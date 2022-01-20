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رئيس القضاة الأسترالي يكشف الأسباب الحقيقية وراء ترحيل ديوكوفيتش
رئيس القضاة الأسترالي يكشف الأسباب الحقيقية وراء ترحيل ديوكوفيتش
كشف رئيس المحكمة الفيدرالية في أستراليا، جيمس أولسوب، عن سبب تأييد القضاة لقرار وزير الهجرة أليكس هوك بإلغاء تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T07:32+0000
2022-01-20T07:32+0000
أستراليا
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اتفق القاضي أولسوب يوم الأحد مع السيد هوك، الذي استشهد بأسباب "الصحة" و "النظام الجيد" في إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش لأن نجم التنس لم يتم تطعيمه ضد Covid-19 وكان هناك خوف من أنه قد يحرض على المشاعر المناهضة للتلقيح. تشير الأسباب، التي نُشرت على الإنترنت بعد ظهر يوم الخميس الماضي، إلى قدرة ديوكوفيتش على التأثير على الشباب الأسترالي على وجه الخصوص لرفض لقاحات Covid-19. "حتى لو لم يفز السيد ديوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة، فإن قدرة وجوده في أستراليا بلعب التنس لتشجيع أولئك الذين قد يحاكيوه أو يرغبون في أن يكونوا مثله هي أساس منطقي للرأي القائل بأنه قد يعزز المشاعر المناهضة للتطعيم." وجاء في الوثيقة: "نحن نرفض الاقتراح القائل بأنه لم يكن مفتوحًا للوزير لإيجاد أو استنتاج أن السيد ديوكوفيتش كان له موقف معروف جيدًا بشأن التطعيم وأنه يعارضه". وكتب القضاة: "على الرغم من أنه صنف هذا بالقول إنه" ليس خبيرًا "و" سيبقى متفتحًا "، إلا أنه قال على ما يبدو أنه يريد أن يكون لديه "خيار لاختيار الأفضل لجسدي". "السيد ديوكوفيتش كبطل وأيقونة لحرية الاختيار فيما يتعلق بالتطعيم. لم يكن من غير المنطقي للوزير أن يشعر بالقلق من أن الدعم المؤكد لبعض المجموعات المناهضة للتلقيح لموقف السيد ديوكوفيتش الواضح بشأن التطعيم قد يشجع المسيرات والاحتجاجات التي قد تؤدي إلى زيادة انتقال العدوى في المجتمع." ووجد القضاة أيضًا أن قرار ديوكوفيتش بحضور مقابلة بينما كان أظهر تحليل إصابته بالمرض نذير شؤم لما قد يكون تطور في أستراليا.
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رئيس القضاة الأسترالي يكشف الأسباب الحقيقية وراء ترحيل ديوكوفيتش

07:32 GMT 20.01.2022
© REUTERS / STRINGERلاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، مغادرا مرفق الاحتجاز الحكومي في فندق بارك، قبل حضور جلسة استماع في مكتب محاميه في ملبورن، أستراليا، 16 يناير/ كانون الثاني 2022
لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، مغادرا مرفق الاحتجاز الحكومي في فندق بارك، قبل حضور جلسة استماع في مكتب محاميه في ملبورن، أستراليا، 16 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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كشف رئيس المحكمة الفيدرالية في أستراليا، جيمس أولسوب، عن سبب تأييد القضاة لقرار وزير الهجرة أليكس هوك بإلغاء تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش.
اتفق القاضي أولسوب يوم الأحد مع السيد هوك، الذي استشهد بأسباب "الصحة" و "النظام الجيد" في إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش لأن نجم التنس لم يتم تطعيمه ضد Covid-19 وكان هناك خوف من أنه قد يحرض على المشاعر المناهضة للتلقيح.
تشير الأسباب، التي نُشرت على الإنترنت بعد ظهر يوم الخميس الماضي، إلى قدرة ديوكوفيتش على التأثير على الشباب الأسترالي على وجه الخصوص لرفض لقاحات Covid-19.

جاء في الوثيقة: "قد يؤثر نجم التنس العالمي الشهير على الناس من جميع الأعمار، صغارا وكبارا، ولكن ربما على وجه الخصوص، الشباب والقابل للتأثر، لتقليده".هذا ليس خيالًا، لا يحتاج إلى دليل. إنه اعتراف بالسلوك البشري من معرفة متواضعة بالتجربة البشرية".

"حتى لو لم يفز السيد ديوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة، فإن قدرة وجوده في أستراليا بلعب التنس لتشجيع أولئك الذين قد يحاكيوه أو يرغبون في أن يكونوا مثله هي أساس منطقي للرأي القائل بأنه قد يعزز المشاعر المناهضة للتطعيم."
وجاء في الوثيقة: "نحن نرفض الاقتراح القائل بأنه لم يكن مفتوحًا للوزير لإيجاد أو استنتاج أن السيد ديوكوفيتش كان له موقف معروف جيدًا بشأن التطعيم وأنه يعارضه".

وأشار القضاة إلى منشور بعنوان "ما الذي قاله نوفاك ديوكوفيتش بالفعل عن اللقاحات؟" الذي أفاد أنه، في أبريل 2020، قال إنه "يعارض التطعيم".

وكتب القضاة: "على الرغم من أنه صنف هذا بالقول إنه" ليس خبيرًا "و" سيبقى متفتحًا "، إلا أنه قال على ما يبدو أنه يريد أن يكون لديه "خيار لاختيار الأفضل لجسدي". "السيد ديوكوفيتش كبطل وأيقونة لحرية الاختيار فيما يتعلق بالتطعيم. لم يكن من غير المنطقي للوزير أن يشعر بالقلق من أن الدعم المؤكد لبعض المجموعات المناهضة للتلقيح لموقف السيد ديوكوفيتش الواضح بشأن التطعيم قد يشجع المسيرات والاحتجاجات التي قد تؤدي إلى زيادة انتقال العدوى في المجتمع."
ووجد القضاة أيضًا أن قرار ديوكوفيتش بحضور مقابلة بينما كان أظهر تحليل إصابته بالمرض نذير شؤم لما قد يكون تطور في أستراليا.
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