https://arabic.sputniknews.com/20220120/اليمن--أنصار-الله-تعلن-سقوط-قتلى-وجرحى-إثر-غارات-التحالف-على-الحديدة-1056774532.html

اليمن .. "أنصار الله" تعلن سقوط قتلى وجرحى إثر غارات التحالف على الحديدة

اليمن .. "أنصار الله" تعلن سقوط قتلى وجرحى إثر غارات التحالف على الحديدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الخميس، سقوط ضحايا في غارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، على مدينة الحديدة غرب اليمن. 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T22:50+0000

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2022-01-20T22:50+0000

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التحالف

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القاهرة، 20 يناير - سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله" بأن "طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 3 غارات على مدينة الحديدة، إحداها استهدفت مبنى الاتصالات".وأكد التلفزيون أن "قتلى وجرحى سقطوا نتيجة غارة طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مبنى الاتصالات في مدينة الحديدة".وقالت جماعة "أنصار الله"، إن "ثلاثة جرحى بحالة حرجة سقطوا في استهداف طيران التحالف بغارتين سيارتين محملتين بالمشتقات النفطية في وادي خَيوان بمديرية سُفيان في محافظة عمران [شمال غربي صنعاء]".ويشار إلى أن التحالف العربي قد أعلن "بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الحوثيين في الحديدة، وأن عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة تدير عملياتها من موانئ الحديدة"، متابعا "استهدفنا أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة في الحديدة".وتأتي الغارات الجوية على الحديدة استمرارا لعملية عسكرية واسعة أطلقها التحالف العربي، الاثنين الماضي، ضد الحوثيين، بعد ساعات من تبني الجماعة هجمات على السعودية والإمارات، متوعدا بـ "محاسبة مرتكبي الهجمات العدائية على المدنيين بالمملكة والإمارات"، داعيا المدنيين إلى "الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميلشيا الحوثية حرصاً على سلامتهم".وتبنت جماعة الحوثين، الاثنين الماضي، هجوما بالصواريخ والطائرات المُسيرة على الإمارات، بالتزامن مع إعلان التحالف إحباط هجمات أخرى للجماعة بـ 8 طائرات مسيرة على السعودية. وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20220117/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطاري-دبي-وأبو-ظبي-ومواقع-حساسة-في-الإمارات-بصواريخ-باليستية-ومسيرات-1056450225.html

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