تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220120/الحكومة-الفرنسية-اليوم-نعلن-عن-جدول-زمني-لتخفيف-قيود-كورونا-1056745907.html
الحكومة الفرنسية: اليوم نعلن عن جدول زمني لتخفيف قيود كورونا
الحكومة الفرنسية: اليوم نعلن عن جدول زمني لتخفيف قيود كورونا
أكدت الحكومة الفرنسية أنها ستعلن في وقت لاحق اليوم الخميس عن جدول زمني لتخفيف القيود الخاصة بفيروس كورونا. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T12:59+0000
2022-01-20T12:59+0000
سلالة كورونا الجديدة
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054840251_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_62d57d6f416206c14a03be45891751f3.jpg
قال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال إن فرنسا ستكشف عن جدول زمني لتخفيف قيود كورونا في وقت لاحق اليوم الخميس؛ حسب رويترز.يأتي ذلك رغم أن أتال حذر من أن موجة العدوى بأوميكرون التي تجتاح البلاد لم تصل إلى ذروتها.وأوضح أن رئيس الوزراء جان كاستكس ووزير صحته، أوليفييه فيران، سيكشفان عن الجدول الزمني لإلغاء القيود في الساعة 7 مساءً. (1800 بتوقيت جرينتش).وقال أتال إن قواعد تمرير اللقاح الجديدة في فرنسا ستساعد في تخفيف القواعد حتى مع استمرار زيادة معدل الإصابة بالعدوى.وكانت فرنسا قد أبلغت عن ما يقرب من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، لتترك متوسط ​​الإصابات لمدة سبعة أيام عند 320 ألف حالة.ومع ذلك، فقد استقر عدد مرضى فيروس كورونا في العناية المركزة، مما ترك للحكومة بعض المجال للمناورة.ورفض أتال الإفصاح عن تفاصيل خطط التخفيف التدريجي للقيود، والتي تشمل إغلاق النوادي الليلية، وتحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول الأماكن الرياضية والترفيهية، وقواعد العمل من المنزل.ويوم الأحد، أعطت الحكومة الموافقة النهائية لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون للحصول على تصريح لقاح ، والذي سيتطلب من الناس الحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة.ومن المتوقع أن يدخل التمرير حيز التنفيذ بعد فترة وجيزة من حكم المحكمة الدستورية بشأن هذه المسألة غدا الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20210101/فرنسا-تشديد-الإجراءات-التقييدية-لاحتواء-وباء-كورونا-1047683397.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054840251_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_8851b2eea5542f7448acf2fc790c842f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سلالة كورونا الجديدة, أخبار فرنسا

الحكومة الفرنسية: اليوم نعلن عن جدول زمني لتخفيف قيود كورونا

12:59 GMT 20.01.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANNأشخاص يرتدون كمامات واقية من كورونا باريس فرنسا 23 ديسمبر 2021
أشخاص يرتدون كمامات واقية من كورونا باريس فرنسا 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
تابعنا عبر
أكدت الحكومة الفرنسية أنها ستعلن في وقت لاحق اليوم الخميس عن جدول زمني لتخفيف القيود الخاصة بفيروس كورونا.
قال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال إن فرنسا ستكشف عن جدول زمني لتخفيف قيود كورونا في وقت لاحق اليوم الخميس؛ حسب رويترز.
الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2021
فرنسا... تشديد الإجراءات التقييدية لاحتواء وباء كورونا
1 يناير 2021, 14:46 GMT
يأتي ذلك رغم أن أتال حذر من أن موجة العدوى بأوميكرون التي تجتاح البلاد لم تصل إلى ذروتها.
وأوضح أن رئيس الوزراء جان كاستكس ووزير صحته، أوليفييه فيران، سيكشفان عن الجدول الزمني لإلغاء القيود في الساعة 7 مساءً. (1800 بتوقيت جرينتش).
وقال أتال إن قواعد تمرير اللقاح الجديدة في فرنسا ستساعد في تخفيف القواعد حتى مع استمرار زيادة معدل الإصابة بالعدوى.
وكانت فرنسا قد أبلغت عن ما يقرب من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، لتترك متوسط ​​الإصابات لمدة سبعة أيام عند 320 ألف حالة.
ومع ذلك، فقد استقر عدد مرضى فيروس كورونا في العناية المركزة، مما ترك للحكومة بعض المجال للمناورة.
ورفض أتال الإفصاح عن تفاصيل خطط التخفيف التدريجي للقيود، والتي تشمل إغلاق النوادي الليلية، وتحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول الأماكن الرياضية والترفيهية، وقواعد العمل من المنزل.
ويوم الأحد، أعطت الحكومة الموافقة النهائية لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون للحصول على تصريح لقاح ، والذي سيتطلب من الناس الحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة.
ومن المتوقع أن يدخل التمرير حيز التنفيذ بعد فترة وجيزة من حكم المحكمة الدستورية بشأن هذه المسألة غدا الجمعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية