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https://arabic.sputniknews.com/20220120/جامعة-الدول-العربية-القمة-في-الجزائر-قد-تعقد-بعد-شهر-رمضان-1056770162.html
جامعة الدول العربية: القمة في الجزائر قد تعقد بعد شهر رمضان
جامعة الدول العربية: القمة في الجزائر قد تعقد بعد شهر رمضان
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إنه يتم التشاور بين الجزائر والأمين العام للجامعة لتحديد تاريخ مناسب بشأن القمة العربية القادمة في... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T19:21+0000
2022-01-20T19:21+0000
العالم العربي
الجزائر
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ورجح زكي، أمس الأربعاء، القمة العربية في الجزائر قد يتم عقدها بعد شهر رمضان، بحسب وسائل إعلام جزائرية.كما بيّن حسام زكي، أن "مسعى المصالحة العربية أو لم الشمل العربي مرهون بمدى نجاح العمل التمهيدي من مشاورات وحوارات، وللجزائر دبلوماسية قوية وعريقة يمكن أن تساهم في تحقيق هذا الهدف".وأكد أن الجزائر جاهزة لاستقبال القمة العربية، وأنها ناقشت مع اللجان الفرعية جميع الترتيبات التقنية.وكان من المفترض أن تحتضن الجزائر القمة العربية المقبلة، في شهر مارس/ آذار 2022، بعد تأجيلها منذ عام 2020، بسبب جائحة "كورونا".
https://arabic.sputniknews.com/20211127/الرئيس-الجزائري-من-المفروض-أن-تشارك-سوريا-في-القمة-العربية-القادمة-1053315632.html
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العالم العربي, الجزائر

جامعة الدول العربية: القمة في الجزائر قد تعقد بعد شهر رمضان

19:21 GMT 20.01.2022
© Photoجناح جامعة الدول العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
جناح جامعة الدول العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
جناح جامعة الدول العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Photo
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قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إنه يتم التشاور بين الجزائر والأمين العام للجامعة لتحديد تاريخ مناسب بشأن القمة العربية القادمة في ‏الجزائر‎.‎
ورجح زكي، أمس الأربعاء، القمة العربية في الجزائر قد يتم عقدها بعد شهر رمضان، بحسب وسائل إعلام جزائرية.
كما بيّن حسام زكي، أن "مسعى المصالحة العربية أو لم الشمل العربي مرهون بمدى نجاح العمل التمهيدي من مشاورات وحوارات، وللجزائر دبلوماسية قوية وعريقة يمكن أن تساهم في تحقيق هذا الهدف".
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وأكد أن الجزائر جاهزة لاستقبال القمة العربية، وأنها ناقشت مع اللجان الفرعية جميع الترتيبات التقنية.
وكان من المفترض أن تحتضن الجزائر القمة العربية المقبلة، في شهر مارس/ آذار 2022، بعد تأجيلها منذ عام 2020، بسبب جائحة "كورونا".
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