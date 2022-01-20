https://arabic.sputniknews.com/20220120/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-مهمتنا-المساس-بالنظام-الإيراني-1056774678.html

رئيس الوزراء الإسرائيلي: مهمتنا المساس بالنظام الإيراني

رئيس الوزراء الإسرائيلي: مهمتنا المساس بالنظام الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أمس الخميس، إن المهمة المُلقاة على عاتق بلاده هي المساس بصورة ملموسة بالنظام الإيراني. 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T23:36+0000

2022-01-20T23:36+0000

2022-01-20T23:36+0000

إسرائيل

أخبار العالم الآن

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054665874_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acc1a7b9a516f19499f25262558adca6.jpg

ونشر نفتالي بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الخميس، أكد من خلالها اجتماعه مع قيادة أركان الجيش الإسرائيلي، بهدف مناقشة التحديات المختلفة التي تواجهها بلاده، وعلى رأسها التهديد الإيراني.وأكد نفتالي بينيت أن المهمة الرئيسية له ولبلاده في المرحلة المقبلة هي المساس بالنظام الإيراني والمنظمات والجماعات الدائرة في فلكه وتنشط في المنطقة.للمزيد: وزير إسرائيلي يحذر من الهجوم على إيران... العقيدة العسكرية تغيرتوكان موقع إلكتروني عبري قد كشف النقاب عن بنك أهداف إسرائيلي في مرمى النيران والصواريخ الإيرانية، على رأسها منشآت نووية واستراتيجية، مؤكدا أن إيران وضعت لنفسها "بنك أهداف نووي" داخل إسرائيل، من بينها عددا من المواقع النووية، في حال إقدام إسرائيل على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في أي حرب مستقبلية بينهما.وأكد الموقع أن إيران تستعد بدورها إلى "يوم الحساب" أو "يوم الدين" وهو اليوم الذي تقوم فيه المقاتلات الإسرائيلية بمهاجمة أراضيها، سواء في حال فشل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، أو بدونه.

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار العالم الآن, إيران