدف بحسب البيان ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام، بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية.
يشار إلى أن مصر كانت قد أعلنت، مؤخرا فوز شركات عالمية بامتياز التنقيب عن البترول في ثمان مناطق في مصر، باستثمارات تقدر بحوالي 250 مليون دولار؛ بعد إعلان نتائج مزايدة عالمية رقمية.