https://arabic.sputniknews.com/20220120/خبير-عراقي-أحزاب-الإطار-التنسيقي-لا-تنتهج-العنف-وبالتالي-غير-مسؤولة-عن-الهجمات-على-المقار-الحزبية-1056747441.html

خبير عراقي: أحزاب الإطار التنسيقي لا تنتهج العنف وبالتالي غير مسؤولة عن الهجمات على المقار الحزبية

خبير عراقي: أحزاب الإطار التنسيقي لا تنتهج العنف وبالتالي غير مسؤولة عن الهجمات على المقار الحزبية

نفى المحلل السياسي، إبراهيم السراج، أن تكون قوى الإطار التنسيقي، في العراق، مسؤولة عن الهجمات على المقار الحزبية، "لأنها ليست مع استخدام العنف". 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T13:07+0000

2022-01-20T13:07+0000

2022-01-20T13:07+0000

أخبار العراق اليوم

العراق

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وأضاف أن أحزاب "الإطار التنسيقي" تدفع باتجاه أن تكون الدولة هي التي تتولى عملية التحقيق في أي اعتداء على مقار الأحزاب، مشيرا إلى أن هذا الأمر متروك للقضاء العراقي والأجهزة الأمنية لا شخصيات سياسية.و انتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي فاز تكتله بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات النيابية الأخيرة، قيام من وصفهم بـ"محسوبين على القوى المعارضة لنتائج الانتخابات بالاعتداء على مقار أطراف سياسية موالية للأغلبية".ودعا السلطات العراقية إلى "اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها، لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب".وأضاف أن تكتله "ليس متمسكا بالسلطة"، مؤكدا أنه لو خسر الانتخابات أو تم إقصاؤه لما انتهج العنف.

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