https://arabic.sputniknews.com/20220120/خبراء-يصنفون-أفضل-20-حساء--1056766474.html

خبراء يصنفون أفضل 20 حساء

خبراء يصنفون أفضل 20 حساء

يعد الحساء من أقدم الأطباق التي قام بابتكارها الإنسان، فمكوناته البسيطة كانت شكلت أسهل طبق بعد اكتشاف النار. 20.01.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

منوعات

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ونشرت شبكة "سي إن إن"، أن "تقديم الحساء للمريض يعد عادة قديمة قدم الإنسان، حيث كان يسعى الأفراد لتقديم الحساء من أجل تعديل درجة حرارة الجسم أثناء نزلات البرد.وقدمت "سي إن إن" تصنيف الخبراء لأفضل 20 حساء حول العالم، والذي تضمن أطباقا عربية.بانغا، نيجيرياتضفي ثمار شجرة النخيل الزيتية دهونًا ونكهة على هذا الحساء، والذي يتميز أيضًا بسمك السلور الطازج، ولحم البقر، وثمارالبحرية المجففة.ومن الشائع جدًا أن تُباع عبوات بهارات البانغا الجاهزة في المتاجر، وتشمل جوزة الطيب الأفريقية وبذور الخروع والأوريما والجانسا وأوراق البليتيت.بيف فو، فيتناميتم غلي المرق لساعات مع القرفة واليانسون، والتوابل الدافئة الأخرى لخلق قاعدة عطرية رائعة لحساء الأرز المعكرونة هذا.ويعتبر "فو" من بين الأطباق الأكثر شهرة في فيتنام.وبينما تقدم مطاعم فو اليوم مجموعة واسعة من النكهات، فإن لحم البقر هو الأصل.بورش، روسيا وأوكرانيايحتوي حساء البورش على قطع من الشمندر الطري في مرق أحمر لامع للحصول على حساء محبوب في أوكرانيا، وروسيا، وأوروبا الشرقية، وغالبًا ما تعلوها كمية غنية من الكريم الحامض، كما أن مشروب الـ"كفاس" هو أحد المكونات لهذا الحساء، وهو عصير شمندر مخمر باللبن.بولابيس، فرنساتحول حساء الصيادين هذا إلى رمز للطهي، ويتكون من مزيج الزعفران، وزيت الزيتون، والشمر، والثوم، والطماطم، مع السمك الطازج من البحر.كالدو فيردي، البرتغالتمتزج الخضار المقطعة إلى شرائح رفيعة مع البطاطس والبصل في هذا الحساء المنزلي من منطقة مينهو المنتجة للنبيذ في البرتغال. والحساء الآن هو من أفضل الأطباق التي تقدم من المطاعم الراقية إلى المطابخ الريفية.شوربة الفريك، الجزائر وتونس وليبياتضيف الفريكة ثقلًا وتغذيًة مرضية لهذا الحساء من المغرب العربي، والذي يكون محبوبًا بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك.وتمتص الحبوب الطرية مرق الطماطم والتوابل العطرية، وتمتزج نكهتها بالحمص، بالإضافة إلى الدجاج المطهي ولحم البقر ولحم الضأن.تشوبي دي كامارونيس، بيروحساء الجمبري الكريمي هذا من اختصاص أريكويبا، وهي مدينة تاريخية تحيط بها البراكين الشاهقة، ويحتوي على الروبيان جنبًا إلى جنب مع قطع من بطاطس الأنديز والذرة.غازباتشو، إسبانياالصيف في الأندلس حار جدًا، وهذا الطبق مثالي للتبريد مع وعاء من حساء الخضار المبرد، وتشمل النسخة الأكثر كلاسيكية اليوم الطماطم والخيار والثوم وزيت الزيتون، مع حفنة من فتات الخبز.وجلب العرب الطبق إلى شبه الجزيرة الأيبيرية قبل قرون من تذوق الإسبان للطماطم.شوربة الفول السوداني، غرب افريقيايحتوي حساء الفول السوداني اللحم، أو السمك، أو الدجاج المطهو على نار هادئة، ويتميز هذا الحساء بكونه سميكًا، وهو طعام ذو شعبية واسعة في بلدان غرب إفريقيا.جامبو، الولايات المتحدةتمتزج الثقافات والنكهات في حساء شهي من مطبخ ولاية لويزيانا، متأثرًا بمأكولات غرب إفريقيا والمأكولات الفرنسية، وتعد الإصدارات المصنوعة من الثمار البحرية والدجاج والنقانق من بين أكثر الإصدارات شعبية اليوم.