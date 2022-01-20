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رئيس الوزراء اللبناني يزور العراق قريبا
رئيس الوزراء اللبناني يزور العراق قريبا
كشف وزير الصناعة اللبناني جورج بوشيكيان، يوم أمس الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى بغداد، ولم يحدد موعد الزيارة لكنها ستكون... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T11:41+0000
2022-01-20T11:41+0000
اقتصاد
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مبينا أن الوفد سيوقع مذكرات واتفاقيات مع الحكومة العراقية.وقال بوشيكيان في تصريح صحفي إن "الاهتمام اللبناني اليوم بالعراق وأسواقه كبير جداً"، مشدداً على أن "هذا الاهتمام ليس مستجدا".وتابع بوشيكيان أن "توجّه الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة هو لتفعيل كافة الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم مع الدولة العراقية على مختلف الصّعد. وهناك زيارة مرتقبة لوفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى بغداد لتوقيع مذكرات واتفاقيات بعد الانتهاء من تنقيح بنودها بين وزارات كلا الجانبين".
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اقتصاد, أخبار لبنان, العراق

رئيس الوزراء اللبناني يزور العراق قريبا

11:41 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يصل إلى قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يصل إلى قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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كشف وزير الصناعة اللبناني جورج بوشيكيان، يوم أمس الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى بغداد، ولم يحدد موعد الزيارة لكنها ستكون الثانية له خلال 3 أشهر بعد أن زار بغداد في 25 تشرين الأول الماضي.
مبينا أن الوفد سيوقع مذكرات واتفاقيات مع الحكومة العراقية.
وقال بوشيكيان في تصريح صحفي إن "الاهتمام اللبناني اليوم بالعراق وأسواقه كبير جداً"، مشدداً على أن "هذا الاهتمام ليس مستجدا".

مضيفا أن "معرض صنع في لبنان، الذي يُقام في بغداد ابتداءً من 20 كانون الثاني الجاري، يشارك فيه الكثير من الشركات والمؤسسات اللبنانية ويساهم في تسويق البضائع اللبنانية وأن هذا المعرض يشكّل ركيزة أساسية ومهمّة في سبيل تعبيد الطريق لتبادل أوسع في المجالات الاقتصادية والسياحية والتربوية والصحية والمصرفية والصناعية والتجارية بين البلدين"، بحسب ما نقله موقع "الفرات نيوز".

وتابع بوشيكيان أن "توجّه الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة هو لتفعيل كافة الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم مع الدولة العراقية على مختلف الصّعد. وهناك زيارة مرتقبة لوفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى بغداد لتوقيع مذكرات واتفاقيات بعد الانتهاء من تنقيح بنودها بين وزارات كلا الجانبين".
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