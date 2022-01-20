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https://arabic.sputniknews.com/20220120/تغطية-أفضل-الرشاشات-في-العالم-بالجليد-وإطلاق-النار-منها-فيديو-1056713091.html
تغطية أفضل الرشاشات في العالم بالجليد وإطلاق النار منها... فيديو
تغطية أفضل الرشاشات في العالم بالجليد وإطلاق النار منها... فيديو
أجرى نشطاء من الولايات المتحدة اختبارًا ترفيهيًا، ستكون نتائجه موضع اهتمام كل من يحب الأسلحة الخفيفة. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T06:10+0000
2022-01-20T06:24+0000
رصد عسكري
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لقد جمعوا دزينة ونصف من أشهر الرشاشات في العالم، وصبوا عليها الماء وتركوها في البرد. عندما كان السلاح مغطى بالجليد، حاولوا إطلاق النار منه، وبالتالي اختبروا العمل في ظروف قاسية.البندقية الألمانية الهجومية HK416، من صنعHeckler &amp; Koch ، النمساوية Steyr AUG ، المعروفة بتصميمها المستقبلي، URGI الصينية (صنعت في هونغ كونغ)، كلاشينكوف الروسية في تعديلين - AK-47 و AK-105، البندقية الهجومية الأمريكية SIG MCX، وكذلك الأمريكية M-14، التي تعمل في الجيش الأمريكي وM4 Block II والبندقية البلجيكية FN FNC التي تستخدمها قوات دول الناتو وعدة دول أخرى.أولاً، تم وضع المدافع الرشاشة والبنادق في البرد وقاموا بتجربة إطلاق النار من كل منها. أظهرت جميع الأسلحة نفسها بشكل جيد - لقد أطلقت، كما هو متوقع. ثم تركوها في البرد طوال الليل ثم بدأوا في الاختبار، محاولين إطلاق النار. هنا يبدأ الأكثر إثارة للاهتمام.واجهت جميع الآلات تقريبًا صعوبة في تبديل المصهر قبل إطلاق النار. فقط AK-47 و AK-105، وكذلكFN FNC ، لم يكن لديها مشاكل مع هذا. لكن البندقية الهجومية الأمريكية SIG MCX خرجت فورا من المنافسة. تجمدت أجزاؤها، ولم يكن بالإمكان إطلاق رصاصة واحدة منها.تمكنت URGI الصينية من إطلاق النار مرة واحدة فقط، وبعد ذلك علقت علبة الطلقات، وكان لا بد من إزالتها - وبعد ذلك فقط بدأ المدفع الرشاش في إطلاق النار بشكل طبيعي.لكن هذا الاختبار قد بدأ للتو. اتضح أن الجزء الثاني منه أشد: تم سكب الكثير من الماء على السلاح وتركه في البرد حتى تم تغطيته بالجليد. التالي - محاولة جديدة لإطلاق النار من جميع الرشاشات بالترتيب.توقفت البندقية الألمانية HK416 المجمدة والنمساوية Steyr AUG قليلاً في البداية، لكنها أطلقت النار بشكل طبيعي.في البداية فشلت البندقية الروسية AK-47 المغطاة بالجليد في إطلاق رصاصة واحدة. لكن بعد أن تم فصل المخزن وتنظيف غرفة الاحتراق قليلا، بدأت في إطلاق النار.لكن AK-105، المغطاة بطبقة من الجليد، أطلقت الطلقة الأولى دون أي مشاكل، ولكن بعد ذلك علقت خرطوشة في غرفة الاحتراق. كان من السهل جدًا إصلاح المشكلة - فقط سحب المصراع. بعد ذلك، أطلقت كلاشينكوف عدة رصاصات.لم تجتز جميع الأجهزة الأخرى من القائمة اختبار الجليد والبرد. لم تستطع URGI الصينية إطلاق طلقة واحدة. M4 Block II (هونج كونغ) أيضًا "ماتت" دون إطلاق رصاصة واحدة.تم الضغط في بندقية الهجوم الأمريكية SIG MCX على الزناد بصعوبة، لكنها لم ترسل طلقة واحدة إلى الهدف، مثل M-14. كان البرد قاسيا جدا على رصاصاتها.البندقية الهجومية البلجيكية FN FNC ، التي تستخدمها قوات الناتو، كانت قادرة على إطلاق رصاصة واحدة فقط.
