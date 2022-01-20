https://arabic.sputniknews.com/20220120/تقرير-دولي-دول-مثل-العراق-ستكون-الأكثر-عرضة-لخسائر-التحول-إلى-الطاقة-النظيفة-1056749679.html

تقرير دولي: دول مثل العراق ستكون الأكثر عرضة لخسائر التحول إلى الطاقة النظيفة

تقرير دولي: دول مثل العراق ستكون الأكثر عرضة لخسائر التحول إلى الطاقة النظيفة

أصدرت شركة "وودماكنزي للاستشارات الدولية" تقريرا، اليوم الخميس، أكدت فيه أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة قد يكلف الناتج الإجمالي العالمي انخفاضا بنسبة 2% بحلول... 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T13:52+0000

2022-01-20T13:52+0000

2022-01-20T13:52+0000

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وحسب التقرير الذي نشرته "رويترز"، فإن الانتقال إلى الطاقة النظيفة قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2% بحلول عام 2050، وهو انخفاض يمكن أن يتعافى قبل نهاية القرن.ويقول التقرير إن الاستثمارات في تقنيات مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات المتطورة ستساعد في خلق فرص العمل، لكن من المرجح أيضًا أن يؤدي الانتقال إلى خفض الوظائف وخفض الإيرادات الضريبية في قطاع الكهرباء وإنتاج الوقود الأحفوري.قال بيتر مارتن، كبير الاقتصاديين في وودماكنزي: "هذه ليست بأي حال من الأحوال طريقة للقول إننا لا ينبغي أن نستمر في التحول أو نبطأه"، مؤكدا أن "هذا التأثير السلبي قصير المدى سيؤتي ثماره على المدى الطويل".ويشير إلى أن تأثير التحول من اقتصاد إلى آخر سيختلف، حيث ستشهد الصين مثلا نحو 27% من الأثر الاقتصادي التراكمي البالغ 75.000 مليار دولار (66150 مليار يورو) على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050، مقارنة بـ 12% للولايات المتحدة، 11% لأوروبا و 7% للهند.وأوضح التقرير أن دولا مثل العراق، والتي لا تملك الاحتياطيات المالية للاستثمار في قطاعات الوقود غير الأحفوري، ستكون الأكثر عرضة لخسائر الإنتاج الاقتصادي.وتوقع التقرير أن تظهر الفوائد الاقتصادية لتحول الطاقة بعد عام 2035، وينبغي استعادة الناتج الاقتصادي المفقود قبل نهاية القرن.

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