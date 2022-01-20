المتاحف والمسارح في هولندا تتحول إلى صالونات وصالات رياضية احتجاجا على القيود المفروضة... صور وفيديو
13:02 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 20.01.2022)
© REUTERS / Piroschka van de Wouwمطار شيبول الدولي (Schiphol International Airport) في أمستردام، هولندا 6 أغسطس/ آب 2018
في 19 يناير/كانون الثاني، في هولندا، قررت العديد من المؤسسات الثقافية تغيير صورة عملها بشكل جذري ليوم واحد احتجاجًا على القواعد الجديدة لمكافحة كوفيد-19.
سُمح لمصففي الشعر وصالونات التجميل والصالات الرياضية بالعمل في البلاد، ولكن لا تزال المتاحف والمسارح والحانات والمقاهي محظورة.
Kapsalon Het Concertgebouw is van start met de Symfonie no. 2 van Charles Ives door @ConcertgbOrkest onder leiding van Susanna Mälkki. #kapsalontheater #conertgebouw pic.twitter.com/yDyhwVpVWp— Het Concertgebouw (@Concertgebouw) January 19, 2022
ونقلت "بي بي سي" عن إميلي جوردنكر، مديرة متحف فان جوخ في أمستردام، قولها: "يعد الذهاب إلى المتحف زيارة آمنة وهو لا يقل أهمية عن الذهاب إلى صالون تجميل، إن لم يكن أكثر أهمية. نحن نطلب فقط أن نكون متسقين... وضع القواعد بطريقة يفهمها الجميع. في هذه المرحلة، هذا لا يبدو كافيا".
Vandaag veranderde het Limburgs #Museum - als onderdeel v/d landelijke #actie v/d @Museumverenigin - voor 1 dag in een #sportschool. Omdat de actie niet werd toegestaan, hebben onze eigen collega's hun werkplek verlaten voor een actieve zumba-sessie. 💪 #museumgym #opencultuur pic.twitter.com/bBZXbzdlvs— Limburgs Museum (@LimburgsMuseum) January 19, 2022
كان متحف فان جوخ واحدًا من العديد من المؤسسات التي شاركت في الحدث، وقد جربوا أنفسهم ليوم واحد كصالونات للعناية بالأظافر واستوديوهات يوغا وصالات رياضية ومصففي شعر ومؤسسات أخرى مسموح بها. على سبيل المثال، تحايل مركز "دي بالي" الثقافي في أمستردام على القواعد من خلال افتتاحه كمؤسسة دينية تسمى "المجتمع الفلسفي، مجتمع العقل".
Quote in Haarlems Dagblad! #museumgym #cultuurisessentieel pic.twitter.com/oo5aCE42Sc— Danielle Lakeman (@daniellelakeman) January 19, 2022
نظمت الدورة التدريبية في المعرض الشهير "موريتسهيس" في لاهاي. كما قدم متحف "بانوراما مسداها" للفنون دروساً لـ "تنمية العقل". تحول متحف ليمبورغ في فينلو إلى نادٍ رياضي ليوم واحد. وجمعت قاعة الحفلات الموسيقية "كونسيرت غيباو" في أمستردام بروفة الأوركسترا مع قصة شعر الأشخاص الموجودين على المسرح مباشرةً، حيث يُسمح للفرق الموسيقية الهولندية بالتدرب، لكن لا يُسمح للمشاهدين بحضور الحفلات الموسيقية.
Museums: closed— Thomas Sparrow (@Thomas_Sparrow) January 19, 2022
Gyms: allowed to reopen
Workaround: #museumgym @FransHalsMuseum pic.twitter.com/RTXh21Ay4R
في الوقت نفسه، كان على أي شخص حضر عروض المؤسسات الثقافية إظهار رمز الاستجابة السريعة، والحفاظ على المسافة وارتداء الكمامة. ويصر المنظمون على أن احتجاجهم يختلف عن احتجاج أولئك الذين يعارضون التطعيم أو ينفون الحاجة إلى جميع القيود المفروضة على كوفيد -19. لكن السلطات المحلية قالت إن الاحتجاجات الثقافية غير مقبولة مهما بدت مثيرة للاهتمام.