تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220120/بالصور-سودانيات-يحترفن-الرسم-على-القماش-في-القاهرة-ويقدمن-لوحات-تحمل-تراث-العديد-من-الدول-1056751463.html
بالصور… سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة ويقدمن لوحات تحمل تراث العديد من الدول
بالصور… سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة ويقدمن لوحات تحمل تراث العديد من الدول
على مقعد خشبي صغير، وطاولة تفترشها بالألوان والحقائب القماشية، تجلس منى مهدي علي ممسكة بفرشاة صغيرة لتصيغ ما في خيالها على الحقائب القماشية بحرفية عالية. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T14:39+0000
2022-01-20T14:39+0000
أخبار السودان اليوم
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056750758_0:84:896:588_1920x0_80_0_0_003613b10c3c562b11a964a2dd3c0c5f.jpg
منذ صغرها كانت تعتاد الرسم على الورق، هي موهوبة بالفطرة، إلا أنها سعت من أجل تحويل الموهبة لاحتراف تبيع منه لوحاتها المرسومة على القماش بحرفية ودقة دون استخدام أدوات تحديد.تضع منى الحقيبة أو القطعة القماشية امامها، ومن ثم تحدد اللوحة التي تريد رسمها على القطعة القماشية، وتبدأ في تحديد معالمها الأساسية بالفرشاة باستخدام الألوان الأساسية أولا.تقول منى لـ"سبوتنيك"، إنها تقيم في القاهرة منذ فترة، بعد أن قدمت من السودان، وخلال تلك الفترة تلقت دورة تدريبية لدى المجلس القومي للمرأة في مصر، الذي ينظم العديد من الدورات للأشغال والحرف اليدوية والمواهب.في الإطار ذاته قالت منى أبو رجيلة مصرية- سودانية، خريجة كلية الفنون الجميلة، إنها اشتركت في ورشة الرسم على القماش التي نظمها المجلس القومي للمرأة، وأن الورشة تقدم معلومات دقيقة لاستخدام القماش والألوان.تضيف في حديثها لـ"سبوتنيك"، أنه من الضروري معرفة نسبة القطن في القماش والبولستر، إضافة إلى درجة ثبات الألوان، وآلية كي القماش، بعد الرسم عليه لتداخل الألوان في القماش.فيما قالت هانم يحيى إبراهيم مهندسة النسيج، والمسؤولة عن تدريب الفتيات في ورشة الرسم على القماش، إن الورشة تقدم أساسيات الرسم وتكوين الألوان، وأنه المشاركين في الورشة تمكنوا من الرسم على بعض المنتجات خلال أسبوع واحد، إلا أنه كانت هناك بعض الأخطاء تلاشت مع الوقت والتدريب.عادة ما تحمل المنتجات بعض الأشكال الفنية التراثية، أو معالم تاريخية أو أزياء ووجوه لشخصيات شهيرة، تقوم السيدات برسمها على لوحات قماشية تعلق على الحائط، أو حقائب يدوية، وحقائب الظهر .يشار إلى أن فن الرسم على القماش يعود إلى عهد المصريين القدماء، حيث نالت صناعة المنسوجات عند الفراعنة مكانة كبيرة منذ العصور الأولى، وأتقن المصري القديم هذه الصناعة باستخدام أدوات الغزل المتنوعة والألوان المبهجة في صباغة أزياء النبلاء والعامة، كما تزينت المقابر والمعابد بالستائر والأقمشة، كما ابتكر المصري القديم فن تزيين وزركشة الأقمشة برسوم مستوحاة غالبا من البيئة المصرية التي عاش فيها.
https://arabic.sputniknews.com/20190720/حرف-يدوية-السودان-فن-تاريخ-1042401120.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056750758_0:0:896:672_1920x0_80_0_0_80f2bbcf665939007eafbbcc0832c7bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, مصر

بالصور… سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة ويقدمن لوحات تحمل تراث العديد من الدول

