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رئيس الوزراء الإسرائيلي: مهمتنا المساس بالنظام الإيراني
رئيس الوزراء الإسرائيلي: مهمتنا المساس بالنظام الإيراني
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أمس الخميس، إن المهمة المُلقاة على عاتق بلاده هي المساس بصورة ملموسة بالنظام الإيراني. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T23:36+0000
2022-01-20T23:36+0000
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ونشر نفتالي بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الخميس، أكد من خلالها اجتماعه مع قيادة أركان الجيش الإسرائيلي، بهدف مناقشة التحديات المختلفة التي تواجهها بلاده، وعلى رأسها التهديد الإيراني.وأكد نفتالي بينيت أن المهمة الرئيسية له ولبلاده في المرحلة المقبلة هي المساس بالنظام الإيراني والمنظمات والجماعات الدائرة في فلكه وتنشط في المنطقة.للمزيد: وزير إسرائيلي يحذر من الهجوم على إيران... العقيدة العسكرية تغيرتوكان موقع إلكتروني عبري قد كشف النقاب عن بنك أهداف إسرائيلي في مرمى النيران والصواريخ الإيرانية، على رأسها منشآت نووية واستراتيجية، مؤكدا أن إيران وضعت لنفسها "بنك أهداف نووي" داخل إسرائيل، من بينها عددا من المواقع النووية، في حال إقدام إسرائيل على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في أي حرب مستقبلية بينهما.وأكد الموقع أن إيران تستعد بدورها إلى "يوم الحساب" أو "يوم الدين" وهو اليوم الذي تقوم فيه المقاتلات الإسرائيلية بمهاجمة أراضيها، سواء في حال فشل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، أو بدونه.
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إسرائيل, أخبار العالم الآن, إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي: مهمتنا المساس بالنظام الإيراني

23:36 GMT 20.01.2022
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أمس الخميس، إن المهمة المُلقاة على عاتق بلاده هي المساس بصورة ملموسة بالنظام الإيراني.
ونشر نفتالي بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الخميس، أكد من خلالها اجتماعه مع قيادة أركان الجيش الإسرائيلي، بهدف مناقشة التحديات المختلفة التي تواجهها بلاده، وعلى رأسها التهديد الإيراني.
وأكد نفتالي بينيت أن المهمة الرئيسية له ولبلاده في المرحلة المقبلة هي المساس بالنظام الإيراني والمنظمات والجماعات الدائرة في فلكه وتنشط في المنطقة.
للمزيد: وزير إسرائيلي يحذر من الهجوم على إيران... العقيدة العسكرية تغيرت
وكان موقع إلكتروني عبري قد كشف النقاب عن بنك أهداف إسرائيلي في مرمى النيران والصواريخ الإيرانية، على رأسها منشآت نووية واستراتيجية، مؤكدا أن إيران وضعت لنفسها "بنك أهداف نووي" داخل إسرائيل، من بينها عددا من المواقع النووية، في حال إقدام إسرائيل على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في أي حرب مستقبلية بينهما.
وأكد الموقع أن إيران تستعد بدورها إلى "يوم الحساب" أو "يوم الدين" وهو اليوم الذي تقوم فيه المقاتلات الإسرائيلية بمهاجمة أراضيها، سواء في حال فشل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، أو بدونه.
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