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دراسة عالمية: 2019 شهد وفاة أكثر من 1.2مليون شخص بسبب بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية
دراسة عالمية: 2019 شهد وفاة أكثر من 1.2مليون شخص بسبب بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية
أكدت دراسة عالمية أن عام 2019 شهد وفاة 1.27 مليون شخص نتيجة بكتيريا مقاومة لمضادات حيوية متعددة. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T10:26+0000
2022-01-20T10:37+0000
علوم
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ووفقا للدراسة التي نقلتها "رويترز" عن نشرة لانست الطبية، تعتبر وفيات عام 2019 التي نجمت عن تلك البكتيريا "أعلى من رقم الوفيات التي تسبب فيها فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز أو فيروس الملاريا".وذكرت الدراسة الجديدة المعنونة بـ"البحث العالمي بخصوص مقاومة المضادات الميكروبية"، أن "المقاومة للمضادات الميكروبية مسؤولة بشكل مباشر عما يقدر بنحو 1.27 مليون وفاة"، لافتة إلى أنها "من بين أسباب الوفاة في نحو 4.95 مليون حالة".من جانبه علق كريس موراي، وهو أستاذ في جامعة واشنطن شارك في إعداد الدراسة: "هذه البيانات الجديدة تكشف الحجم الحقيقي لمقاومة المضادات الميكروبية في العالم".يشار إلى أن تحذيرات كثيرة صدرت عن مسؤولين صحيين تحدثوا فيها عن خطورة إساءة استخدام المضادات الحيوية أو الإفراط فيها، مؤكدين أنها تعمل على منح الكائنات الحية الدقيقة فرصة للتطور لتصبح "جراثيم خارقة".
https://arabic.sputniknews.com/20200222/هاليسيناكتشاف-قاتل-البكتيريا-المقاومة-للمضادات-الحيوية-1044635148.html
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علوم

دراسة عالمية: 2019 شهد وفاة أكثر من 1.2مليون شخص بسبب بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية

10:26 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 20.01.2022)
© NIAIDبكتيريا
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© NIAID
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أكدت دراسة عالمية أن عام 2019 شهد وفاة 1.27 مليون شخص نتيجة بكتيريا مقاومة لمضادات حيوية متعددة.
ووفقا للدراسة التي نقلتها "رويترز" عن نشرة لانست الطبية، تعتبر وفيات عام 2019 التي نجمت عن تلك البكتيريا "أعلى من رقم الوفيات التي تسبب فيها فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز أو فيروس الملاريا".
بكتيريا تتغذى على الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2020
"هاليسين"..اكتشاف "قاتل" البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية
22 فبراير 2020, 18:11 GMT
وذكرت الدراسة الجديدة المعنونة بـ"البحث العالمي بخصوص مقاومة المضادات الميكروبية"، أن "المقاومة للمضادات الميكروبية مسؤولة بشكل مباشر عما يقدر بنحو 1.27 مليون وفاة"، لافتة إلى أنها "من بين أسباب الوفاة في نحو 4.95 مليون حالة".
وقال معدو الدراسة وفقا لنشرة لانست الطبية إنهم قاموا بتحليل بيانات من نحو 204 دول وأقاليم.
من جانبه علق كريس موراي، وهو أستاذ في جامعة واشنطن شارك في إعداد الدراسة: "هذه البيانات الجديدة تكشف الحجم الحقيقي لمقاومة المضادات الميكروبية في العالم".

ولفت إلى أن تقديرات سابقة كانت قد توقعت عشرة ملايين وفاة سنويا بسبب مقاومة المضادات الميكروبية بحلول عام 2050، لكننا الآن نعلم عن يقين أننا بالفعل أقرب بكثير مما كنا نعتقد من ذلك الرقم".

يشار إلى أن تحذيرات كثيرة صدرت عن مسؤولين صحيين تحدثوا فيها عن خطورة إساءة استخدام المضادات الحيوية أو الإفراط فيها، مؤكدين أنها تعمل على منح الكائنات الحية الدقيقة فرصة للتطور لتصبح "جراثيم خارقة".
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