الخارجية التركية: ستجري مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول اتفاقيات مينسك في إسطنبول

وأكدت المصادر، أن "تركيا اتخذت موقفًا واضحًا من الأزمة الروسية الأوكرانية منذ البداية. وهو يتمثل في الحاجة إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى تخفيف حدة التوتر ومنع نشوب النزاعات المسلحة ومواصلة الحوار وتعزيزه. ونتخذ هذا الموقف في حلف شمال الأطلسي كذلك. موقف تركيا مؤثر للغاية في الوقت الحالي".وتابعت: "في البداية، لم تكن روسيا تريد وسطاء، ولكن بالأمس، قال السيد بيسكوف (المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية) إن موسكو، ترحب بالرغبة في التأثير على كييف ودفعها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك".وردا على سؤال يتعلق بالوضع بمبادرة تركيا وقطر للعمل وضمان أمن المطار في كابول، أكدت المصادر: أن "المفاوضات في كابول جارية، ووفدنا موجود هناك، وتم الاتفاق على الموضوع".
أفادت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في وزارة الخارجية التركية، ردا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل "سبوتنيك"، أن عملية التفاوض بشأن اتفاقيات مينسك بين روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي توقفت مؤخرًا، ستجري في إسطنبول.
وأكدت المصادر، أن "تركيا اتخذت موقفًا واضحًا من الأزمة الروسية الأوكرانية منذ البداية. وهو يتمثل في الحاجة إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى تخفيف حدة التوتر ومنع نشوب النزاعات المسلحة ومواصلة الحوار وتعزيزه. ونتخذ هذا الموقف في حلف شمال الأطلسي كذلك. موقف تركيا مؤثر للغاية في الوقت الحالي".
وتابعت: "في البداية، لم تكن روسيا تريد وسطاء، ولكن بالأمس، قال السيد بيسكوف (المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية) إن موسكو، ترحب بالرغبة في التأثير على كييف ودفعها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك".
وردا على سؤال يتعلق بالوضع بمبادرة تركيا وقطر للعمل وضمان أمن المطار في كابول، أكدت المصادر: أن "المفاوضات في كابول جارية، ووفدنا موجود هناك، وتم الاتفاق على الموضوع".