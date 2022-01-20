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https://arabic.sputniknews.com/20220120/بحضور-والد-العروس-المتوفى-أغرب-زواج-عبر-الـميتافيرس-1056743606.html
بحضور والد العروس المتوفى... أغرب زواج عبر الـ"ميتافيرس"
بحضور والد العروس المتوفى... أغرب زواج عبر الـ"ميتافيرس"
سيقيم زوجان هنديان حفل زفافهما عبر افتراضية "الميتافيرس" ثلاثية الأبعاد، بحضور والد العروس المتوفى. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T11:43+0000
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مجتمع
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وبحسب "دوتش فيليه"، قال العريس: "أعرف أناسا تزوجوا عبر برمجية "زووم" لكني أردت الذهاب إلى أبعد من ذلك وأصبح أول من يقيم حفل زفافه عبر الميتافيرس".ووفقا للوكالة الألمانية، فكر العروسان الهنديان عبر "ميتافيرس" باستضافة والد العروس المتوفى من خلال صورة رمزية.العرس سيكون بتاريخ 6 فبراير 2022، في أجواء مستوحاة من سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة، أمام مدرسة هوغوورتس، في تكلفة ستزيد عن 10 آلاف دولار.
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مجتمع

بحضور والد العروس المتوفى... أغرب زواج عبر الـ"ميتافيرس"

11:43 GMT 20.01.2022
© REUTERS / FACEBOOKجانب من الحياة الافتراضية في ميتافيرس
جانب من الحياة الافتراضية في ميتافيرس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / FACEBOOK
تابعنا عبر
سيقيم زوجان هنديان حفل زفافهما عبر افتراضية "الميتافيرس" ثلاثية الأبعاد، بحضور والد العروس المتوفى.
وبحسب "دوتش فيليه"، قال العريس: "أعرف أناسا تزوجوا عبر برمجية "زووم" لكني أردت الذهاب إلى أبعد من ذلك وأصبح أول من يقيم حفل زفافه عبر الميتافيرس".
ووفقا للوكالة الألمانية، فكر العروسان الهنديان عبر "ميتافيرس" باستضافة والد العروس المتوفى من خلال صورة رمزية.
العرس سيكون بتاريخ 6 فبراير 2022، في أجواء مستوحاة من سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة، أمام مدرسة هوغوورتس، في تكلفة ستزيد عن 10 آلاف دولار.
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