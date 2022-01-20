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https://arabic.sputniknews.com/20220120/توقف-تصوير-الجزء-السادس-من-مسلسل-الكبير-بسبب-إصابة-مكي-1056714442.html
توقف تصوير الجزء السادس من مسلسل "الكبير" بسبب إصابة مكي
توقف تصوير الجزء السادس من مسلسل "الكبير" بسبب إصابة مكي
قرر القائمون على الجزء السادس من المسلسل المصري "الكبير" وقف تصوير المسلسل بعد إصابة بطل المسلسل الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T07:05+0000
2022-01-20T07:05+0000
2022-01-20T07:09+0000
أخبار الفنانين في مصر
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ونقل موقع "صدى البلد" عن الفنانة ليلى عز العرب تأكيدها إصابة مكي بكورونا، مشيرة إلى أن مسلسل الكبير توقف تصويره بعد إصابة مكي.يشار إلى أن إصابة مكي جاءت بعد إصابة الفنان هشام إسماعيل بالفيروس أيضا، ليتأكد إصابة 2 من فريق عمل مسلسل الكبير بجزءه السادس المنتظر عرضه في رمضان المقبل.ومن المنتظر أن يأتي الجزء السادس من مسلسل الكبير ببطولة أحمد مكي، وكل من محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، وتأليف مصطفى صقر، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، وإخراج أحمد الجندي.وكان مكي قد شارك في بطولة مسلسل الاختيار 2، مع الفنان كريم عبد العزيز، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع
توقف تصوير الجزء السادس من مسلسل "الكبير" بسبب إصابة مكي 07:05 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 07:09 GMT 20.01.2022)
قرر القائمون على الجزء السادس من المسلسل المصري "الكبير" وقف تصوير المسلسل بعد إصابة بطل المسلسل الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.
ونقل
موقع "صدى البلد"
عن الفنانة ليلى عز العرب تأكيدها إصابة مكي بكورونا، مشيرة إلى أن مسلسل الكبير توقف تصويره بعد إصابة مكي.
يشار إلى أن إصابة مكي جاءت بعد إصابة الفنان هشام إسماعيل بالفيروس أيضا، ليتأكد إصابة 2 من فريق عمل مسلسل الكبير بجزءه السادس المنتظر عرضه في رمضان المقبل.
ومن المنتظر أن يأتي الجزء السادس من مسلسل الكبير ببطولة أحمد مكي، وكل من محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، وتأليف مصطفى صقر، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، وإخراج أحمد الجندي.
وكان مكي قد شارك في بطولة مسلسل الاختيار 2، مع الفنان كريم عبد العزيز، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.
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