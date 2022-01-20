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الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه البلاد
الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه البلاد
كشف الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حقيقة إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه البلاد. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T00:45+0000
2022-01-20T00:45+0000
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ونفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي، موضحة أنه لا يوجد ما يشير إلى إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية.وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الخميس أن دوي انفجار سمع في بلدة وادي العزية، الواقع بين بلدية زبقين والحنية في مدينة صور. وهو ما نفته الإذاعة العبرية.ونقلت إذاعة الجيش عن تلك الوسائل اللبنانية، خاصة nbnlenanon، أن وسائل الإعلام اللبنانية تؤكد إطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية من مدينة صور اللبنانية، ولكنه سقط في البحر.
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العالم العربي, إسرائيل, لبنان

الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه البلاد

00:45 GMT 20.01.2022
© REUTERS / AZIZ TAHERقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، العديسة‎ جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، العديسة‎ جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / AZIZ TAHER
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كشف الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حقيقة إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه البلاد.
ونفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي، موضحة أنه لا يوجد ما يشير إلى إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الخميس أن دوي انفجار سمع في بلدة وادي العزية، الواقع بين بلدية زبقين والحنية في مدينة صور. وهو ما نفته الإذاعة العبرية.
ونقلت إذاعة الجيش عن تلك الوسائل اللبنانية، خاصة nbnlenanon، أن وسائل الإعلام اللبنانية تؤكد إطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية من مدينة صور اللبنانية، ولكنه سقط في البحر.
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00:45 GMTالجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه البلاد
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