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رصد عسكري

تغطية أفضل الرشاشات في العالم بالجليد وإطلاق النار منها... فيديو

06:10 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 06:24 GMT 20.01.2022)
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© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أجرى نشطاء من الولايات المتحدة اختبارًا ترفيهيًا، ستكون نتائجه موضع اهتمام كل من يحب الأسلحة الخفيفة.
لقد جمعوا دزينة ونصف من أشهر الرشاشات في العالم، وصبوا عليها الماء وتركوها في البرد. عندما كان السلاح مغطى بالجليد، حاولوا إطلاق النار منه، وبالتالي اختبروا العمل في ظروف قاسية.
البندقية الألمانية الهجومية HK416، من صنعHeckler & Koch ، النمساوية Steyr AUG ، المعروفة بتصميمها المستقبلي، URGI الصينية (صنعت في هونغ كونغ)، كلاشينكوف الروسية في تعديلين - AK-47 و AK-105، البندقية الهجومية الأمريكية SIG MCX، وكذلك الأمريكية M-14، التي تعمل في الجيش الأمريكي وM4 Block II والبندقية البلجيكية FN FNC التي تستخدمها قوات دول الناتو وعدة دول أخرى.
أولاً، تم وضع المدافع الرشاشة والبنادق في البرد وقاموا بتجربة إطلاق النار من كل منها. أظهرت جميع الأسلحة نفسها بشكل جيد - لقد أطلقت، كما هو متوقع. ثم تركوها في البرد طوال الليل ثم بدأوا في الاختبار، محاولين إطلاق النار. هنا يبدأ الأكثر إثارة للاهتمام.
واجهت جميع الآلات تقريبًا صعوبة في تبديل المصهر قبل إطلاق النار. فقط AK-47 و AK-105، وكذلكFN FNC ، لم يكن لديها مشاكل مع هذا. لكن البندقية الهجومية الأمريكية SIG MCX خرجت فورا من المنافسة. تجمدت أجزاؤها، ولم يكن بالإمكان إطلاق رصاصة واحدة منها.
تمكنت URGI الصينية من إطلاق النار مرة واحدة فقط، وبعد ذلك علقت علبة الطلقات، وكان لا بد من إزالتها - وبعد ذلك فقط بدأ المدفع الرشاش في إطلاق النار بشكل طبيعي.
لكن هذا الاختبار قد بدأ للتو. اتضح أن الجزء الثاني منه أشد: تم سكب الكثير من الماء على السلاح وتركه في البرد حتى تم تغطيته بالجليد. التالي - محاولة جديدة لإطلاق النار من جميع الرشاشات بالترتيب.
توقفت البندقية الألمانية HK416 المجمدة والنمساوية Steyr AUG قليلاً في البداية، لكنها أطلقت النار بشكل طبيعي.
في البداية فشلت البندقية الروسية AK-47 المغطاة بالجليد في إطلاق رصاصة واحدة. لكن بعد أن تم فصل المخزن وتنظيف غرفة الاحتراق قليلا، بدأت في إطلاق النار.
لكن AK-105، المغطاة بطبقة من الجليد، أطلقت الطلقة الأولى دون أي مشاكل، ولكن بعد ذلك علقت خرطوشة في غرفة الاحتراق. كان من السهل جدًا إصلاح المشكلة - فقط سحب المصراع. بعد ذلك، أطلقت كلاشينكوف عدة رصاصات.
لم تجتز جميع الأجهزة الأخرى من القائمة اختبار الجليد والبرد. لم تستطع URGI الصينية إطلاق طلقة واحدة. M4 Block II (هونج كونغ) أيضًا "ماتت" دون إطلاق رصاصة واحدة.
تم الضغط في بندقية الهجوم الأمريكية SIG MCX على الزناد بصعوبة، لكنها لم ترسل طلقة واحدة إلى الهدف، مثل M-14. كان البرد قاسيا جدا على رصاصاتها.
البندقية الهجومية البلجيكية FN FNC ، التي تستخدمها قوات الناتو، كانت قادرة على إطلاق رصاصة واحدة فقط.
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