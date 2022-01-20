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https://arabic.sputniknews.com/20220120/العراق-مصير-الحكومة-تحت-رحمة-التوافقات--1056749081.html
العراق... مصير الحكومة تحت رحمة التوافقات
العراق... مصير الحكومة تحت رحمة التوافقات
تناقش الحلقة المشاورات الجارية لتشكيل حكومة جديدة في العراق، والتي تجري وسط لقاءات مكثفة بين القوى السياسية لحسم مسألة التحالفات داخل البرلمان. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T13:44+0000
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العراق.. مصير الحكومة تحت رحمة التوافقات
العراق.. مصير الحكومة تحت رحمة التوافقات
وبينما جدد رئيس الكتلة الصدرية، مقتدى الصدر، التزامه بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بعد الانتهاء من اجتماعه بوفد الإطار التنسيقي، تطالب قوى سياسية أخرى بتشكيل حكومة تشاركية.ويأتي ذلك بعد أن حسمت المحكمة الإتحادية الجدل حول نتائج الانتخابات، وردت جميع الطعون التي تقدم بها تحالف الفتح إلى جانب قوى أخرى، مثل ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب أهل الحق وغيرها من القوى السياسية.ورأى المحلل السياسي، أمين ناصر، أن من أحد الأسباب التي ستترك ظلالها على عملية المشاورات هي الملفات المتعلقة بالفساد، ومصير الميليشيات المسلحة.كما عبر عن اعتقاده، بأن تؤدي المشاورات الجارية بين الفرقاء العراقيين إلى اختيار رئيس للوزراء، يكون من خارج السياقات المتبعة، عندما كان الإتيان به يتم من خلال توافق شيعي- شيعي.التفاصيل في الملف الصوتي...
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راديو, بانوراما, аудио

العراق... مصير الحكومة تحت رحمة التوافقات

13:44 GMT 20.01.2022
العراق.. مصير الحكومة تحت رحمة التوافقات
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة المشاورات الجارية لتشكيل حكومة جديدة في العراق، والتي تجري وسط لقاءات مكثفة بين القوى السياسية لحسم مسألة التحالفات داخل البرلمان.
وبينما جدد رئيس الكتلة الصدرية، مقتدى الصدر، التزامه بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بعد الانتهاء من اجتماعه بوفد الإطار التنسيقي، تطالب قوى سياسية أخرى بتشكيل حكومة تشاركية.
ويأتي ذلك بعد أن حسمت المحكمة الإتحادية الجدل حول نتائج الانتخابات، وردت جميع الطعون التي تقدم بها تحالف الفتح إلى جانب قوى أخرى، مثل ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب أهل الحق وغيرها من القوى السياسية.
ورأى المحلل السياسي، أمين ناصر، أن من أحد الأسباب التي ستترك ظلالها على عملية المشاورات هي الملفات المتعلقة بالفساد، ومصير الميليشيات المسلحة.
كما عبر عن اعتقاده، بأن تؤدي المشاورات الجارية بين الفرقاء العراقيين إلى اختيار رئيس للوزراء، يكون من خارج السياقات المتبعة، عندما كان الإتيان به يتم من خلال توافق شيعي- شيعي.
التفاصيل في الملف الصوتي...
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