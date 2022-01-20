https://arabic.sputniknews.com/20220120/المتاحف-والمسارح-في-هولندا-تتحول-إلى-صالونات-وصالات-رياضية-احتجاجا-على-القيود-المفروضة-صور-وفيديو-1056746983.html

المتاحف والمسارح في هولندا تتحول إلى صالونات وصالات رياضية احتجاجا على القيود المفروضة... صور وفيديو

المتاحف والمسارح في هولندا تتحول إلى صالونات وصالات رياضية احتجاجا على القيود المفروضة... صور وفيديو

في 19 يناير/كانون الثاني، في هولندا، قررت العديد من المؤسسات الثقافية تغيير صورة عملها بشكل جذري ليوم واحد احتجاجًا على القواعد الجديدة لمكافحة كوفيد-19. 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T13:02+0000

2022-01-20T13:02+0000

2022-01-20T13:22+0000

العالم

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سُمح لمصففي الشعر وصالونات التجميل والصالات الرياضية بالعمل في البلاد، ولكن لا تزال المتاحف والمسارح والحانات والمقاهي محظورة. ونقلت "بي بي سي" عن إميلي جوردنكر، مديرة متحف فان جوخ في أمستردام، قولها: "يعد الذهاب إلى المتحف زيارة آمنة وهو لا يقل أهمية عن الذهاب إلى صالون تجميل، إن لم يكن أكثر أهمية. نحن نطلب فقط أن نكون متسقين... وضع القواعد بطريقة يفهمها الجميع. في هذه المرحلة، هذا لا يبدو كافيا". كان متحف فان جوخ واحدًا من العديد من المؤسسات التي شاركت في الحدث، وقد جربوا أنفسهم ليوم واحد كصالونات للعناية بالأظافر واستوديوهات يوغا وصالات رياضية ومصففي شعر ومؤسسات أخرى مسموح بها. على سبيل المثال، تحايل مركز "دي بالي" الثقافي في أمستردام على القواعد من خلال افتتاحه كمؤسسة دينية تسمى "المجتمع الفلسفي، مجتمع العقل". نظمت الدورة التدريبية في المعرض الشهير "موريتسهيس" في لاهاي. كما قدم متحف "بانوراما مسداها" للفنون دروساً لـ "تنمية العقل". تحول متحف ليمبورغ في فينلو إلى نادٍ رياضي ليوم واحد. وجمعت قاعة الحفلات الموسيقية "كونسيرت غيباو" في أمستردام بروفة الأوركسترا مع قصة شعر الأشخاص الموجودين على المسرح مباشرةً، حيث يُسمح للفرق الموسيقية الهولندية بالتدرب، لكن لا يُسمح للمشاهدين بحضور الحفلات الموسيقية. في الوقت نفسه، كان على أي شخص حضر عروض المؤسسات الثقافية إظهار رمز الاستجابة السريعة، والحفاظ على المسافة وارتداء الكمامة. ويصر المنظمون على أن احتجاجهم يختلف عن احتجاج أولئك الذين يعارضون التطعيم أو ينفون الحاجة إلى جميع القيود المفروضة على كوفيد -19. لكن السلطات المحلية قالت إن الاحتجاجات الثقافية غير مقبولة مهما بدت مثيرة للاهتمام.

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