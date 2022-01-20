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جباروف: أوكرانيا بحاجة إلى وضع محايد
جباروف: أوكرانيا بحاجة إلى وضع محايد
قال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، لوكالة "سبوتنيك"، إن أوكرانيا بحاجة إلى وضع محايد، حيث لا تكون عضوا في الناتو ولا... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T07:18+0000
2022-01-20T07:18+0000
العالم
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في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن انضمام أوكرانيا إلى الناتو غير مرجح في المستقبل القريب، وأن الولايات المتحدة ستدرس مطلب عدم نشر أسلحة استراتيجية في أوكرانيا.حسب قوله، من الواضح أن الأمريكيين لن يجازفوا بنشر أسلحة استراتيجية في أوكرانيا.وقال السيناتور "لكن ربما تنشر أسلحة تكتيكية هناك."
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جباروف: أوكرانيا بحاجة إلى وضع محايد

07:18 GMT 20.01.2022
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فلاديمير جباروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
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قال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، لوكالة "سبوتنيك"، إن أوكرانيا بحاجة إلى وضع محايد، حيث لا تكون عضوا في الناتو ولا عضوًا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن انضمام أوكرانيا إلى الناتو غير مرجح في المستقبل القريب، وأن الولايات المتحدة ستدرس مطلب عدم نشر أسلحة استراتيجية في أوكرانيا.
وقال جباروف: "أتفق مع علماء السياسة الذين يقولون إن أفضل حل سيكون وضع أوكرانيا المحايد، حيث لن تكون أوكرانيا عضوًا في الناتو ولا عضوًا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
حسب قوله، من الواضح أن الأمريكيين لن يجازفوا بنشر أسلحة استراتيجية في أوكرانيا.
وقال السيناتور "لكن ربما تنشر أسلحة تكتيكية هناك."
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