https://arabic.sputniknews.com/20220120/اليونسيف-تطالب-إسرائيل-بـالإفراج-غير-المشروط-عن-طفل-فلسطيني-مريض-1056762661.html

اليونسيف تطالب إسرائيل بـ"الإفراج غير المشروط" عن طفل فلسطيني مريض

اليونسيف تطالب إسرائيل بـ"الإفراج غير المشروط" عن طفل فلسطيني مريض

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" بيانا طالبت فيه المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن طفل فلسطيني مريض معتقل لديها. 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T15:20+0000

2022-01-20T15:20+0000

2022-01-20T15:20+0000

أخبار فلسطين اليوم

السجون الإسرائيلية

أسرى

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وحسب البيان الذي أصدرته المنظمة الأممية ونشرته عبر موقعها الإلكتروني، بالاشتراك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن الطفل "أمل نخلة" مريض بمرض مناعي حاد.وقال البيان: "قامت الحكومة الإسرائيلية بتمديد فترة اعتقال أمل نخلة حتى 18 أيار/مايو 2022، دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته".وأوضح أن "أمل كان في الـ 17 من عمره وقت قيام القوات الإسرائيلية باعتقاله"، لافتة إلى أنه "رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر من عام".ودعا البيان إلى "الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن أمل، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".واستند في مطالبته على "نص اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل"، والتي تؤكد أن "احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير... لكل طفل يُحرم من حريته الحق في الحصول على المعلومات القانونية وغيرها من الإجراءات المساعدة الملائمة وبشكل فوريّ، وكذلك الحق بالطعن في شرعية حرمانه من حريته، أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة ومستقلة ومحايدة، واتخاذ قرار سريع بشأن أي إجراء من هذا القبيل".وأشار البيان إلى أن ما يطالب به هو تكرار "لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حثّ إسرائيل سنويًّا في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح، وذلك منذ عام 2015، على إنهاء الاعتقال الإداري للأطفال".

https://arabic.sputniknews.com/20210914/وسط-أنباء-عن-تعرضهم-للتعذيب-ما-خيارات-فلسطين-القانونية-لحماية-الأسرى-في-السجون-الإسرائيلية؟-1050152343.html

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أخبار فلسطين اليوم, السجون الإسرائيلية, أسرى