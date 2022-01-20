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حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام... صور
حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام... صور
انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أخبار تفيد بوفاة الفنان السوري دريد لحام، إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها أدت لدخوله المشفى... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T12:42+0000
2022-01-20T12:42+0000
أخبار سوريا اليوم
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ردت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين، الفنانة تماضر غانم، على هذه الأخبار، قائلة إن "الفنان القدير دريد لحام بخير وبصحة جيدةـ وأضافت أن "أي خبر لم يصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة".من جانبه، رد المخرج باسم السلكا بطريقة غير مباشرة من موقع تصوير مسلسل "على قيد الحب" من تأليف فادي قوشقجي وإخراج باسم السلكا، حيث نشر صورا تجمعه بالنجم دريد لحام ونادين خوري ومهيار خضور خلال تصوير أحد المشاهد.وكتب السلكا في تعليقه على الصور: "الآن.. دريد لحام.. نادين خوري.. مهيار خضور من كواليس تصوير مسلسل على قيد الحب".وكان الفنان دريد لحام قد تعرض لعدد من شائعات الوفاة والمرض خلال السنوات الأخيرة، حيث خرج ونفى عدداً منها بينما نفت نقابة الفنانين الكثير منها.
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أخبار سوريا اليوم

حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام... صور

12:42 GMT 20.01.2022
© AFP 2021 / SAID KHATIBالفنان السوري، دريد لحام
الفنان السوري، دريد لحام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / SAID KHATIB
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انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أخبار تفيد بوفاة الفنان السوري دريد لحام، إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها أدت لدخوله المشفى وتوفي خلال عملية جراحية في القلب.
ردت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين، الفنانة تماضر غانم، على هذه الأخبار، قائلة إن "الفنان القدير دريد لحام بخير وبصحة جيدةـ وأضافت أن "أي خبر لم يصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة".
من جانبه، رد المخرج باسم السلكا بطريقة غير مباشرة من موقع تصوير مسلسل "على قيد الحب" من تأليف فادي قوشقجي وإخراج باسم السلكا، حيث نشر صورا تجمعه بالنجم دريد لحام ونادين خوري ومهيار خضور خلال تصوير أحد المشاهد.
وكتب السلكا في تعليقه على الصور: "الآن.. دريد لحام.. نادين خوري.. مهيار خضور من كواليس تصوير مسلسل على قيد الحب".
وكان الفنان دريد لحام قد تعرض لعدد من شائعات الوفاة والمرض خلال السنوات الأخيرة، حيث خرج ونفى عدداً منها بينما نفت نقابة الفنانين الكثير منها.
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