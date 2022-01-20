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https://arabic.sputniknews.com/20220120/الرئيس-الإيراني-يصلي-في-مسجد-موسكو-ويصف-الانسجام-بين-الأديان-بأنه-سمة-من-سمات-روسيا-صور-1056765341.html
الرئيس الإيراني يصلي في مسجد موسكو ويصف الانسجام بين الأديان بأنه سمة من سمات روسيا... صور
الرئيس الإيراني يصلي في مسجد موسكو ويصف الانسجام بين الأديان بأنه سمة من سمات روسيا... صور
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مسجد موسكو الكبير، إن التوافق بين ممثلي الديانات الإبراهيمية سمة من سمات روسيا. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T16:36+0000
2022-01-20T16:36+0000
روسيا
أخبار إيران
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وصلى رئيسي، اليوم الخميس، مع ممثلي الهيئة الروحية للمسلمين في روسيا، برئاسة المفتي الشيخ رافيل غينوتدين، ثم خاطب الحضور في المسجد.وقال رئيسي: "من سمات روسيا أن جميع المسلمين يعيشون بوئام إلى جانب ممثلي الديانات السماوية الآخرين".وأشار إلى أنه التقى قبل يوم واحد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقشا العلاقات الثنائية والأجندة الإقليمية والدولية وتناولا كافة القضايا.وأضاف أن "إيران وروسيا بحاجة إلى تطوير التعاون في مجال الثقافة، وروسيا بلد تتطور فيه الثقافة والحضارة".ووصل الرئيس الإيراني، أمس الأربعاء، إلى موسكو للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أغسطس/آب 2021، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعند الانتهاء، أدى رئيسي صلاة العشاء في مبنى الكرملين.وشكر رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا ومجلس مفتيي روسيا، رافيل غينوتين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على صلاته في مبنى الكرملين، واصفا إياها بأنها رمزية وذات مغزى.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/المجلس-الروحي-الإسلامي-في-روسيا-صلاة-رئيس-إيران-في-الكرملين-رمزية-وهامة-1056745788.html
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روسيا, أخبار إيران

الرئيس الإيراني يصلي في مسجد موسكو ويصف الانسجام بين الأديان بأنه سمة من سمات روسيا... صور

16:36 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني في مسجد موسكو الكبير مع المفتي الشيخ رافيل غينوتدين
الرئيس الإيراني في مسجد موسكو الكبير مع المفتي الشيخ رافيل غينوتدين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مسجد موسكو الكبير، إن التوافق بين ممثلي الديانات الإبراهيمية سمة من سمات روسيا.
وصلى رئيسي، اليوم الخميس، مع ممثلي الهيئة الروحية للمسلمين في روسيا، برئاسة المفتي الشيخ رافيل غينوتدين، ثم خاطب الحضور في المسجد.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يصلي في مسجد موسكو الكبير
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يصلي في مسجد موسكو الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يصلي في مسجد موسكو الكبير
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الذهاب إلى بنك الصور
وقال رئيسي: "من سمات روسيا أن جميع المسلمين يعيشون بوئام إلى جانب ممثلي الديانات السماوية الآخرين".
وأشار إلى أنه التقى قبل يوم واحد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقشا العلاقات الثنائية والأجندة الإقليمية والدولية وتناولا كافة القضايا.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في مسجد موسكو الكبير
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في مسجد موسكو الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في مسجد موسكو الكبير
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الذهاب إلى بنك الصور
وأضاف أن "إيران وروسيا بحاجة إلى تطوير التعاون في مجال الثقافة، وروسيا بلد تتطور فيه الثقافة والحضارة".
ووصل الرئيس الإيراني، أمس الأربعاء، إلى موسكو للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أغسطس/آب 2021، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعند الانتهاء، أدى رئيسي صلاة العشاء في مبنى الكرملين.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
المجلس الروحي الإسلامي في روسيا: صلاة رئيس إيران في الكرملين رمزية وهامة
12:39 GMT
وشكر رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا ومجلس مفتيي روسيا، رافيل غينوتين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على صلاته في مبنى الكرملين، واصفا إياها بأنها رمزية وذات مغزى.
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