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بايدن يدعو الأمريكيين للحكم بأنفسهم على حالته العقلية
بايدن يدعو الأمريكيين للحكم بأنفسهم على حالته العقلية
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين الأمريكيين إلى الحكم بأنفسهم على مدى ملاءمة حالته العقلية للعمل في هذا المنصب. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T06:20+0000
2022-01-20T06:20+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وفي وقت سابق صدر استطلاع للرأي أظهر أن 49% من المستطلعين لا يعتقدون أن الحالة العقلية للرئيس الحالي مناسبة لهذا المنصب.هذا وكشف استطلاع رأي حديث، عن عدم قبول 56% من الأمريكيين بالأداء الوظيفي للرئيس جو بايدن مع دخول عامه الثاني في المنصب، مما يجعله أقل شعبية من سلفه دونالد ترامب قبل أربع سنوات.وقال بيان شركة "مورنينغ كونسلت" التي أجرت المسح، إن 40% من الناخبين يوافقون على أداء بايدن، و56% يرفضون – أدنى وأعلى نسبتان سجلتا خلال 50 دراسة استقصائية أجريت منذ توليه منصبه".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن يدعو الأمريكيين للحكم بأنفسهم على حالته العقلية

06:20 GMT 20.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين الأمريكيين إلى الحكم بأنفسهم على مدى ملاءمة حالته العقلية للعمل في هذا المنصب.
وفي وقت سابق صدر استطلاع للرأي أظهر أن 49% من المستطلعين لا يعتقدون أن الحالة العقلية للرئيس الحالي مناسبة لهذا المنصب.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي "سأترككم جميعا تحكمون على مدى دقة ذلك".
هذا وكشف استطلاع رأي حديث، عن عدم قبول 56% من الأمريكيين بالأداء الوظيفي للرئيس جو بايدن مع دخول عامه الثاني في المنصب، مما يجعله أقل شعبية من سلفه دونالد ترامب قبل أربع سنوات.
وقال بيان شركة "مورنينغ كونسلت" التي أجرت المسح، إن 40% من الناخبين يوافقون على أداء بايدن، و56% يرفضون – أدنى وأعلى نسبتان سجلتا خلال 50 دراسة استقصائية أجريت منذ توليه منصبه".
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