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https://arabic.sputniknews.com/20220120/السعودية-ومصر-تختتمان-التدريب-العسكري-تبوك---5-صور-1056747336.html
السعودية ومصر تختتمان التدريب العسكري "تبوك - 5"... صور
السعودية ومصر تختتمان التدريب العسكري "تبوك - 5"... صور
أعلنت وزارة الدفاع السعودية اختتام فعاليات التدريب العسكري المشترك "تبوك - 5"، الذي استمر عدة أيام بمشاركة قوات مصرية وسعودية. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T13:16+0000
2022-01-20T13:16+0000
رصد عسكري
أخبار السعودية اليوم
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ونشرت الوزارة صورا على صفحتها الرسمية على "تويتر" ترصد جانبا من التدريبات، التي استمرت على مدى الأيام الماضية.وشاركت في التدريب وحدات من المدرعات والمشاة والقوات الخاصة، إضافة إلى عناصر الدعم التابعة للأسلحة التخصصية المختلفة.ويهدف التدريب المشترك المصري السعودي إلى تبادل الخبرات العسكرية وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة للعناصر المشاركة.يذكر أن الجيش المصري يحتل المرتبة الـ 12 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 20 عالميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/معلومات-عن-القوات-البرية-المصرية-والسعودية-المشاركة-في-تدريبات-تبوك---5-1056703137.html
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رصد عسكري, أخبار السعودية اليوم

السعودية ومصر تختتمان التدريب العسكري "تبوك - 5"... صور

13:16 GMT 20.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش السعودي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية اختتام فعاليات التدريب العسكري المشترك "تبوك - 5"، الذي استمر عدة أيام بمشاركة قوات مصرية وسعودية.
ونشرت الوزارة صورا على صفحتها الرسمية على "تويتر" ترصد جانبا من التدريبات، التي استمرت على مدى الأيام الماضية.
وشاركت في التدريب وحدات من المدرعات والمشاة والقوات الخاصة، إضافة إلى عناصر الدعم التابعة للأسلحة التخصصية المختلفة.
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
معلومات عن القوات البرية المصرية والسعودية المشاركة في تدريبات "تبوك - 5"
أمس, 15:59 GMT
ويهدف التدريب المشترك المصري السعودي إلى تبادل الخبرات العسكرية وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة للعناصر المشاركة.
يذكر أن الجيش المصري يحتل المرتبة الـ 12 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 20 عالميا.
© Sputnik33 مناورة وتدريب عسكري ترصد قوة الجيش المصري في 2020
33 مناورة وتدريب عسكري ترصد قوة الجيش المصري في 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
33 مناورة وتدريب عسكري ترصد قوة الجيش المصري في 2020
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