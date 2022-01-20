https://arabic.sputniknews.com/20220120/الحكومة-الفرنسية-اليوم-نعلن-عن-جدول-زمني-لتخفيف-قيود-كورونا-1056745907.html

الحكومة الفرنسية: اليوم نعلن عن جدول زمني لتخفيف قيود كورونا

الحكومة الفرنسية: اليوم نعلن عن جدول زمني لتخفيف قيود كورونا

أكدت الحكومة الفرنسية أنها ستعلن في وقت لاحق اليوم الخميس عن جدول زمني لتخفيف القيود الخاصة بفيروس كورونا. 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T12:59+0000

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سلالة كورونا الجديدة

أخبار فرنسا

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قال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال إن فرنسا ستكشف عن جدول زمني لتخفيف قيود كورونا في وقت لاحق اليوم الخميس؛ حسب رويترز.يأتي ذلك رغم أن أتال حذر من أن موجة العدوى بأوميكرون التي تجتاح البلاد لم تصل إلى ذروتها.وأوضح أن رئيس الوزراء جان كاستكس ووزير صحته، أوليفييه فيران، سيكشفان عن الجدول الزمني لإلغاء القيود في الساعة 7 مساءً. (1800 بتوقيت جرينتش).وقال أتال إن قواعد تمرير اللقاح الجديدة في فرنسا ستساعد في تخفيف القواعد حتى مع استمرار زيادة معدل الإصابة بالعدوى.وكانت فرنسا قد أبلغت عن ما يقرب من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، لتترك متوسط ​​الإصابات لمدة سبعة أيام عند 320 ألف حالة.ومع ذلك، فقد استقر عدد مرضى فيروس كورونا في العناية المركزة، مما ترك للحكومة بعض المجال للمناورة.ورفض أتال الإفصاح عن تفاصيل خطط التخفيف التدريجي للقيود، والتي تشمل إغلاق النوادي الليلية، وتحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول الأماكن الرياضية والترفيهية، وقواعد العمل من المنزل.ويوم الأحد، أعطت الحكومة الموافقة النهائية لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون للحصول على تصريح لقاح ، والذي سيتطلب من الناس الحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة.ومن المتوقع أن يدخل التمرير حيز التنفيذ بعد فترة وجيزة من حكم المحكمة الدستورية بشأن هذه المسألة غدا الجمعة.

https://arabic.sputniknews.com/20210101/فرنسا-تشديد-الإجراءات-التقييدية-لاحتواء-وباء-كورونا-1047683397.html

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سلالة كورونا الجديدة, أخبار فرنسا