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https://arabic.sputniknews.com/20220120/تسريبات-تكشف-عن-موعد-إنتاج-وإطلاق-هاتف-آيفون-الجديد-1056749896.html
تسريبات تكشف عن موعد إنتاج وإطلاق هاتف "آيفون" الجديد
تسريبات تكشف عن موعد إنتاج وإطلاق هاتف "آيفون" الجديد
أشارت تسريبات إلى أن إنتاج iPhone SE الجديد سيكون في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الجاري مع إطلاقه في مايو/أيار المقبل. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T14:04+0000
2022-01-20T14:04+0000
آيفون
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وبحسب التسريبات، فإن هاتف iPhone SE 2022 سيشهد تحديثًا طفيفًا ، مقارنةً بإعادة تصميم في عام 2023 ، يقول المحلل روس يونغ الآن إن الهاتف يدخل مرحلة الإنتاج.ويؤكد يونغ التقارير السابقة للمحلل مينغ شي كو، الذي قال إن iPhone SE سيظهر في النصف الأول من عام 2022.يذكر أن روس يونغ محلل في Display Supply Chain Consultants ، وله سجل جيد بشكل عام في المعلومات حول الموردين. سيكون iPhone SE القادم هو الجيل الثالث من النموذج ، ويعتقد أنه سيزود بـ 5G. أشارت التقارير السابقة إلى أنه قد يعتمد على هيكل جهاز iPhone XR القديم، بينما توقع آخرون أنه سيستخدم تصميم غلاف iPhone 11. ليس من المتوقع أن يكون لديك شاشة أكبر من النموذج الحالي. ومع ذلك، فقد تم توقع إصدار شاشة أكبر في عام 2023.
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آيفون

تسريبات تكشف عن موعد إنتاج وإطلاق هاتف "آيفون" الجديد

14:04 GMT 20.01.2022
© REUTERS / APPLE INCهاتف "آيفون 12" الجديد
هاتف آيفون 12 الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / APPLE INC
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أشارت تسريبات إلى أن إنتاج iPhone SE الجديد سيكون في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الجاري مع إطلاقه في مايو/أيار المقبل.
وبحسب التسريبات، فإن هاتف iPhone SE 2022 سيشهد تحديثًا طفيفًا ، مقارنةً بإعادة تصميم في عام 2023 ، يقول المحلل روس يونغ الآن إن الهاتف يدخل مرحلة الإنتاج.
ويؤكد يونغ التقارير السابقة للمحلل مينغ شي كو، الذي قال إن iPhone SE سيظهر في النصف الأول من عام 2022.
يذكر أن روس يونغ محلل في Display Supply Chain Consultants ، وله سجل جيد بشكل عام في المعلومات حول الموردين. سيكون iPhone SE القادم هو الجيل الثالث من النموذج ، ويعتقد أنه سيزود بـ 5G.
أشارت التقارير السابقة إلى أنه قد يعتمد على هيكل جهاز iPhone XR القديم، بينما توقع آخرون أنه سيستخدم تصميم غلاف iPhone 11. ليس من المتوقع أن يكون لديك شاشة أكبر من النموذج الحالي. ومع ذلك، فقد تم توقع إصدار شاشة أكبر في عام 2023.
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