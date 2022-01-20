رئيس الوزراء الإسرائيلي: مهمتنا المساس بالنظام الإيراني

ونشر نفتالي بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الخميس، أكد من خلالها اجتماعه مع قيادة أركان الجيش الإسرائيلي، بهدف مناقشة التحديات المختلفة التي تواجهها بلاده، وعلى رأسها التهديد الإيراني.وأكد نفتالي بينيت أن المهمة الرئيسية له ولبلاده في المرحلة المقبلة هي المساس بالنظام الإيراني والمنظمات والجماعات الدائرة في فلكه وتنشط في المنطقة.للمزيد: وزير إسرائيلي يحذر من الهجوم على إيران... العقيدة العسكرية تغيرتوكان موقع إلكتروني عبري قد كشف النقاب عن بنك أهداف إسرائيلي في مرمى النيران والصواريخ الإيرانية، على رأسها منشآت نووية واستراتيجية، مؤكدا أن إيران وضعت لنفسها "بنك أهداف نووي" داخل إسرائيل، من بينها عددا من المواقع النووية، في حال إقدام إسرائيل على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في أي حرب مستقبلية بينهما.وأكد الموقع أن إيران تستعد بدورها إلى "يوم الحساب" أو "يوم الدين" وهو اليوم الذي تقوم فيه المقاتلات الإسرائيلية بمهاجمة أراضيها، سواء في حال فشل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، أو بدونه.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أمس الخميس، إن المهمة المُلقاة على عاتق بلاده هي المساس بصورة ملموسة بالنظام الإيراني.
ونشر نفتالي بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الخميس، أكد من خلالها اجتماعه مع قيادة أركان الجيش الإسرائيلي، بهدف مناقشة التحديات المختلفة التي تواجهها بلاده، وعلى رأسها التهديد الإيراني.
הבוקר נפגשתי עם אלופי המטה הכללי של צה"ל.
שוחחתי איתם על תפיסתי ביחס לאתגרים איתם מתמודדת מדינת ישראל, ובראשם הסוגייה האיראנית. זו המשימה העיקרית שלנו - לפגוע בצורה משמעותית במשטר האיראני ובשלוחותיו, בכל האיזור.
وكان موقع إلكتروني عبري قد كشف النقاب عن بنك أهداف إسرائيلي في مرمى النيران والصواريخ الإيرانية، على رأسها منشآت نووية واستراتيجية، مؤكدا أن إيران وضعت لنفسها "بنك أهداف نووي" داخل إسرائيل، من بينها عددا من المواقع النووية، في حال إقدام إسرائيل على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في أي حرب مستقبلية بينهما.
وأكد الموقع أن إيران تستعد بدورها إلى "يوم الحساب" أو "يوم الدين" وهو اليوم الذي تقوم فيه المقاتلات الإسرائيلية بمهاجمة أراضيها، سواء في حال فشل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، أو بدونه.