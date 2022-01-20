بنك روسيا يرد على معلومات "بلومبيرغ" حول تأثير خدمة الأمن الفيدرالية على العملات المشفرة

وقالت دانيلوفا بحسب وكالة "ري بي كا" الروسية: "منذ فترة طويلة نشكك بالعملات الرقمية، ونعتبر مخاطرها عالية، وهذا سيكون موقفنا إلى الأبد، وفي الوقت نفسه، يسعدنا أن تشارك الأجهزة الأخرى أيضًا".في وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر، أن رئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، أيدت الدورة التدريبية لحظر كامل للعملات المشفرة في روسيا تحت تأثير خدمة الأمن الفيدرالية. وأشارت الوكالة إلى أن الخدمات الخاصة تريد فرض حظر على العملات المشفرة من أجل استبعاد استخدامها لتمويل المعارضة ووكلاء وسائل الإعلام الأجنبية.ونشر البنك المركزي، يوم الخميس، تقريرًا للمشاورات العامة اقترح فيه حظر إصدار وتداول وتبادل العملات الرقمية في روسيا. لما تسببه برأيهم من المخاطر على الروبل والاستقرار المالي، وتهديدا لرفاهية المواطنين، وما إلى ذلك.
ردت رئيسة قسم الاستقرار المالي في البنك المركزي الروسي، إليزافيتا دانيلوفا، على وكالة "بلومبيرغ" حول ما نشرته من معلومات تتعلق بـ"تأثير خدمة الأمن الفيدرالية على حظر العملات المشفرة".
وقالت دانيلوفا بحسب وكالة "ري بي كا" الروسية: "منذ فترة طويلة نشكك بالعملات الرقمية، ونعتبر مخاطرها عالية، وهذا سيكون موقفنا إلى الأبد، وفي الوقت نفسه، يسعدنا أن تشارك الأجهزة الأخرى أيضًا".
في وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر، أن رئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، أيدت الدورة التدريبية لحظر كامل للعملات المشفرة في روسيا تحت تأثير خدمة الأمن الفيدرالية. وأشارت الوكالة إلى أن الخدمات الخاصة تريد فرض حظر على العملات المشفرة من أجل استبعاد استخدامها لتمويل المعارضة ووكلاء وسائل الإعلام الأجنبية.
ونشر البنك المركزي، يوم الخميس، تقريرًا للمشاورات العامة اقترح فيه حظر إصدار وتداول وتبادل العملات الرقمية في روسيا. لما تسببه برأيهم من المخاطر على الروبل والاستقرار المالي، وتهديدا لرفاهية المواطنين، وما إلى ذلك.