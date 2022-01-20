تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الخارجية التركية: ستجري مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول اتفاقيات مينسك في إسطنبول
https://arabic.sputniknews.com/20220120/تقرير-دولي-دول-مثل-العراق-ستكون-الأكثر-عرضة-لخسائر-التحول-إلى-الطاقة-النظيفة-1056749679.html
تقرير دولي: دول مثل العراق ستكون الأكثر عرضة لخسائر التحول إلى الطاقة النظيفة
تقرير دولي: دول مثل العراق ستكون الأكثر عرضة لخسائر التحول إلى الطاقة النظيفة
أصدرت شركة "وودماكنزي للاستشارات الدولية" تقريرا، اليوم الخميس، أكدت فيه أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة قد يكلف الناتج الإجمالي العالمي انخفاضا بنسبة 2% بحلول... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T13:52+0000
2022-01-20T13:52+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/63/1035936340_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7c4bbdea812d8bb52368962a2bb6724b.jpg
وحسب التقرير الذي نشرته "رويترز"، فإن الانتقال إلى الطاقة النظيفة قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2% بحلول عام 2050، وهو انخفاض يمكن أن يتعافى قبل نهاية القرن.ويقول التقرير إن الاستثمارات في تقنيات مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات المتطورة ستساعد في خلق فرص العمل، لكن من المرجح أيضًا أن يؤدي الانتقال إلى خفض الوظائف وخفض الإيرادات الضريبية في قطاع الكهرباء وإنتاج الوقود الأحفوري.قال بيتر مارتن، كبير الاقتصاديين في وودماكنزي: "هذه ليست بأي حال من الأحوال طريقة للقول إننا لا ينبغي أن نستمر في التحول أو نبطأه"، مؤكدا أن "هذا التأثير السلبي قصير المدى سيؤتي ثماره على المدى الطويل".ويشير إلى أن تأثير التحول من اقتصاد إلى آخر سيختلف، حيث ستشهد الصين مثلا نحو 27% من الأثر الاقتصادي التراكمي البالغ 75.000 مليار دولار (66150 مليار يورو) على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050، مقارنة بـ 12% للولايات المتحدة، 11% لأوروبا و 7% للهند.وأوضح التقرير أن دولا مثل العراق، والتي لا تملك الاحتياطيات المالية للاستثمار في قطاعات الوقود غير الأحفوري، ستكون الأكثر عرضة لخسائر الإنتاج الاقتصادي.وتوقع التقرير أن تظهر الفوائد الاقتصادية لتحول الطاقة بعد عام 2035، وينبغي استعادة الناتج الاقتصادي المفقود قبل نهاية القرن.
https://arabic.sputniknews.com/20211031/6-ابتكارات-بسيطة-في-مجال-الطاقة-النظيفة-قد-تساعد-بالفعل-في-إنقاذ-مستقبل-الكوكب-1050581464.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/63/1035936340_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01d66f5b3d45399bc0c36e20a7cb1cb1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

تقرير دولي: دول مثل العراق ستكون الأكثر عرضة لخسائر التحول إلى الطاقة النظيفة

13:52 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصوريقوم عامل بأعمال اللحام أثناء تجميع المفاعل في "المنطقة النظيفة" لوحدة الطاقة BN-800 في محطة الطاقة النووية بيلويارسك
يقوم عامل بأعمال اللحام أثناء تجميع المفاعل في المنطقة النظيفة لوحدة الطاقة BN-800 في محطة الطاقة النووية بيلويارسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصدرت شركة "وودماكنزي للاستشارات الدولية" تقريرا، اليوم الخميس، أكدت فيه أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة قد يكلف الناتج الإجمالي العالمي انخفاضا بنسبة 2% بحلول عام 2050.
وحسب التقرير الذي نشرته "رويترز"، فإن الانتقال إلى الطاقة النظيفة قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2% بحلول عام 2050، وهو انخفاض يمكن أن يتعافى قبل نهاية القرن.
غابة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2021
6 ابتكارات بسيطة في مجال الطاقة النظيفة قد تساعد بالفعل في إنقاذ مستقبل الكوكب
31 أكتوبر 2021, 09:28 GMT
ويقول التقرير إن الاستثمارات في تقنيات مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات المتطورة ستساعد في خلق فرص العمل، لكن من المرجح أيضًا أن يؤدي الانتقال إلى خفض الوظائف وخفض الإيرادات الضريبية في قطاع الكهرباء وإنتاج الوقود الأحفوري.
قال بيتر مارتن، كبير الاقتصاديين في وودماكنزي: "هذه ليست بأي حال من الأحوال طريقة للقول إننا لا ينبغي أن نستمر في التحول أو نبطأه"، مؤكدا أن "هذا التأثير السلبي قصير المدى سيؤتي ثماره على المدى الطويل".

ووفقا للتقرير يمكن أن تؤدي فوائد الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.6% في عام 2050، ولكن التدابير اللازمة لتسريع التحول ومنع درجات الحرارة من الارتفاع فوق هذا المستوى من المخاطر في نفس الوقت لتقليلها بنسبة 3.6%، مما قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 2%.

ويشير إلى أن تأثير التحول من اقتصاد إلى آخر سيختلف، حيث ستشهد الصين مثلا نحو 27% من الأثر الاقتصادي التراكمي البالغ 75.000 مليار دولار (66150 مليار يورو) على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050، مقارنة بـ 12% للولايات المتحدة، 11% لأوروبا و 7% للهند.
وأوضح التقرير أن دولا مثل العراق، والتي لا تملك الاحتياطيات المالية للاستثمار في قطاعات الوقود غير الأحفوري، ستكون الأكثر عرضة لخسائر الإنتاج الاقتصادي.

وقال: "إن الاقتصادات التي لديها أسواق رأس مال جيدة الأداء تستثمر بالفعل في تقنيات تحول الطاقة أو مستعدة للاستثمار ستكون في وضع أفضل".

وتوقع التقرير أن تظهر الفوائد الاقتصادية لتحول الطاقة بعد عام 2035، وينبغي استعادة الناتج الاقتصادي المفقود قبل نهاية القرن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية