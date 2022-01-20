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السعودية... تحذير من عقوبة كبيرة لهؤلاء الأشخاص
السعودية... تحذير من عقوبة كبيرة لهؤلاء الأشخاص
حذرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، من السجن والغرامة الكبيرة لبعض الأشخاص. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار السعودية اليوم
السعودية
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وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن عقوبة من يبث الشائعات حول فيروس كورونا قد تصل إلى 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بهما معا.وأضافت: "يعاقب كل من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو من يحرض على مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير ذات صلة".وأكدت الوزارة: "تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بهما معا".وأشارت الداخلية السعودية في بيانها، إلى أنه "في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة".
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

السعودية... تحذير من عقوبة كبيرة لهؤلاء الأشخاص

11:30 GMT 20.01.2022
© AFP 2021saudi police
saudi police - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021
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حذرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، من السجن والغرامة الكبيرة لبعض الأشخاص.
وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن عقوبة من يبث الشائعات حول فيروس كورونا قد تصل إلى 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بهما معا.
وأضافت: "يعاقب كل من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو من يحرض على مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير ذات صلة".
وأكدت الوزارة: "تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بهما معا".
وأشارت الداخلية السعودية في بيانها، إلى أنه "في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة".
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