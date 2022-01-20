الفائزون والمرشحون النهائيون في مسابقة فن البناء لعام 2021
فاز مصوران كل منهما بمبلغ 1500 جنيه إسترليني نقدًا، بعد حصولهما على أفضل الجوائز في مسابقة "فن البناء" التي ينظمها معهد تشارترد للبناء (CIOB).
© Photo / Mikhail Proskalov / Art of Building / CIOB
صورة ناطحة سحاب "لاختا سنتر" في سان بطرسبورغ (462 م) للمصور الروسي ميخائيل بروسكالوف، الذي فاز في فئة "اختيار لجنة التحكيم"، من مسابقة "فن البناء لعام 2021"
صورة ناطحة سحاب "لاختا سنتر" في سان بطرسبورغ (462 م) للمصور الروسي ميخائيل بروسكالوف، الذي فاز في فئة "اختيار لجنة التحكيم"، من مسابقة "فن البناء لعام 2021"
© Photo / Rahaman Hossain / Art of Building / CIOB
صورة "الحياة من خلال التاريخ" (معبد هومايون، ضمن قائمة يونسكو للتراث العالمي) للمصور الهندي راهمان حسين، الذي فاز في فئة "اختيار الجمهور"، من مسابقة "فن البناء لعام 2021"
صورة "الحياة من خلال التاريخ" (معبد هومايون، ضمن قائمة يونسكو للتراث العالمي) للمصور الهندي راهمان حسين، الذي فاز في فئة "اختيار الجمهور"، من مسابقة "فن البناء لعام 2021"
© Photo / Joebel Garcisto / Art of Building / CIOBصورة "الإضاءة" (جناح اليابان في دبي إكسبو 2020) للمصور الإماراتي جويبل غارسيستو، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
صورة "الإضاءة" (جناح اليابان في دبي إكسبو 2020) للمصور الإماراتي جويبل غارسيستو، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
© Photo / Camellia L. Staab / Art of Building / CIOBصورة "الانفسام" (مبنى الكابيتول الأمريكي خلف بناية سكنية) للمصورة الأمريكية كاميليا ستاب، التي ترشحت لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
صورة "الانفسام" (مبنى الكابيتول الأمريكي خلف بناية سكنية) للمصورة الأمريكية كاميليا ستاب، التي ترشحت لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
© Photo / Kiril Kolosov / Art of Building / CIOBصورة "في البدلية" (الضوء والظل في ليل بارد) للمصور الروسي كيريل كولوسوف، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
صورة "في البدلية" (الضوء والظل في ليل بارد) للمصور الروسي كيريل كولوسوف، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
© Photo / Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz / Art of Building / CIOBصورة "جسر فيسكايا" (الجسر المعلق، ضمن قائمة يونسكو للتراث العالمي) للمصور الإسباني بيدرو لويس أخورياغيرا سايز، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
صورة "جسر فيسكايا" (الجسر المعلق، ضمن قائمة يونسكو للتراث العالمي) للمصور الإسباني بيدرو لويس أخورياغيرا سايز، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
© Photo / Gina Soden / Art of Building / CIOBصورة "إنجرينجز" (سلك لولبي الشكل من القرميد الخرساني في قصر مهجور) للمصورة البريطانية جينا سودن، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
صورة "إنجرينجز" (سلك لولبي الشكل من القرميد الخرساني في قصر مهجور) للمصورة البريطانية جينا سودن، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
© Photo / Yulia Nevskaya / Art of Building / CIOBصورة "الأرض المتجمدة" (شوراع مدينة نوريلسك الروسية، منازل المدينة عليها جداريات بألوان زاهية لإحساس أهلها بالراحة والمرح خلال الليالي القطبية) للمصورة الروسية يوليا نيفسكايا، التي ترشحت لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
صورة "الأرض المتجمدة" (شوراع مدينة نوريلسك الروسية، منازل المدينة عليها جداريات بألوان زاهية لإحساس أهلها بالراحة والمرح خلال الليالي القطبية) للمصورة الروسية يوليا نيفسكايا، التي ترشحت لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
© Photo / Desmond Chiend Yew Ngu / Art of Building / CIOBصورة "التزحلق نحو النجومية" للمصور الماليزي ديسموند، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
صورة "التزحلق نحو النجومية" للمصور الماليزي ديسموند، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
© Photo / Roberto Bueno / Art of Building / CIOBصورة "عندما يكون الظل هو المهم" للمصور الإسباني روبيرتو بوينو، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
صورة "عندما يكون الظل هو المهم" للمصور الإسباني روبيرتو بوينو، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
© Photo / Pati John / Art of Building / CIOBصورة "اللمعان وقت الليل" (لا يوجد وقتاً متأخراً لالتقاط صور جميلة للفن المعماري الهولندي) للمصور الهولندي باتي جون، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
صورة "اللمعان وقت الليل" (لا يوجد وقتاً متأخراً لالتقاط صور جميلة للفن المعماري الهولندي) للمصور الهولندي باتي جون، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
© Photo / Andrzej_Bochenski / Art of Building / CIOBصورة "السقف" (سقف خشبي تقليدي فوق مساحة عامة ضخمة) للمصور البولندي أندري بوتشينسكي، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
صورة "السقف" (سقف خشبي تقليدي فوق مساحة عامة ضخمة) للمصور البولندي أندري بوتشينسكي، الذي ترشح لنهائي مسابقة "فن البناء لعام 2021"
صوّت ما يقرب من 20% من الجمهور لأجل صورة بعنوان "الحياة عبر التاريخ"، للمصور الهندي لاهمان حسين، عن مقبرة "هومايون" الرائعة في دلهي. تم افتتاح موقع اليونسكو للتراث العالمي لأول مرة في 1572 لإحياء ذكرى الإمبراطور المغولي هومايون.
وفي المقابل، حصل المصور الروسي ميخائيل بروسكالوف على جائزة "اختيار لجنة التحكيم" لصورته الرائعة لمركز "لاختا سنتر" في سان بطرسبرغ، التي تم التقاطها باستخدام تكنولوجيا الطائرات دون طيار. يبلغ ارتفاع مركز لاختا 462 مترًا، وهو أطول مبنى في روسيا وأوروبا.
قدم مصورون من أكثر من 100 دولة آلاف الصور المذهلة لعالم البناء، إلى مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي السنوية التي يديرها CIOB.
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تحتفل مسابقة "فن البناء" (Art of Building) هذا العام، التي دخلت عامها الحادي عشر، بإبداع صناعة البناء وشغف العاملين فيها. وصل 12 مصورًا إلى النهائي، ونالوا أصوات الجمهور.
منحت مسابقة هذا العام جائزتين نقديتين بقيمة 1500 جنيه إسترليني لكل منهما لجائزة "الاختيار العام"، التي تم اختيارها من قبل الجمهور، وجائزة الحكام، التي يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم.
قالت كيت ماكبث، مديرة CIOB والحكم في "فن البناء":
"الصور الفائزة تسلط الضوء على مدى أهمية البيئة المبنية بالنسبة لنا كمجتمع، والعواطف التي يمكن أن تثيرها في داخلنا. من حماية تراثنا إلى تلبية احتياجات الحياة العصرية بمبنى يصل إلى النجوم. العالم المبني هو أحد عجائب إبداعنا (كبشر) وقد التقط هؤلاء المصورون هذا الإلهام بشكل جميل".
المعرض الكامل للأعمال المصورة المتأهلة للتصفيات النهائية "فن البناء" متاحة على موقع المسابقة.