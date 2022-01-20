الشوط الأول... مباراة كوت ديفوار والجزائر 1 ـ 0 في أمم أفريقيا

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تابعوا معنا المباراة المثيرة والحاسمة بين منتخبي كوت ديفوار والجزائر في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.
16:38 GMT 20.01.2022
رياض محرز يراوغ دفاع كوت ديفوار من الجبهة اليمني ويلعب عرضية أرضية والدفاع يشتت الكرة
16:37 GMT 20.01.2022
أووووه طويلة بينية ليوسف بلايلي يجد نفسه أمام مرمى كوت ديفوار ولكنه لم يستطع السيطرة على الكرة لتذهب إلى حارس المرمى
16:32 GMT 20.01.2022
عرضية من الجانب الأيمن من بيبي داخل منطقة الجزاء الجزائر ولكن الكرة تخرج إلي ضربة مرمي
16:30 GMT 20.01.2022
تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي منتخب الجزائر في منتصف الملعب
16:28 GMT 20.01.2022
ترتيب المجموعة الآن: كوت ديفوار 7 - غينيا الاستوائية 4 - سيراليون 3 - الجزائر 1
16:26 GMT 20.01.2022
جاء الهدف عن طريق فرانك كيسييه بعدما تلقي عرضية أرضية من بيبي داخل منطقة الجزاء ليلعب الكرة بباطن القدم داخل الشباك
16:23 GMT 20.01.2022
جووووووووووووول أول لمنتخب كوت ديفوار
16:22 GMT 20.01.2022
يوسف بلايلي يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها بغداد بونجاح بضربة مقصية ولكن يفشل في لعب الكرة وتخرج إلي ضربة مرمي
16:20 GMT 20.01.2022
ترتيب المجموعة حتى الآن: كوت ديفوار 5 - غينيا الاستوائية 4 - سيراليون 3 - الجزائر 2
16:19 GMT 20.01.2022
نيكولاس بيبي يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وحارس الجزائر يتصدي لها ببراعة
16:19 GMT 20.01.2022
محاربو الصحراء في امتحان صعب أمام الأفيال
16:17 GMT 20.01.2022
سقوط يوسف بلايلي للإصابة ومطالبة لاعبي الجزائر لطرد لاعب كوت ديفوار سيمون دلي لحصولة علي إنذار سابق
16:15 GMT 20.01.2022
كرة بينية من رياض محرز داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يتصدي للكرة
16:13 GMT 20.01.2022
الحكم يشهر البطاقة الصفراء لصالح سيمون دلي بعد تدخل بمرفق اليد على بغداد بونجاح
16:11 GMT 20.01.2022
خطأ لصالح يوسف بلايلي في منتصف الملعب
16:10 GMT 20.01.2022
ماكس جراديل يتوغل داخل منطقة الجزاء ويلعب عرضية أرضية للاعب كوت ديفوار ليسدد الكرة وتصطدم في دفاع الجزائر وتخرج إلي ضربة مرمي
16:07 GMT 20.01.2022
تشكيل الفريقين
16:06 GMT 20.01.2022
خطأ لصالح كوت ديفوار في منتصف الملعب
16:04 GMT 20.01.2022
تواغل داخل منطقة الجزاء من لاعب كوت ديفوار ولكن الدفاع يستخلص الكرة
16:03 GMT 20.01.2022
رياض محرز يسدد كرة قوية بعد ان نفذ الضربة الثابتة ولكن الكرة ترتطم في الحائط البشري