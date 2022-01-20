تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
سيارة مفخخة تستهدف سجنا شرقي سوريا... وأنباء عن فرار عناصر من "داعش"
https://arabic.sputniknews.com/20220120/خلافات-داخل-البيت-الكردي-حول-شخص-رئيس-العراق-القادم-1056769488.html
خلافات داخل البيت الكردي حول شخص رئيس العراق القادم
خلافات داخل البيت الكردي حول شخص رئيس العراق القادم
استمر الجدل بين الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان العراق (الاتحاد الوطني، الحزب الديمقراطي)، حول المرشح الجديد لرئاسة العراق، ورغم العرف المتبع في كل الدورات... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T19:12+0000
2022-01-20T19:12+0000
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104201/12/1042011255_0:0:3695:2078_1920x0_80_0_0_d0eccb109fcc29ab40a8775ae3a2fb4f.jpg
ضبابية حول إمكانية استمرار برهم صالح رئيساويقول البرلماني الكردي، عبد العزيز حسن، إن "هناك مباحثات مستمرة بين الحزبين الكبيرين في الإقليم، للاتفاق فيما بينهم على مرشح واحد يمثل الإقليم، نعم لم يتم تسمية رئيس العراق القادم حتى الآن".حتمية الاتفاقوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بعد كل المناقشات والحوارات في النهاية سيتم التوافق على المرشح الوحيد، وربما يكون هناك مرشح آخر للتسوية، نحن نعمل في حكومة مشتركة وكذا إدارة الإقليم مشتركة، لذلك لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الفريقين على منصب رئيس الجمهورية".ونوه حسن إلى أن "هناك مؤشرات من قمة الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود برزاني على التوجه نحو الإبقاء أو إعادة انتخاب برهم صالح لدورة ثانية، بعد أن كانت هناك خلافات قديمة، لكن ستحل المشكلة ويتم الإعلان عن التوافق وتعطى الرئاسة للاتحاد الوطني مرة ثانية، وإذا استمرت الخلافات، سيكون هناك مرشح ثالث للتسوية، وقد تسير عملية اختيار الرئيس وفق ما سارت عليه عملية انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".الاتصالات مستمرةمن جانبه أكد الباحث المتخصص في الشؤون الكردية، كفاح محمود، أن "الاتصالات بين القوى السياسية الكردستانية متواصلة حول هذا الموضوع وخاصة الحزبين الرئيسيين".وقال محمود في حديثه لـ"سبوتنيك": "في اعتقادي أن المشاورات الدائرة بين الحزبين الكبيرين في الإقليم ستخلص في النهاية إلى توافق بشأن المرشح لمنصب الرئيس العراقي، ولا أعتقد أن هذا الأمر سيتجاوز المدة القانونية التي حدد الدستور العراقي بـ 30 يوما من تاريخ عقد أول جلسة للبرلمان العراقي، ما يعني أن اختيار الرئيس العراقي الجديد يجب أن يتم قبل العاشر من شهر فبراير/شباط القادم".وحول ما إذا كانت الأنظار تتجه نحو الإبقاء على الرئيس الحالي "برهم صالح" يقول محمود: "لا أظن ذلك ممكنا، وعلى كل حال علينا الانتظار حتى نرى ما في جعبة كل طرف من الأطراف".البيت الكرديوفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أكد المحلل السياسي الكردي طارق جوهر، على أنه "من مصلحة الجميع أن يكون هناك توافق داخل البيت الكردي، خصوصا بين الحزبين الكبيرين والأحزاب الأخرى التي دخلت إلى البرلمان العراقي؛ لكي يضعوا برنامج تفاوضي موحد فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة في العراق، ووضع مطالب الإقليم الأساسية والثانوية على الطاولة، بحيث يتم ترتيبها مع الأطراف العراقية، خاصة مع الكتلة الأكبر التي سوف تتشكل خلال الأيام القادمة.وأشار المحلل السياسي الكردي، إلى أنه "هناك عرف واتفاق سياسي بين الحزبين منذ العام 2003 وحتى الآن في الإقليم، بأن منصب الرئيس العراقي يكون من نصيب الاتحاد الوطني، ومنصب رئاسة الإقليم من نصيب الحزب الديمقراطي".وأردف قائلا: "لكن لا تزال تداعيات تقسيم الإقليم منذ التسعينيات باقية، ومصلحة الإقليم تقتضي أن يكون أي قرار سياسي مصيري مشترك مع بغداد، أن يكون هذا القرار تشاوريا داخل الإقليم بين الاتحاد والديمقراطي بغض النظر عن المقاعد البرلمانية، هذا هو الواقع في الإقليم، ومن يريد تجاوزه على الأرض ربما لا يستطيع التوصل إلى حلول لتقوية المواقف الكردية تجاه الأطراف العراقية في بغداد".