بيسكوف يمتنع عن التعليق على طلب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قبل تصويت الدوما

هذا وقدم بعض النواب من ممثلي الحزب الشيوعي الروسي في الدوما (مجلس النواب) الروسي، يوم الأربعاء، مشروع قانون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحاجة إلى الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.مضيفا أن الكرملين لم ير مشروعا مقدما من النواب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الاعتراف بالجمهوريتين.وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لا نعلم بمسودة الاستئناف".وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب عام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بين كييف من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى، واللتين أعلنتا الانفصال عن سلطات كييف.
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأنه لا يرى إمكانية لقول شيء ما حول نداء النواب بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قبل التصويت عليه في مجلس الدوما.
هذا وقدم بعض النواب من ممثلي الحزب الشيوعي الروسي في الدوما (مجلس النواب) الروسي، يوم الأربعاء، مشروع قانون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحاجة إلى الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقال بيسكوف: "إذا فهمت ذلك بشكل صحيح، لا يزال يتعين إجراء تصويت في مجلس الدوما: سيتم اعتماد هذا الاستئناف أو عدم اعتماده، هذه مبادرة نائب. هناك إجراء معين، وقبل اكتماله، لا أعتقد أنه من الممكن أن أقول شيئًا".
مضيفا أن الكرملين لم ير مشروعا مقدما من النواب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الاعتراف بالجمهوريتين.
وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لا نعلم بمسودة الاستئناف".
وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب عام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بين كييف من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى، واللتين أعلنتا الانفصال عن سلطات كييف.