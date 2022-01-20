https://arabic.sputniknews.com/20220120/التحالف-العربي-يعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-واسعة-لشل-قدرات-أنصار-الله-في-عدد-من-المحافظات-اليمنية-1056728196.html

التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات "أنصار الله" في عدد من المحافظات اليمنية

التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات "أنصار الله" في عدد من المحافظات اليمنية

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن "تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية". 20.01.2022, سبوتنيك عربي

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وقال التحالف، في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، إنه "يتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين"، موضحا أنهم ليسوا بمنأى عن التعامل.وأضاف أن "العملية تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات"، مشيرا إلى أنه تم استهداف مواقع تخزين أسلحة في معسكر القوات البحرية في الحديدة.وذكر التحالف، في بيانه، أن "الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري"، مؤكدا أن "ميناء الحديدة أصبح ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي".وكان مصدر محلي أكد لوكالة "سبوتنيك"، فجر اليوم، أن طيران التحالف العربي يقصف قاعدة الديلمي الجوية ومقر قيادة لجماعة "أنصار الله" في العاصمة، صنعاء.وذكر مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن التحالف العربي بقيادة السعودية نفذ، اليوم الخميس، غارات جديدة على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في العاصمة، صنعاء وسط اليمن.وقال المصدر إن "طيران التحالف العربي نفذ غارتين على قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء [شمال العاصمة]"، مضيفا: "التحالف استهدف بغارة جوية مقر القيادة العليا للجيش في مديرية التحرير [وسط العاصمة]".وتأتي الغارات الجوية على صنعاء بعد ساعات من استهداف طيران التحالف العربي بـ 5 غارات محيط مطار صنعاء، ومشروع النظافة "بلدية صنعاء" في منطقة عَصِر غرب صنعاء.من جانبه، قال التلفزيون الناطق باسم "أنصار الله"، إن "طيران العدوان الأمريكي الإماراتي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 4 غارات على مدينة الحديدة [غرب اليمن]".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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