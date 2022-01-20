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https://arabic.sputniknews.com/20220120/الرئيس-الأوكراني-يعتبر-نفسه-رئيس-قوة-عظمى-بعد-تصريحات-بايدن-حول-توغل-روسي-صغير-1056762981.html
الرئيس الأوكراني يعتبر نفسه رئيس "قوة عظمى" بعد تصريحات بايدن حول "توغل روسي صغير"
الرئيس الأوكراني يعتبر نفسه رئيس "قوة عظمى" بعد تصريحات بايدن حول "توغل روسي صغير"
رد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، على "تويتر" على كلمات الزعيم الأمريكي جو بايدن حول التهديد بـ"غزو صغير" من قبل روسيا لأراضي أوكرانيا. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T15:44+0000
2022-01-20T15:44+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وكتب زيلينسكي عبر حسابه على "تويتر": "نريد أن نذكر القوى العظمى أنه لا توجد غارات صغيرة ودول صغيرة. مثلما لا توجد إصابات طفيفة أو حداد صغير على فقدان الأحبّة، أقول هذا بصفتي رئيس قوّة عظمى".ونقلت شبكة "سي إن إن"، في وقت سابق، أن بايدن قال إن "رد فعل الغرب قد يكون مختلفًا في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا".وشرح بايدن قائلا: "فإذا كان توغلا بسيطا أو صغيرًا، سينتهي بنا الأمر إلى الجدل حول ما يجب القيام به وما لا يجب فعله".وتعهد البيت الأبيض، برد "سريع وصارم" من واشنطن وحلفائها على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا.وقالت جين بساكي، الناطقة باسم البيت الأبيض، في بيان عقب المؤتمر الصحفي للرئيس جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، إنه "إذا تجاوزت أي قوات روسية الحدود الأوكرانية، أي غزوها مجددا، فإنه سيقابل ذلك برد سريع وصارم وموحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".ورأت بساكي أن لدى روسيا "استراتيجية واسعة للعدوان، غير الأعمال العسكرية"، بما فيها "الهجمات الإلكترونية واستخدام التشكيلات المسلحة غير النظامية، والرئيس جو بايدن أكد اليوم أن الأعمال العدوانية الروسية ستقابل بالرد بالمثل بشكل حازم وموحد".ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/روسيا-إما-أن-يكون-هناك-حوار-أو-ستواجه-الولايات-المتحدة-عواقب-مدمرة-1056762397.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يعتبر نفسه رئيس "قوة عظمى" بعد تصريحات بايدن حول "توغل روسي صغير"

15:44 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Stringer
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رد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، على "تويتر" على كلمات الزعيم الأمريكي جو بايدن حول التهديد بـ"غزو صغير" من قبل روسيا لأراضي أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي عبر حسابه على "تويتر": "نريد أن نذكر القوى العظمى أنه لا توجد غارات صغيرة ودول صغيرة. مثلما لا توجد إصابات طفيفة أو حداد صغير على فقدان الأحبّة، أقول هذا بصفتي رئيس قوّة عظمى".
ونقلت شبكة "سي إن إن"، في وقت سابق، أن بايدن قال إن "رد فعل الغرب قد يكون مختلفًا في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا".
وشرح بايدن قائلا: "فإذا كان توغلا بسيطا أو صغيرًا، سينتهي بنا الأمر إلى الجدل حول ما يجب القيام به وما لا يجب فعله".
وتعهد البيت الأبيض، برد "سريع وصارم" من واشنطن وحلفائها على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا.
وقالت جين بساكي، الناطقة باسم البيت الأبيض، في بيان عقب المؤتمر الصحفي للرئيس جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، إنه "إذا تجاوزت أي قوات روسية الحدود الأوكرانية، أي غزوها مجددا، فإنه سيقابل ذلك برد سريع وصارم وموحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".
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ورأت بساكي أن لدى روسيا "استراتيجية واسعة للعدوان، غير الأعمال العسكرية"، بما فيها "الهجمات الإلكترونية واستخدام التشكيلات المسلحة غير النظامية، والرئيس جو بايدن أكد اليوم أن الأعمال العدوانية الروسية ستقابل بالرد بالمثل بشكل حازم وموحد".
ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
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