14:39 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Mohamed. Hamidaسودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة
سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Mohamed. Hamida
تابعنا عبر
على مقعد خشبي صغير، وطاولة تفترشها بالألوان والحقائب القماشية، تجلس منى مهدي علي ممسكة بفرشاة صغيرة لتصيغ ما في خيالها على الحقائب القماشية بحرفية عالية.
منذ صغرها كانت تعتاد الرسم على الورق، هي موهوبة بالفطرة، إلا أنها سعت من أجل تحويل الموهبة لاحتراف تبيع منه لوحاتها المرسومة على القماش بحرفية ودقة دون استخدام أدوات تحديد.
أعضاء فرقة سودانية تقليدية يؤدون عروضهم أثناء اعتصام خارج وزارة الدفاع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2019
الحرف اليدوية التقليدية في السودان... حينما يمتزج الفن بالتاريخ لينتج خصوصية ثقافية
20 يوليو 2019, 16:42 GMT
تضع منى الحقيبة أو القطعة القماشية امامها، ومن ثم تحدد اللوحة التي تريد رسمها على القطعة القماشية، وتبدأ في تحديد معالمها الأساسية بالفرشاة باستخدام الألوان الأساسية أولا.
نحو ساعتين أو أكثر تستغرقها منى لرسم لوحتها متوسطة الحجم باستخدام الألوان التي تتناسب مع طبيعة القماش، وكذلك درجة الثبات، وفي بعض اللوحات تصل إلى 8 ساعات.
تقول منى لـ"سبوتنيك"، إنها تقيم في القاهرة منذ فترة، بعد أن قدمت من السودان، وخلال تلك الفترة تلقت دورة تدريبية لدى المجلس القومي للمرأة في مصر، الذي ينظم العديد من الدورات للأشغال والحرف اليدوية والمواهب.

تضيف منى أنها تستطيع أن ترسم كل الأشكال وما يعبر عن الثقافات المختلفة من مصر والسودان أو الهند، إلا أن اللوحة المفضلة بالنسبة لها التي تحب رسمها هي " غوتاما بوذا" دون أن تفسر سر حبها له.

في الإطار ذاته قالت منى أبو رجيلة مصرية- سودانية، خريجة كلية الفنون الجميلة، إنها اشتركت في ورشة الرسم على القماش التي نظمها المجلس القومي للمرأة، وأن الورشة تقدم معلومات دقيقة لاستخدام القماش والألوان.
© Sputnik . Mohamed Hamidaسودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة
سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Mohamed Hamida
سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة
© Sputnik . Mohamed. Hamidaسودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة
سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Mohamed. Hamida
سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة
© Sputnik . Mohamed. Hamidaسودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة
سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Mohamed. Hamida
سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة
© Sputnik . Mohamed. Hamidaسودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة
سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Mohamed. Hamida
سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة
1/4
© Sputnik . Mohamed Hamida
سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة
2/4
© Sputnik . Mohamed. Hamida
سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة
3/4
© Sputnik . Mohamed. Hamida
سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة
4/4
© Sputnik . Mohamed. Hamida
سودانيات يحترفن الرسم على القماش في القاهرة
تضيف في حديثها لـ"سبوتنيك"، أنه من الضروري معرفة نسبة القطن في القماش والبولستر، إضافة إلى درجة ثبات الألوان، وآلية كي القماش، بعد الرسم عليه لتداخل الألوان في القماش.

وتؤكد أن اللوحة تستغرق معها من 4 إلى 8 ساعات، وهي المدة المرتبطة باللوحات المتوسطة.

فيما قالت هانم يحيى إبراهيم مهندسة النسيج، والمسؤولة عن تدريب الفتيات في ورشة الرسم على القماش، إن الورشة تقدم أساسيات الرسم وتكوين الألوان، وأنه المشاركين في الورشة تمكنوا من الرسم على بعض المنتجات خلال أسبوع واحد، إلا أنه كانت هناك بعض الأخطاء تلاشت مع الوقت والتدريب.

بعض الهدايا أنتجتها الورشة لـ"أكسبو دبي "، كما قدموا بعض الهدايا لمنتدى شباب العالم.

عادة ما تحمل المنتجات بعض الأشكال الفنية التراثية، أو معالم تاريخية أو أزياء ووجوه لشخصيات شهيرة، تقوم السيدات برسمها على لوحات قماشية تعلق على الحائط، أو حقائب يدوية، وحقائب الظهر .
يشار إلى أن فن الرسم على القماش يعود إلى عهد المصريين القدماء، حيث نالت صناعة المنسوجات عند الفراعنة مكانة كبيرة منذ العصور الأولى، وأتقن المصري القديم هذه الصناعة باستخدام أدوات الغزل المتنوعة والألوان المبهجة في صباغة أزياء النبلاء والعامة، كما تزينت المقابر والمعابد بالستائر والأقمشة، كما ابتكر المصري القديم فن تزيين وزركشة الأقمشة برسوم مستوحاة غالبا من البيئة المصرية التي عاش فيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية