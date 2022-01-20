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https://arabic.sputniknews.com/20220120/السعودية-ومصر-تختتمان-التدريب-العسكري-تبوك---5-صور-1056747336.html
السعودية ومصر تختتمان التدريب العسكري "تبوك - 5"... صور
السعودية ومصر تختتمان التدريب العسكري "تبوك - 5"... صور
أعلنت وزارة الدفاع السعودية اختتام فعاليات التدريب العسكري المشترك "تبوك - 5"، الذي استمر عدة أيام بمشاركة قوات مصرية وسعودية. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T13:16+0000
2022-01-20T13:16+0000
2022-01-20T13:16+0000
رصد عسكري
أخبار السعودية اليوم
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ونشرت الوزارة صورا على صفحتها الرسمية على "تويتر" ترصد جانبا من التدريبات، التي استمرت على مدى الأيام الماضية.وشاركت في التدريب وحدات من المدرعات والمشاة والقوات الخاصة، إضافة إلى عناصر الدعم التابعة للأسلحة التخصصية المختلفة.ويهدف التدريب المشترك المصري السعودي إلى تبادل الخبرات العسكرية وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة للعناصر المشاركة.يذكر أن الجيش المصري يحتل المرتبة الـ 12 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 20 عالميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/معلومات-عن-القوات-البرية-المصرية-والسعودية-المشاركة-في-تدريبات-تبوك---5-1056703137.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار السعودية اليوم
السعودية ومصر تختتمان التدريب العسكري "تبوك - 5"... صور
أعلنت وزارة الدفاع السعودية اختتام فعاليات التدريب العسكري المشترك "تبوك - 5"، الذي استمر عدة أيام بمشاركة قوات مصرية وسعودية.
ونشرت الوزارة صورا على صفحتها الرسمية على "تويتر" ترصد جانبا من التدريبات، التي استمرت على مدى الأيام الماضية.
وشاركت في التدريب وحدات من
المدرعات والمشاة
والقوات الخاصة، إضافة إلى عناصر الدعم التابعة للأسلحة التخصصية المختلفة.
ويهدف
التدريب المشترك المصري السعودي
إلى تبادل الخبرات العسكرية وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة للعناصر المشاركة.
يذكر أن
الجيش المصري
يحتل المرتبة الـ 12 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 20 عالميا.