ويذكر أن الكرد هم من يشغلون منصب الرئاسة العراقية خلال الدورات الأربع الماضية منذ العام 2006، حيث إن الرؤساء الثلاثة الذين تعاقبوا على المنصب يمثلون حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهم جلال طالباني لدورتين متتاليتين، ثم جاء بعده فؤاد معصوم والرئيس الحالي برهم صالح.وقد حل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حصد 33 مقعدا أولا على الصعيد الكردي، ورابعا على صعيد القوى العراقية، وفق نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما حصد الاتحاد الوطني الكردستاني 17 مقعدا، وحل ثانيا كرديا، حاصدا المرتبة الخامسة على الصعيد العراقي العام، وبذلك فإن مجموع مقاعدهما الحالية يبلغ 50 مقعدا.وفضلا عن الحزبين الرئيسيين، فإن قوى كردية أخرى ستكون حاضرة في البرلمان العراقي المقبل، كحركة "الجيل الجديد" التي حصدت 9 مقاعد، و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني" الذي حصل على 4 مقاعد، فيما حازت "الجماعة الإسلامية" في كردستان العراق على مقعد واحد فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/وزير-الصحة-اللبناني-يدق-ناقوس-الخطر-المحدق-بقطاع-الرعاية-الصحية-1056768020.html
https://arabic.sputniknews.com/20220116/مقتدى-الصدر-يؤكد-مجددا-لا-شرقية-ولا-غربية-1056277371.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104201/12/1042011255_273:0:3669:2547_1920x0_80_0_0_32c8dca42dc53f0b063b5f42949b45ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق

خلافات داخل البيت الكردي حول شخص رئيس العراق القادم

19:12 GMT 20.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID / POOLرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح
رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID / POOL
تابعنا عبر
استمر الجدل بين الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان العراق (الاتحاد الوطني، الحزب الديمقراطي)، حول المرشح الجديد لرئاسة العراق، ورغم العرف المتبع في كل الدورات السابقة منذ العام 2003، والذي يعطي رئاسة العراق لحزب الاتحاد الوطني ورئاسة الإقليم للحزب الديمقراطي، إلا أن الخلافات مستمرة حتى الآن.
ضبابية حول إمكانية استمرار برهم صالح رئيسا
ويقول البرلماني الكردي، عبد العزيز حسن، إن "هناك مباحثات مستمرة بين الحزبين الكبيرين في الإقليم، للاتفاق فيما بينهم على مرشح واحد يمثل الإقليم، نعم لم يتم تسمية رئيس العراق القادم حتى الآن".
حتمية الاتفاق
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بعد كل المناقشات والحوارات في النهاية سيتم التوافق على المرشح الوحيد، وربما يكون هناك مرشح آخر للتسوية، نحن نعمل في حكومة مشتركة وكذا إدارة الإقليم مشتركة، لذلك لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الفريقين على منصب رئيس الجمهورية".

"هناك خلافات بين الحزبين الكبيرين في الإقليم، لكن تلك الخلافات سوف يتم حلها من خلال التوافق على مرشح واحد، ويلتزم الاتحاد الوطني الكردستاني بتحديد هذا المرشح، لأن التوافقات بين الطرفين منذ فترة طويلة، وهي أن يكون منصب رئيس جمهورية العراق من نصيب الاتحاد الوطني، وهو عرف سياسي، كما هو الحال بالنسبة لرئاسة الإقليم والتي تتبع عرفيا الحزب الديمقراطي، ومع هذا يجب أن يتفق غالبية الشارع في الإقليم على مرشح واحد قبل الذهاب إلى بغداد للموافقة عليه".

عبد العزيز حسن
برلماني كردي
ونوه حسن إلى أن "هناك مؤشرات من قمة الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود برزاني على التوجه نحو الإبقاء أو إعادة انتخاب برهم صالح لدورة ثانية، بعد أن كانت هناك خلافات قديمة، لكن ستحل المشكلة ويتم الإعلان عن التوافق وتعطى الرئاسة للاتحاد الوطني مرة ثانية، وإذا استمرت الخلافات، سيكون هناك مرشح ثالث للتسوية، وقد تسير عملية اختيار الرئيس وفق ما سارت عليه عملية انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".
