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السعودية... حقيقة تداخل الملاحة الجوية في المملكة مع شبكات الجيل الخامس
السعودية... حقيقة تداخل الملاحة الجوية في المملكة مع شبكات الجيل الخامس
كشفت الهيئة العامة للطیران المدني وھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات في السعودية، حقيقة تداخل الملاحة في المملكة مع شبكات الجيل الخامس. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T16:16+0000
2022-01-20T16:16+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت هيئة الطيران المدني وهيئة الاتصالات، في بیان مشترك، إن أنظمة الملاحة الجویة في أجواء ومطارات المملكة آمنة من التداخلات المحتملة مع شبكات الاتصالات المتنقلة للجيل الخامس، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.وأضاف البيان أن "الترددات المستخدمة في النقل الجوي تكفل سیر الملاحة الجویة دون حدوث أي مخاطر للتداخل وتلبي متطلبات مستخدمي الأجواء لتقدیم خدمات ملاحیة ذات جودة عالیة تطبق فیھا أقصى درجات السلامة الجویة".وأوضح البيان أن "الھیئة العامة للطیران المدني تعمل باستمرار على تحدیث وتطویر البنیة التحتیة للملاحة الجویة، وتتابع عن كثب التطورات التقنیة بما فیھا المعاییر الجدیدة لترددات شبكة الجیل الخامس، وذلك لتلبیة الاحتیاجات المتزایدة على حركة النقل الجوي والنمو المتسارع لحركة الطیران في المنطقة مع التركیز على عنصر السلامة وتحقیق أعلى معاییر في انسیابیة الحركة الجویة بما یتوافق مع معاییر ومتطلبات المنظمة الدولیة للطیران المدني (إیكاو)".
https://arabic.sputniknews.com/20211222/شركتا-بوينغ-وإيرباص-تحذران-من-شبكات-الجيل-الخامس-هل-تؤثر-على-الطائرات؟-1054458040.html
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أخبار السعودية اليوم

السعودية... حقيقة تداخل الملاحة الجوية في المملكة مع شبكات الجيل الخامس

16:16 GMT 20.01.2022
© REUTERS / Brooks Kraft / Apple Inc.هاتف آيفون 12 و أيفون برو 12، كاليفورنيا الولايات المتحدة 13 أكتوبر 2020
هاتف آيفون 12 و أيفون برو 12، كاليفورنيا الولايات المتحدة 13 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Brooks Kraft / Apple Inc.
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كشفت الهيئة العامة للطیران المدني وھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات في السعودية، حقيقة تداخل الملاحة في المملكة مع شبكات الجيل الخامس.
وقالت هيئة الطيران المدني وهيئة الاتصالات، في بیان مشترك، إن أنظمة الملاحة الجویة في أجواء ومطارات المملكة آمنة من التداخلات المحتملة مع شبكات الاتصالات المتنقلة للجيل الخامس، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
Самолет с медицинской маской на носу прилетел в Новосибирск - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
شركتا "بوينغ" و"إيرباص" تحذران من شبكات الجيل الخامس... هل تؤثر على الطائرات؟
22 ديسمبر 2021, 16:16 GMT
وأضاف البيان أن "الترددات المستخدمة في النقل الجوي تكفل سیر الملاحة الجویة دون حدوث أي مخاطر للتداخل وتلبي متطلبات مستخدمي الأجواء لتقدیم خدمات ملاحیة ذات جودة عالیة تطبق فیھا أقصى درجات السلامة الجویة".
وأوضح البيان أن "الھیئة العامة للطیران المدني تعمل باستمرار على تحدیث وتطویر البنیة التحتیة للملاحة الجویة، وتتابع عن كثب التطورات التقنیة بما فیھا المعاییر الجدیدة لترددات شبكة الجیل الخامس، وذلك لتلبیة الاحتیاجات المتزایدة على حركة النقل الجوي والنمو المتسارع لحركة الطیران في المنطقة مع التركیز على عنصر السلامة وتحقیق أعلى معاییر في انسیابیة الحركة الجویة بما یتوافق مع معاییر ومتطلبات المنظمة الدولیة للطیران المدني (إیكاو)".
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