https://arabic.sputniknews.com/20220120/الحكم-على-فتاة-باكستانية-بالإعدام-لإرسالها-كاريكاتور-يسيء-للنبي-محمد-بـواتساب-1056742546.html

الحكم على فتاة باكستانية بالإعدام لإرسالها كاريكاتور يسيء للنبي محمد بـ"واتساب"

الحكم على فتاة باكستانية بالإعدام لإرسالها كاريكاتور يسيء للنبي محمد بـ"واتساب"

حكمت السلطات الباكستانية على فتاة بالإعدام شنقا بتهمة "التجديف" في باكستان، بعد إرسالها رسوما كاريكاتورية للنبي محمد عبر تطبيق "واتساب". 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T11:27+0000

2022-01-20T11:27+0000

2022-01-20T11:27+0000

العالم

باكستان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101713/34/1017133471_0:122:1024:698_1920x0_80_0_0_cf42edc4cc4fcaef9af899d96945bc47.jpg

وقالت محكمة باكستانية "إن امرأة مسلمة حكم عليها بالإعدام لقيامها بإرسال رسوم كاريكاتورية تتناول النبي محمد عبر تطبيق واتساب"، حسبما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" يوم أمس الأربعاء.واعتُقلت أنيقة عتيق، 26 عامًا، في مايو/ أيار 2020، ووجهت لها تهمة نشر "مادة تجديفية'' على تطبيق واتساب، وفقًا لملخص الحكم الصادر عن المحكمة.والتجديف (الكفر)، هو فعل يعاقب عليه بالإعدام في باكستان ذات الأغلبية المسلمة، على الرغم من أن الإعدام لم ينفذ قط وفق هذه الجريمة.وأٌعلن الحكم على عتيق يوم الأربعاء في مدينة روالبندي، حيث أمرت المحكمة بإعدامها شنقًا.ومن المعروف أن ما يصل إلى 80 شخصًا مسجونين في باكستان بتهم التجديف، ونصفهم يواجه عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام، وفقًا للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية.وشرعت باكستان قوانين صارمة بشأن التجديف والتي تعاقب بالإعدام للأشخاص الذين يهينون النبي محمد أو الإسلام أو القرآن أو المقدسات المتعلقة بالإسلام.وينص قانون العقوبات الباكستاني على ما يلي: "من ينجس الاسم المقدس للنبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) بالقول، سواء تحدثًا أو كتابة، أو عن طريق التمثيل المرئي أو بأي افتراض أو تلميح، بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة، كما يُعاقب بغرامة.ولكن لم يتم إعدام أي شخص على الإطلاق بموجب قوانين التجديف في باكستان من قبل، حيث نقضت المحاكم العليا الأحكام أو خففتها.ولطالما انتقدت الجماعات الحقوقية القوانين لأنها تعتبر "غامضة ويتم إساءة استخدامها على نطاق واسع من أجل التمييز بشكل خطير ضد الأقليات الدينية في الدولة ذات الأغلبية المسلمة".ويتبع 98% من السكان الإسلام ويقول منتقدون إن "القانون يستهدف أعضاء الجماعات الدينية الأخرى بما في ذلك الهندوس المسيحيين".وتقول جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية إن "مزاعم التجديف كثيرا ما تستخدم لترهيب الأقليات وتصفية حسابات شخصية".

https://arabic.sputniknews.com/20220120/ثقب-أسود-ينسف-الصورة-النمطية-العلمية-يلد-النجوم-عوضا-عن-ابتلاعها-فيديو-1056736603.html

https://arabic.sputniknews.com/20220119/مقتدى-الصدر-يستنكر-هجمات-المحسوبين-على-الإطار-التنسيقي-ويدعو-السلطات-لكشفهم-1056708341.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, باكستان