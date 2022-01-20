تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220120/توقف-تصوير-الجزء-السادس-من-مسلسل-الكبير-بسبب-إصابة-مكي-1056714442.html
توقف تصوير الجزء السادس من مسلسل "الكبير" بسبب إصابة مكي
توقف تصوير الجزء السادس من مسلسل "الكبير" بسبب إصابة مكي
قرر القائمون على الجزء السادس من المسلسل المصري "الكبير" وقف تصوير المسلسل بعد إصابة بطل المسلسل الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T07:05+0000
2022-01-20T07:09+0000
أخبار الفنانين في مصر
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/61/1044426193_0:0:1841:1035_1920x0_80_0_0_7da0f8113ec04badf34627a66f9e576d.jpg
ونقل موقع "صدى البلد" عن الفنانة ليلى عز العرب تأكيدها إصابة مكي بكورونا، مشيرة إلى أن مسلسل الكبير توقف تصويره بعد إصابة مكي.يشار إلى أن إصابة مكي جاءت بعد إصابة الفنان هشام إسماعيل بالفيروس أيضا، ليتأكد إصابة 2 من فريق عمل مسلسل الكبير بجزءه السادس المنتظر عرضه في رمضان المقبل.ومن المنتظر أن يأتي الجزء السادس من مسلسل الكبير ببطولة أحمد مكي، وكل من محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، وتأليف مصطفى صقر، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، وإخراج أحمد الجندي.وكان مكي قد شارك في بطولة مسلسل الاختيار 2، مع الفنان كريم عبد العزيز، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/61/1044426193_0:0:1841:1381_1920x0_80_0_0_935c5b2f457fb42624c7c8dd5f8cabc9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر, مجتمع

توقف تصوير الجزء السادس من مسلسل "الكبير" بسبب إصابة مكي

07:05 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 07:09 GMT 20.01.2022)
© AFP 2021الفنان المصري أحمد مكي مع الفنانة المصرية إسعاد يونس
الفنان المصري أحمد مكي مع الفنانة المصرية إسعاد يونس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021
تابعنا عبر
قرر القائمون على الجزء السادس من المسلسل المصري "الكبير" وقف تصوير المسلسل بعد إصابة بطل المسلسل الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.
ونقل موقع "صدى البلد" عن الفنانة ليلى عز العرب تأكيدها إصابة مكي بكورونا، مشيرة إلى أن مسلسل الكبير توقف تصويره بعد إصابة مكي.
يشار إلى أن إصابة مكي جاءت بعد إصابة الفنان هشام إسماعيل بالفيروس أيضا، ليتأكد إصابة 2 من فريق عمل مسلسل الكبير بجزءه السادس المنتظر عرضه في رمضان المقبل.
ومن المنتظر أن يأتي الجزء السادس من مسلسل الكبير ببطولة أحمد مكي، وكل من محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، وتأليف مصطفى صقر، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، وإخراج أحمد الجندي.
وكان مكي قد شارك في بطولة مسلسل الاختيار 2، مع الفنان كريم عبد العزيز، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:18 GMTجباروف: أوكرانيا بحاجة إلى وضع محايد
07:12 GMTمجلس الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح قانون يخص ارتداء الحجاب
07:05 GMTتوقف تصوير الجزء السادس من مسلسل "الكبير" بسبب إصابة مكي
06:57 GMTفيديو يوثق غضب رونالدو عقب التبديل... ماذا حدث
06:56 GMT كورونا يكشف وجود "فجوة طبية" في الصين
06:47 GMTروبوت صيني يتمكن من الإقلاع والوقوف في الهواء... فيديو
06:45 GMTقوات العمالقة في اليمن تعلن اكتشاف "جريمة حوثية غير مسبوقة" في مأرب... فيديو
06:41 GMTعلى أنغام أغنية لنانسي عجرم... بيلا حديد تستعرض مهاراتها في الطبخ و"لف العنب" (فيديو)
06:32 GMT إعلام: طير صغير يجبر مقاتلة "إف-35" على الهبوط على بطنها
06:24 GMTالسعودية توجه طلبا إلى المجتمع الدولي بشأن "أنصار الله" بعد هجوم الإمارات الأخير
06:20 GMTبايدن يدعو الأمريكيين للحكم بأنفسهم على حالته العقلية
06:10 GMTتغطية أفضل الرشاشات في العالم بالجليد وإطلاق النار منها... فيديو
06:03 GMTدراسة توضح تأثير القهوة على الجهاز الهضمي
05:41 GMTقذيفة "آر بي جي-7" تخترق جدارا سمكه 30 سم... فيديو
05:31 GMTطبيبة روسية تشرح خطوات الاستفادة من الاستحمام بالماء البارد في تقوية جهاز المناعة
05:10 GMT"سيفماش" الروسي يعلن عن عملية بناء غواصة حاملة "بوسيدون"
04:28 GMTالإمارات ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي دراسة إعادة تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية دولية
03:54 GMTصحيفة عبرية تكشف خرقا جديدا في السجون الإسرائيلية
02:57 GMTكوريا الشمالية تنذر باستئناف تجاربها النووية والصاروخية
01:44 GMTالبيت الأبيض يتعهد برد "سريع وصارم" على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا