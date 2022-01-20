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الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية… فيديو
الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية… فيديو
تتوسع العديد من دول العالم في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ومنها الألواح الضوئية، التي تعتمد على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T09:00+0000
2022-01-20T09:15+0000
العالم
الصين
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أصبحت الصين من الدول الرائدة في هذا المجال سواء من حيث تصنيع الألواح الضوئية أو استخدامها، تقول صحيفة "الشعب" الصينية إن بكين أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال في 2021.وتابعت: "تحتل الصين المرتبة الأولى في مجال الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء للعام التاسع على التوالي".ولفتت الصحيفة إلى أن حجم الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الألواح الضوئية في الصين خلال العام الماضي، وصلت إلى 53 مليون كيلو وات.وأوضحت الصحيفة أنه بنهاية 2021، كان إجمالي الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من جميع الألواح الضوئية، التي تم تركيبها في الصين هو 3.6 مليون كيلووات، وفقا للإحصائيات الرسمية.وتعد عملية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من أفضل وسائل توليد الكهرباء التي تساهم في حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تكلفة إنتاجها الرخيصة مقارنة بمصادر الكهرباء الأخرى ذات التكلفة العالية.
https://arabic.sputniknews.com/20210913/شركة-مصرية-تعلن-إنشاء-أول-مشروع-لتحلية-المياه-باستخدام-الطاقة-الشمسية-في-مرسى-علم-1050136822.html
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العالم, الصين

الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية… فيديو

09:00 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 20.01.2022)
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورإنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية
إنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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تتوسع العديد من دول العالم في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ومنها الألواح الضوئية، التي تعتمد على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
أصبحت الصين من الدول الرائدة في هذا المجال سواء من حيث تصنيع الألواح الضوئية أو استخدامها، تقول صحيفة "الشعب" الصينية إن بكين أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال في 2021.
وتابعت: "تحتل الصين المرتبة الأولى في مجال الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء للعام التاسع على التوالي".
ولفتت الصحيفة إلى أن حجم الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الألواح الضوئية في الصين خلال العام الماضي، وصلت إلى 53 مليون كيلو وات.
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وأوضحت الصحيفة أنه بنهاية 2021، كان إجمالي الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من جميع الألواح الضوئية، التي تم تركيبها في الصين هو 3.6 مليون كيلووات، وفقا للإحصائيات الرسمية.
وتعد عملية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من أفضل وسائل توليد الكهرباء التي تساهم في حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تكلفة إنتاجها الرخيصة مقارنة بمصادر الكهرباء الأخرى ذات التكلفة العالية.
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