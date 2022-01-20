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https://arabic.sputniknews.com/20220120/الجمعية-الوطنية-الفرنسية-تعتمد-قرارا-يدين-الإبادة-بحق-أقلية-الأويغور-المسلمة-في-الصين-1056743749.html
الجمعية الوطنية الفرنسية تعتمد قرارا يدين "الإبادة" بحق أقلية الأويغور المسلمة في الصين
الجمعية الوطنية الفرنسية تعتمد قرارا يدين "الإبادة" بحق أقلية الأويغور المسلمة في الصين
صوت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، بالأغلبية لصالح اعتماد قرار يدين "الإبادة" التي تتعرض لها أقلية الأويغور المسلمة في الصين، في خطوة رمزية من... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T11:45+0000
2022-01-20T11:45+0000
مسلمي الأويغور
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باريس - سبوتنيك. واتخذ نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي المبادرة طارحين قرارا يدين بشكل واضح "طابع الإبادة للعنف الذي تتعرض له أقلية الأويغور". ووافقت كتلة "الجمهورية إلى الأمام" الداعمة للرئيس إيمانويل ماكرون والتي تتمتع بالأغلبية البرلمانية، على دعم القرار مصوتة لصالحه في الجمعية الوطنية.وبحسب نص القرار الذي حصلت صحيفة "لوموند" على نسخة منه فإن "السلطات الصينية تقوم بمحاولة لتدمير هوية الأويغور عبر قطع صلات الأجيال والقضاء عليهم كأقلية بحد ذاتها وهو أمر يرتقي إلى إبادة جماعية تقوم بها السلطات الصينية بشكل ممنهج".
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مسلمي الأويغور

الجمعية الوطنية الفرنسية تعتمد قرارا يدين "الإبادة" بحق أقلية الأويغور المسلمة في الصين

11:45 GMT 20.01.2022
© AFP 2021 / PETER PARKSأفراد من أقلية مسلمة في غرب الصين في منطقة شينجيانغ المسلمة بشكل رئيسي في 30 يوليو 2008
أفراد من أقلية مسلمة في غرب الصين في منطقة شينجيانغ المسلمة بشكل رئيسي في 30 يوليو 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / PETER PARKS
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صوت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، بالأغلبية لصالح اعتماد قرار يدين "الإبادة" التي تتعرض لها أقلية الأويغور المسلمة في الصين، في خطوة رمزية من المتوقع أن تثير حفيظة الصين.
باريس - سبوتنيك. واتخذ نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي المبادرة طارحين قرارا يدين بشكل واضح "طابع الإبادة للعنف الذي تتعرض له أقلية الأويغور". ووافقت كتلة "الجمهورية إلى الأمام" الداعمة للرئيس إيمانويل ماكرون والتي تتمتع بالأغلبية البرلمانية، على دعم القرار مصوتة لصالحه في الجمعية الوطنية.
11:43 GMT
وبحسب نص القرار الذي حصلت صحيفة "لوموند" على نسخة منه فإن "السلطات الصينية تقوم بمحاولة لتدمير هوية الأويغور عبر قطع صلات الأجيال والقضاء عليهم كأقلية بحد ذاتها وهو أمر يرتقي إلى إبادة جماعية تقوم بها السلطات الصينية بشكل ممنهج".
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