https://arabic.sputniknews.com/20220120/الفائزون-والمرشحون-النهائيون-في-مسابقة-فن-البناء-لعام-2021-1056727070.html

الفائزون والمرشحون النهائيون في مسابقة فن البناء لعام 2021

الفائزون والمرشحون النهائيون في مسابقة فن البناء لعام 2021

فاز مصوران كل منهما بمبلغ 1500 جنيه إسترليني نقدًا، بعد حصولهما على أفضل الجوائز في مسابقة "فن البناء" التي ينظمها معهد تشارترد للبناء (CIOB). 20.01.2022, سبوتنيك عربي

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صوّت ما يقرب من 20% من الجمهور لأجل صورة بعنوان "الحياة عبر التاريخ"، للمصور الهندي لاهمان حسين، عن مقبرة "هومايون" الرائعة في دلهي. تم افتتاح موقع اليونسكو للتراث العالمي لأول مرة في 1572 لإحياء ذكرى الإمبراطور المغولي هومايون.وفي المقابل، حصل المصور الروسي ميخائيل بروسكالوف على جائزة "اختيار لجنة التحكيم" لصورته الرائعة لمركز "لاختا سنتر" في سان بطرسبرغ، التي تم التقاطها باستخدام تكنولوجيا الطائرات دون طيار. يبلغ ارتفاع مركز لاختا 462 مترًا، وهو أطول مبنى في روسيا وأوروبا.قدم مصورون من أكثر من 100 دولة آلاف الصور المذهلة لعالم البناء، إلى مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي السنوية التي يديرها CIOB.شاهد أيضا - أفضل ناطحات السحاب في العالمتحتفل مسابقة "فن البناء" (Art of Building) هذا العام، التي دخلت عامها الحادي عشر، بإبداع صناعة البناء وشغف العاملين فيها. وصل 12 مصورًا إلى النهائي، ونالوا أصوات الجمهور.منحت مسابقة هذا العام جائزتين نقديتين بقيمة 1500 جنيه إسترليني لكل منهما لجائزة "الاختيار العام"، التي تم اختيارها من قبل الجمهور، وجائزة الحكام، التي يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم. قالت كيت ماكبث، مديرة CIOB والحكم في "فن البناء":المعرض الكامل للأعمال المصورة المتأهلة للتصفيات النهائية "فن البناء" متاحة على موقع المسابقة.

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