الاتصالات مستمرة
من جانبه أكد الباحث المتخصص في الشؤون الكردية، كفاح محمود، أن "الاتصالات بين القوى السياسية الكردستانية متواصلة حول هذا الموضوع وخاصة الحزبين الرئيسيين".
وقال محمود في حديثه لـ"سبوتنيك": "في اعتقادي أن المشاورات الدائرة بين الحزبين الكبيرين في الإقليم ستخلص في النهاية إلى توافق بشأن المرشح لمنصب الرئيس العراقي، ولا أعتقد أن هذا الأمر سيتجاوز المدة القانونية التي حدد الدستور العراقي بـ 30 يوما من تاريخ عقد أول جلسة للبرلمان العراقي، ما يعني أن اختيار الرئيس العراقي الجديد يجب أن يتم قبل العاشر من شهر فبراير/شباط القادم".
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
وزير الصحة اللبناني يدق ناقوس الخطر المحدق بقطاع الرعاية الصحية
18:03 GMT
وحول ما إذا كانت الأنظار تتجه نحو الإبقاء على الرئيس الحالي "برهم صالح" يقول محمود: "لا أظن ذلك ممكنا، وعلى كل حال علينا الانتظار حتى نرى ما في جعبة كل طرف من الأطراف".
البيت الكردي
وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أكد المحلل السياسي الكردي طارق جوهر، على أنه "من مصلحة الجميع أن يكون هناك توافق داخل البيت الكردي، خصوصا بين الحزبين الكبيرين والأحزاب الأخرى التي دخلت إلى البرلمان العراقي؛ لكي يضعوا برنامج تفاوضي موحد فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة في العراق، ووضع مطالب الإقليم الأساسية والثانوية على الطاولة، بحيث يتم ترتيبها مع الأطراف العراقية، خاصة مع الكتلة الأكبر التي سوف تتشكل خلال الأيام القادمة.
وأشار المحلل السياسي الكردي، إلى أنه "هناك عرف واتفاق سياسي بين الحزبين منذ العام 2003 وحتى الآن في الإقليم، بأن منصب الرئيس العراقي يكون من نصيب الاتحاد الوطني، ومنصب رئاسة الإقليم من نصيب الحزب الديمقراطي".
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
مقتدى الصدر يؤكد مجددا: لا شرقية ولا غربية
16 يناير, 15:47 GMT
وأردف قائلا: "لكن لا تزال تداعيات تقسيم الإقليم منذ التسعينيات باقية، ومصلحة الإقليم تقتضي أن يكون أي قرار سياسي مصيري مشترك مع بغداد، أن يكون هذا القرار تشاوريا داخل الإقليم بين الاتحاد والديمقراطي بغض النظر عن المقاعد البرلمانية، هذا هو الواقع في الإقليم، ومن يريد تجاوزه على الأرض ربما لا يستطيع التوصل إلى حلول لتقوية المواقف الكردية تجاه الأطراف العراقية في بغداد".
ويذكر أن الكرد هم من يشغلون منصب الرئاسة العراقية خلال الدورات الأربع الماضية منذ العام 2006، حيث إن الرؤساء الثلاثة الذين تعاقبوا على المنصب يمثلون حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهم جلال طالباني لدورتين متتاليتين، ثم جاء بعده فؤاد معصوم والرئيس الحالي برهم صالح.
وقد حل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حصد 33 مقعدا أولا على الصعيد الكردي، ورابعا على صعيد القوى العراقية، وفق نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما حصد الاتحاد الوطني الكردستاني 17 مقعدا، وحل ثانيا كرديا، حاصدا المرتبة الخامسة على الصعيد العراقي العام، وبذلك فإن مجموع مقاعدهما الحالية يبلغ 50 مقعدا.
وفضلا عن الحزبين الرئيسيين، فإن قوى كردية أخرى ستكون حاضرة في البرلمان العراقي المقبل، كحركة "الجيل الجديد" التي حصدت 9 مقاعد، و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني" الذي حصل على 4 مقاعد، فيما حازت "الجماعة الإسلامية" في كردستان العراق على مقعد واحد فقط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
ظهير النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول - سبوتنيك عربيالشوط الأول... مباراة تونس وغامبيا 0-0 في أمم أفريقيا18:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية