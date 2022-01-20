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https://arabic.sputniknews.com/20220120/المجلس-الروحي-الإسلامي-في-روسيا-صلاة-رئيس-إيران-في-الكرملين-رمزية-وهامة-1056745788.html
المجلس الروحي الإسلامي في روسيا: صلاة رئيس إيران في الكرملين رمزية وهامة
المجلس الروحي الإسلامي في روسيا: صلاة رئيس إيران في الكرملين رمزية وهامة
شكر رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا ومجلس مفتيي روسيا، رافيل غينوتين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على صلاته في مبنى الكرملين، واصفا إياها بأنها رمزية وذات... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T12:39+0000
2022-01-20T12:44+0000
روسيا
أخبار إيران
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وكتب غينوتدين عبر مدونته: "اجتماعك مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مهم جدا أيضا للمسلمين الروس، وصلاتك في الكرملين كانت رمزية ومهمة للغاية".وأضاف: "فيما يتعلق بهذا، كتبوا لي من فنلندا أن البركة قد وصلت إلى الكرملين".ووصل الرئيس الإيراني، أمس الأربعاء، إلى موسكو للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أغسطس 2021، حيث أجرى محادثات مع فلاديمير بوتين، وعند الانتهاء، أدى رئيسي صلاة العشاء في مبنى الكرملين.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/الرئيس-الإيراني-يؤدي-الصلاة-في-الكرملين-صورة-1056702789.html
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روسيا, أخبار إيران

المجلس الروحي الإسلامي في روسيا: صلاة رئيس إيران في الكرملين رمزية وهامة

12:39 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 20.01.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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شكر رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا ومجلس مفتيي روسيا، رافيل غينوتين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على صلاته في مبنى الكرملين، واصفا إياها بأنها رمزية وذات مغزى.
وكتب غينوتدين عبر مدونته: "اجتماعك مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مهم جدا أيضا للمسلمين الروس، وصلاتك في الكرملين كانت رمزية ومهمة للغاية".
وأضاف: "فيما يتعلق بهذا، كتبوا لي من فنلندا أن البركة قد وصلت إلى الكرملين".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
الرئيس الإيراني يؤدي الصلاة في الكرملين... صورة
أمس, 15:41 GMT
ووصل الرئيس الإيراني، أمس الأربعاء، إلى موسكو للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أغسطس 2021، حيث أجرى محادثات مع فلاديمير بوتين، وعند الانتهاء، أدى رئيسي صلاة العشاء في مبنى الكرملين.
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