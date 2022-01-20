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https://arabic.sputniknews.com/20220120/خطاب-الرئيس-الإيراني-إبراهيم-رئيسي-في-مجلس-الدوما-الروسي-1056725850.html
الرئيس الإيراني: ممارسات حلف الناتو الحالية ستؤدي إلى انهياره
الرئيس الإيراني: ممارسات حلف الناتو الحالية ستؤدي إلى انهياره
ألقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمة في الجلسة العامة لمجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي، أكد من خلالها أن التعاون بين روسيا وإيران سيعزز الأمن في المنطقة. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T09:14+0000
2022-01-20T09:14+0000
2022-01-20T09:46+0000
روسيا
العالم
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وقال الرئيس الإيراني في كلمته أمام مجلس الدوما الروسي: إن "النشاط النووي الإيراني قانوني وشرعي ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأضاف: "نحن لا نشارك في صنع أسلحة نووية، وهذا ليس في استراتيجيتنا الدفاعية".وتابع: إيران لا تسعى لإنتاج قنبلة نووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في 15 تقريرا عدم وجود أية انتهاكات في برنامجنا النووي.وقال بخصوص الناتو: ممارسات حلف الناتو الحالية ستؤدي إلى انهياره.
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روسيا, العالم
الرئيس الإيراني: ممارسات حلف الناتو الحالية ستؤدي إلى انهياره 09:14 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 09:46 GMT 20.01.2022) يتبع
ألقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمة في الجلسة العامة لمجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي، أكد من خلالها أن التعاون بين روسيا وإيران سيعزز الأمن في المنطقة.
وقال الرئيس الإيراني في كلمته أمام مجلس الدوما الروسي: إن "النشاط النووي الإيراني قانوني وشرعي ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف: "نحن لا نشارك في صنع أسلحة نووية، وهذا ليس في استراتيجيتنا الدفاعية".
وتابع: إيران لا تسعى لإنتاج قنبلة نووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في 15 تقريرا عدم وجود أية انتهاكات في برنامجنا النووي.
وقال بخصوص الناتو: ممارسات حلف الناتو الحالية ستؤدي إلى انهياره.