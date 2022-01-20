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https://arabic.sputniknews.com/20220120/دراسة-توضح-تأثير-القهوة-على-الجهاز-الهضمي-1056712871.html
دراسة توضح تأثير القهوة على الجهاز الهضمي
دراسة توضح تأثير القهوة على الجهاز الهضمي
تعتبر القهوة مشروبا مفضلا لدى الكثيرين وخاصة في فترة الصباح، نظرا لما تحتويه من مواد منشطة للجسم. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T06:03+0000
2022-01-20T06:04+0000
القهوة
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إلا أن دراسة جديدة أثبتت فوائد هامة للقهوة تقدمها لجهاز الهضم شرط تناول كمية يومية محددة.فقد نشرت مجلة Nutrients نتائج الدراسة التي اعتمدت على نتائج 200 بحث سابق حول القهوة، توصلت فيه إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة من ثلاثة إلى خمسة أكواب في اليوم، لا يضر بالجهاز الهضمي، بل يقلل من مخاطر الإصابة بحصوات المرارة والتهاب البنكرياس وبعض أمراض الكبد.وعلى عكس بعض الافتراضات، لا يرتبط استهلاك القهوة بشكل عام بمشاكل الأمعاء أو الجهاز الهضمي، كما قال مؤلف المراجعة الدكتور أستريد نيليج، المدير الفخري للبحوث في المعهد الوطني الفرنسي للصحة، في بيان صحفي صادر عن المعهد الفرنسي للمعلومات العلمية حول القهوة (ISIC) والبحوث الطبية (INSERM). ففي بعض الحالات، تساعد القهوة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة. حيث تشير البيانات الجديدة إلى أن استهلاك القهوة يساهم في زيادة مستويات المجموعات البكتيرية المعوية الإيجابية مثل البكتيريا المشقوقة. وأظهرت النتائج أن القهوة تحفز إنتاج الهرمون الهضمي الجاسترين وحمض الهيدروكلوريك في المعدة. حيث تساعد هاتان المادتان في تحلل الطعام في المعدة. كما وتساهم القهوة في إفراز الكوليسيستوكينين، وهو هرمون يزيد من إنتاج الصفراء، ويشارك أيضًا في الهضم.وبحسب نيليج، فإن القهوة قادرة على تخفيف الإمساك المزمن المرتبط بهذا. هذا ولم يتم تأكيد معظم المخاوف بشأن الآثار السلبية للقهوة على الجهاز الهضمي. على وجه الخصوص، ويدحض نيليج، الرأي القائل بأن الاستهلاك المتكرر للقهوة يسبب ارتدادا معديا مريئيا.
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القهوة

دراسة توضح تأثير القهوة على الجهاز الهضمي

06:03 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 06:04 GMT 20.01.2022)
© Photo / Pixabay//PublicDomainPicturesالقهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Photo / Pixabay//PublicDomainPictures
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تعتبر القهوة مشروبا مفضلا لدى الكثيرين وخاصة في فترة الصباح، نظرا لما تحتويه من مواد منشطة للجسم.
إلا أن دراسة جديدة أثبتت فوائد هامة للقهوة تقدمها لجهاز الهضم شرط تناول كمية يومية محددة.
فقد نشرت مجلة Nutrients نتائج الدراسة التي اعتمدت على نتائج 200 بحث سابق حول القهوة، توصلت فيه إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة من ثلاثة إلى خمسة أكواب في اليوم، لا يضر بالجهاز الهضمي، بل يقلل من مخاطر الإصابة بحصوات المرارة والتهاب البنكرياس وبعض أمراض الكبد.
وللقهوة 3 تأثيرات رئيسية، تظهر من خلال إفرازات المعدة والقنوات الصفراوية والبنكرياس الضرورية لهضم الطعام، وعلى الجراثيم المعوية، وعلى تقلص جدران القولون، وهي العملية اللازمة خلال مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي.
وعلى عكس بعض الافتراضات، لا يرتبط استهلاك القهوة بشكل عام بمشاكل الأمعاء أو الجهاز الهضمي، كما قال مؤلف المراجعة الدكتور أستريد نيليج، المدير الفخري للبحوث في المعهد الوطني الفرنسي للصحة، في بيان صحفي صادر عن المعهد الفرنسي للمعلومات العلمية حول القهوة (ISIC) والبحوث الطبية (INSERM).
ففي بعض الحالات، تساعد القهوة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة. حيث تشير البيانات الجديدة إلى أن استهلاك القهوة يساهم في زيادة مستويات المجموعات البكتيرية المعوية الإيجابية مثل البكتيريا المشقوقة. وأظهرت النتائج أن القهوة تحفز إنتاج الهرمون الهضمي الجاسترين وحمض الهيدروكلوريك في المعدة. حيث تساعد هاتان المادتان في تحلل الطعام في المعدة.
كما وتساهم القهوة في إفراز الكوليسيستوكينين، وهو هرمون يزيد من إنتاج الصفراء، ويشارك أيضًا في الهضم.

وتظهر البيانات التي تمت مراجعتها أن القهوة تحفز حركة القولون بنسبة 60 في المائة أفضل من الماء و23 في المائة أفضل من بدائل القهوة منزوعة الكافيين.

وبحسب نيليج، فإن القهوة قادرة على تخفيف الإمساك المزمن المرتبط بهذا.
هذا ولم يتم تأكيد معظم المخاوف بشأن الآثار السلبية للقهوة على الجهاز الهضمي. على وجه الخصوص، ويدحض نيليج، الرأي القائل بأن الاستهلاك المتكرر للقهوة يسبب ارتدادا معديا مريئيا.
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