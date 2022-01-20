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https://arabic.sputniknews.com/20220120/السعودية-توجه-طلبا-إلى-المجتمع-الدولي-بشأن-أنصار-الله-بعد-هجوم-الإمارات-الأخير-1056713439.html
السعودية توجه طلبا إلى المجتمع الدولي بشأن "أنصار الله" بعد هجوم الإمارات الأخير
السعودية توجه طلبا إلى المجتمع الدولي بشأن "أنصار الله" بعد هجوم الإمارات الأخير
دعت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي ومجلس ‏الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه جماعة "أنصار الله" في اليمن، مؤكدا أنها تعرقل جميع ‏جهود السلام الساعية... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T06:24+0000
2022-01-20T06:25+0000
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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قال نائب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حول المناقشة تحت البند ‏‏"الحالة في الشرق الأوسط، إن "غياب الإجراءات الحازمة تجاه هذه الميليشيا المدعومة من إيران هو ما أعطاها مساحة ‏أكبر للإضرار بالشعب اليمني، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتأثير بشكل كبير على الأمن والسلم ‏الدوليين".‏وأضاف: "الميليشيا الحوثية الإرهابية تؤكد يوماً بعد يوم عدم اكتراثها ‏لتطلعات الشعب اليمني الشقيق واستقرار اليمن وعلى دورها التخريبي في تهديد استقرار المنطقة ‏والسلم والأمن الدوليين"، مشيرا إلى أن "أكبر دليل على ذلك استمرارها في تهديد سلامة الملاحة الدولية واستخدام ‏الأعيان المدنية والموانئ اليمنية لزعزعة أمن المنطقة ومهاجمة المدنيين في المملكة والإمارات، التي كان آخرها الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، ‏وخطف السفينة الإماراتية روابي".وأكد مجدداً وقوف المملكة التام مع دولة الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها وأهمية ‏مواجهة خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها المستمر للاستقرار في المنطقة والعالم، لافتاً ‏الانتباه إلى حق المملكة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما يتوافق مع التزاماتها وفقاً للقانون الدولي ‏للرد على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية التي تتعرض لها من قبل هذه الميليشيا الإرهابية ‏المدعومة من إيران.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/الإمارات-ترحب-بإعلان-الرئيس-الأمريكي-دراسة-إعادة-تصنيف-أنصار-الله-منظمة-إرهابية-دولية-1056712176.html
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أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

السعودية توجه طلبا إلى المجتمع الدولي بشأن "أنصار الله" بعد هجوم الإمارات الأخير

06:24 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 06:25 GMT 20.01.2022)
© REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERSحريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله
حريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERS
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دعت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي ومجلس ‏الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه جماعة "أنصار الله" في اليمن، مؤكدا أنها تعرقل جميع ‏جهود السلام الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل.
قال نائب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حول المناقشة تحت البند ‏‏"الحالة في الشرق الأوسط، إن "غياب الإجراءات الحازمة تجاه هذه الميليشيا المدعومة من إيران هو ما أعطاها مساحة ‏أكبر للإضرار بالشعب اليمني، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتأثير بشكل كبير على الأمن والسلم ‏الدوليين".‏
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
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وأضاف: "الميليشيا الحوثية الإرهابية تؤكد يوماً بعد يوم عدم اكتراثها ‏لتطلعات الشعب اليمني الشقيق واستقرار اليمن وعلى دورها التخريبي في تهديد استقرار المنطقة ‏والسلم والأمن الدوليين"، مشيرا إلى أن "أكبر دليل على ذلك استمرارها في تهديد سلامة الملاحة الدولية واستخدام ‏الأعيان المدنية والموانئ اليمنية لزعزعة أمن المنطقة ومهاجمة المدنيين في المملكة والإمارات، التي كان آخرها الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، ‏وخطف السفينة الإماراتية روابي".
وأكد مجدداً وقوف المملكة التام مع دولة الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها وأهمية ‏مواجهة خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها المستمر للاستقرار في المنطقة والعالم، لافتاً ‏الانتباه إلى حق المملكة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما يتوافق مع التزاماتها وفقاً للقانون الدولي ‏للرد على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية التي تتعرض لها من قبل هذه الميليشيا الإرهابية ‏المدعومة من إيران.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".
يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
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