حريرة، المغربعندما تغرب الشمس خلال شهر رمضان ، يفطر العديد من المغاربة في صيامهم بوعاء ساخن من حساء الحريرة، وتضفي القرفة والزنجبيل والكركم والفلفل والتوابل الدافئة على مرق الطماطم طعما شهيا، كما تضاف عليه حبوب الحمص المنقوع.كما يضاف له لحم الضأن أو غيره من اللحوم، إنها ليست مجرد أجرة صيام للمسلمين.خارتشو، جورجياتضيف صلصة الخوخ الحامضة المسماة تكيمالي نكهة قوية إلى هذا الحساء التقليدي، وهو أحد أكثر الأطباق المحبوبة في جورجيا.وتتضمن مكوناته الخوخ غير الناضج، والذي يوازن طعمه الحامض بين ثراء اللحم البقري الدهني والجوز المطحون المطبوخ في الحساء، كما يتميز بنكهة عطرية من مزيج التوابل، يتألف من الكزبرة، والملح، والحلبة، والفلفل الأسود، وغيرهم من المكونات.حساء لانتشو مع المعكرونة ولحم البقر، الصينيستخدم الطهاة دقيقًا مطحونًا جيدًا وعالي الغلوتين، ومسحوق قلوي لخلط عجين قابل للتمدد، ثم يثنون قطعة واحدة من العجين لعمل ما يكفي من المعكرونة لوعاء من الحساء.ثم يضعونها في وعاء من مرق اللحم للحصول على حساء من الطراز العالمي يتضمن لحم البقر الطري، وشرائح الفجل الفاتحة، وزيت الفلفل الحار، والأعشاب الطازجة.موهينجا، ميانماريتناول سكان ميانمار هذا الحساء على وجبة الإفطار، ويعد المرق العطري، الذي يُغلى بالأعشاب مع بمسحوق الأرز المحمص أساس هذه الوصفة.مينودو، المكسيكتُطهى معدة البقرة أو "الكرشة" على نار خفيفة لساعات في مرق الثوم، وهو طبق مريح للغاية، يحتوي حبوب "هوميني"، والفلفل الحار والكزبرة.روبيان موكيكا، البرازيليلون زيت النخيل والطماطم مرق جوز الهند باللون الأحمر البرتقالي في هذا الطبق من منطقة "باهيا" في البرازيل.النطهة الحقيقية لهذا الحساء هي روبيان حلو طري يطفو في المرق، تقليديا ، يتم طهي هذا الحساء في وعاء مصنوع يدويًا مصنوع من الطين الأسود وعصارة أشجار المنغروف، ثم يتم إحضاره إلى المائدة في نفس الوعاء الأصلي.دجاج سوتو، إندونيسياتتحد التوابل مثل الكركم الطازج، واليانسون، والقرفة، وأوراق الليمون، لإضفاء نكهة ونكهة ذات طبقات عميقة، مع صفار البيض المسلوق لإضافة نكهة إضافية.كل جزء من إندونيسيا له لمسة محلية، كما أن الحساء محبوب أيضًا في سنغافورة وماليزيا وفي سورينام البعيدة في أمريكا الجنوبية، حيث وصلت الوصفة مع المهاجرين الجاويين.توم يم غونغ، تايلاندمرق هذا الحساء الرائع حلو، حامض، حار ومالح، والسر هو الرقائق المثالية للروبيان الحلو الطري، وتشمل المكونات العطرية الخولنجان، وأوراق الليمون، بينما يضيف الفلفل الأحمر الحدودة.تونكوتسو رامن، اليابانتضفي عظام اللحم المطبوخ على نار هادئة نكهة قوية لهذا الرامن الكلاسيكي، الذي يكون مرقه سحابي الشكل بسبب النخاع والدهون، إنه علامة فارقة لمحافظة فوكوكا في جزيرة كيوشو الجنوبية، لكن الحساء الغني يقدم الآن في متاجر رامن في جميع أنحاء البلاد.شوربة هايلاند، تركيايضيف الأرز المسلوق أو الشعير حلاوة حُبيبية إلى حساء الزبادي الكريمي هذا، ويُعتقد أنه يقي من نزلات البرد خلال فصل الشتاء، حتى أن بعض المستشفيات التركية تقدم حساء الزبادي للمرضى الذين يتعافون.ويساعد فتات النعناع المجفف على موازنة طعم الزبادي الخفيف، ويقدم مع رغيف من خبز البيتا الطازج.

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