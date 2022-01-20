تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220120/خبير-عراقي-أحزاب-الإطار-التنسيقي-لا-تنتهج-العنف-وبالتالي-غير-مسؤولة-عن-الهجمات-على-المقار-الحزبية-1056747441.html
خبير عراقي: أحزاب الإطار التنسيقي لا تنتهج العنف وبالتالي غير مسؤولة عن الهجمات على المقار الحزبية
خبير عراقي: أحزاب الإطار التنسيقي لا تنتهج العنف وبالتالي غير مسؤولة عن الهجمات على المقار الحزبية
نفى المحلل السياسي، إبراهيم السراج، أن تكون قوى الإطار التنسيقي، في العراق، مسؤولة عن الهجمات على المقار الحزبية، "لأنها ليست مع استخدام العنف". 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T13:07+0000
2022-01-20T13:07+0000
أخبار العراق اليوم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102680/05/1026800517_0:126:3000:1814_1920x0_80_0_0_08208220f3d4c28b61fd1cb12b4b1e27.jpg
وأضاف أن أحزاب "الإطار التنسيقي" تدفع باتجاه أن تكون الدولة هي التي تتولى عملية التحقيق في أي اعتداء على مقار الأحزاب، مشيرا إلى أن هذا الأمر متروك للقضاء العراقي والأجهزة الأمنية لا شخصيات سياسية.و انتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي فاز تكتله بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات النيابية الأخيرة، قيام من وصفهم بـ"محسوبين على القوى المعارضة لنتائج الانتخابات بالاعتداء على مقار أطراف سياسية موالية للأغلبية".ودعا السلطات العراقية إلى "اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها، لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب".وأضاف أن تكتله "ليس متمسكا بالسلطة"، مؤكدا أنه لو خسر الانتخابات أو تم إقصاؤه لما انتهج العنف.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102680/05/1026800517_208:0:2793:1939_1920x0_80_0_0_63545d85fdfade8505a09d85b69c9374.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, العراق

خبير عراقي: أحزاب الإطار التنسيقي لا تنتهج العنف وبالتالي غير مسؤولة عن الهجمات على المقار الحزبية

13:07 GMT 20.01.2022
© AP Photo / Emad Matti الشرطة المحلية في كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
 الشرطة المحلية في كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Emad Matti
تابعنا عبر
نفى المحلل السياسي، إبراهيم السراج، أن تكون قوى الإطار التنسيقي، في العراق، مسؤولة عن الهجمات على المقار الحزبية، "لأنها ليست مع استخدام العنف".
وأضاف أن أحزاب "الإطار التنسيقي" تدفع باتجاه أن تكون الدولة هي التي تتولى عملية التحقيق في أي اعتداء على مقار الأحزاب، مشيرا إلى أن هذا الأمر متروك للقضاء العراقي والأجهزة الأمنية لا شخصيات سياسية.
واتهم السراج جهات خارجية وداخلية بمحاولة زعزعة الاستقرار في العراق والمنطقة من خلال القيام بهجمات، داعيا القضاء العراقي والأجهزة الأمنية بوضع حد لذلك وأن تفتح تحقيقات بعيدا عن تأثير الأحزاب.
و انتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي فاز تكتله بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات النيابية الأخيرة، قيام من وصفهم بـ"محسوبين على القوى المعارضة لنتائج الانتخابات بالاعتداء على مقار أطراف سياسية موالية للأغلبية".
ودعا السلطات العراقية إلى "اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها، لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب".
وأضاف أن تكتله "ليس متمسكا بالسلطة"، مؤكدا أنه لو خسر الانتخابات أو تم إقصاؤه لما انتهج العنف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية