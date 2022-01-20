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https://arabic.sputniknews.com/20220120/خبير-زيارة-رئيسي-لروسيا-تفتح-آفاقا-واسعة-للتعاون-بين-البلدين-----1056759442.html
خبير: زيارة رئيسي لروسيا تفتح آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين
خبير: زيارة رئيسي لروسيا تفتح آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين
ألقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمة في الجلسة العامة لمجلس الدوما الروسي، أكد من خلالها أن التعاون بين روسيا وإيران سيعزز الأمن في المنطقة. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T14:43+0000
2022-01-20T14:43+0000
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خبير: زيارة رئيسي لروسيا تفتح أفاقا واسعة للتعاون بين البلدين
خبير: زيارة رئيسي لروسيا تفتح أفاقا واسعة للتعاون بين البلدين
أكد رئيسي، في كلمته "استمرار سعي إيران إلى تطوير العلاقات مع روسيا الصديقة"، مشيرا إلى أن هناك اليوم "آفاق جيدة وواضحة لتعزيز العلاقات على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي".يقول الإعلامي الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:وأشار غروي إلى "أن إيران في هذه المرحلة بحاجة ماسة للتعاون مع روسيا، كما أن روسيا بحاجة لإيران، وتعاون هاتين الدولتين المحوريتين في هذه المنطقة، يعمل على تثيبت الأمن والاستقرار والازدهار فيها".بدوره، يقول الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي، في حديث لبرنامجنا: "زيارة الرئيس الإيراني لموسكو تشير إلى أنها زيارة مصيرية ومفصلية ومهمة في هذا الوقت الحساس الذي يمر به العالم ، وتمر به المنطقة".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة
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خبير: زيارة رئيسي لروسيا تفتح آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين

14:43 GMT 20.01.2022
خبير: زيارة رئيسي لروسيا تفتح أفاقا واسعة للتعاون بين البلدين
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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ألقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمة في الجلسة العامة لمجلس الدوما الروسي، أكد من خلالها أن التعاون بين روسيا وإيران سيعزز الأمن في المنطقة.
أكد رئيسي، في كلمته "استمرار سعي إيران إلى تطوير العلاقات مع روسيا الصديقة"، مشيرا إلى أن هناك اليوم "آفاق جيدة وواضحة لتعزيز العلاقات على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي".
يقول الإعلامي الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:

"زيارة الرئيس الإيراني الحالية إلى روسيا مهمة جدا، وتسهم في تعزيز العلاقات كافة مع روسيا الاتحادية، كما تفتح آفاقا واسعة للتعاون في كافة المجالات الاقتصادية والعلمية والفضائية والعسكرية والأمنية".

وأشار غروي إلى "أن إيران في هذه المرحلة بحاجة ماسة للتعاون مع روسيا، كما أن روسيا بحاجة لإيران، وتعاون هاتين الدولتين المحوريتين في هذه المنطقة، يعمل على تثيبت الأمن والاستقرار والازدهار فيها".
بدوره، يقول الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي، في حديث لبرنامجنا: "زيارة الرئيس الإيراني لموسكو تشير إلى أنها زيارة مصيرية ومفصلية ومهمة في هذا الوقت الحساس الذي يمر به العالم ، وتمر به المنطقة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة
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