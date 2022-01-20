الرئيس الأوكراني يعتبر نفسه رئيس "قوة عظمى" بعد تصريحات بايدن حول "توغل روسي صغير"

وكتب زيلينسكي عبر حسابه على "تويتر": "نريد أن نذكر القوى العظمى أنه لا توجد غارات صغيرة ودول صغيرة. مثلما لا توجد إصابات طفيفة أو حداد صغير على فقدان الأحبّة، أقول هذا بصفتي رئيس قوّة عظمى".ونقلت شبكة "سي إن إن"، في وقت سابق، أن بايدن قال إن "رد فعل الغرب قد يكون مختلفًا في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا".وشرح بايدن قائلا: "فإذا كان توغلا بسيطا أو صغيرًا، سينتهي بنا الأمر إلى الجدل حول ما يجب القيام به وما لا يجب فعله".وتعهد البيت الأبيض، برد "سريع وصارم" من واشنطن وحلفائها على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا.وقالت جين بساكي، الناطقة باسم البيت الأبيض، في بيان عقب المؤتمر الصحفي للرئيس جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، إنه "إذا تجاوزت أي قوات روسية الحدود الأوكرانية، أي غزوها مجددا، فإنه سيقابل ذلك برد سريع وصارم وموحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".ورأت بساكي أن لدى روسيا "استراتيجية واسعة للعدوان، غير الأعمال العسكرية"، بما فيها "الهجمات الإلكترونية واستخدام التشكيلات المسلحة غير النظامية، والرئيس جو بايدن أكد اليوم أن الأعمال العدوانية الروسية ستقابل بالرد بالمثل بشكل حازم وموحد".ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
رد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، على "تويتر" على كلمات الزعيم الأمريكي جو بايدن حول التهديد بـ"غزو صغير" من قبل روسيا لأراضي أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي عبر حسابه على "تويتر": "نريد أن نذكر القوى العظمى أنه لا توجد غارات صغيرة ودول صغيرة. مثلما لا توجد إصابات طفيفة أو حداد صغير على فقدان الأحبّة، أقول هذا بصفتي رئيس قوّة عظمى".
ونقلت شبكة "سي إن إن"، في وقت سابق، أن بايدن قال إن "رد فعل الغرب قد يكون مختلفًا في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا".
وشرح بايدن قائلا: "فإذا كان توغلا بسيطا أو صغيرًا، سينتهي بنا الأمر إلى الجدل حول ما يجب القيام به وما لا يجب فعله".
We want to remind the great powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones. I say this as the President of a great power 🇺🇦
وتعهد البيت الأبيض، برد "سريع وصارم" من واشنطن وحلفائها على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا.
وقالت جين بساكي، الناطقة باسم البيت الأبيض، في بيان عقب المؤتمر الصحفي للرئيس جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، إنه "إذا تجاوزت أي قوات روسية الحدود الأوكرانية، أي غزوها مجددا، فإنه سيقابل ذلك برد سريع وصارم وموحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".
ورأت بساكي أن لدى روسيا "استراتيجية واسعة للعدوان، غير الأعمال العسكرية"، بما فيها "الهجمات الإلكترونية واستخدام التشكيلات المسلحة غير النظامية، والرئيس جو بايدن أكد اليوم أن الأعمال العدوانية الروسية ستقابل بالرد بالمثل بشكل حازم وموحد".
ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.